https://ria.ru/20211129/volodin-1761288625.html
Володин заявил о возможности проведения заседания совета ПА ОДКБ в Ереване
Володин заявил о возможности проведения заседания совета ПА ОДКБ в Ереване - РИА Новости, 29.11.2021
Володин заявил о возможности проведения заседания совета ПА ОДКБ в Ереване
Спикер Госдумы и председатель Парламентской ассамблеи ОДКБ (ПА ОДКБ) Вячеслав Володин на ее заседании сообщил о проработке возможности проведения следующего... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T15:30
2021-11-29T15:30
2021-11-29T16:53
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Спикер Госдумы и председатель Парламентской ассамблеи ОДКБ (ПА ОДКБ) Вячеслав Володин на ее заседании сообщил о проработке возможности проведения следующего заседания ассамблеи в Ереване."Учитывая, что Армения председательствует в ОДКБ, можно было бы провести заседание (ПА ОДКБ) в Ереване. Давайте тогда проработаем возможность проведения заседания совета в Ереване", — приводит слова Володина сайт Думы.Председатель Мажилиса парламента Республики Казахстан Нурлан Нигматулин выступил с предложением провести заседание круглого стола по Афганистану в Нур-Султане."Давайте готовить по предложению Нурлана Зайруллаевича проведение круглого стола в Казахстане, в Нур-Султане. Время и формат нам нужно будет дополнительно обсудить", — сообщил Володин.
https://ria.ru/20211129/volodin-1761245354.html
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в мире, армения, ереван, вячеслав володин, одкб, госдума рф, нурлан нигматулин, нур-султан
15:30 29.11.2021 (обновлено: 16:53 29.11.2021)
Володин заявил о возможности проведения заседания совета ПА ОДКБ в Ереване
Спикер Госдумы Володин заявил о возможности проведения заседания совета ПА ОДКБ в Ереване