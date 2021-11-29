https://ria.ru/20211129/vich-1761199068.html
Как "омикрон" связан с ВИЧ-инфекцией
Вирусолог выдвинул версию происхождения омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 29.11.2021
Как "омикрон" связан с ВИЧ-инфекцией
Новый штамм коронавируса "омикрон", возникший в ЮАР, мог образоваться у ВИЧ-инфицированного человека. Такую версию в беседе с порталом ura.ru высказал... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T06:25
2021-11-29T06:25
2021-11-29T06:25
распространение коронавируса
в мире
юар
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон", возникший в ЮАР, мог образоваться у ВИЧ-инфицированного человека. Такую версию в беседе с порталом ura.ru высказал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.Чумаков объяснил, что организм со слабым иммунитетом представляет собой "резервуар", в котором коронавирус мутирует. Затем этот человек заражает других уже видоизмененным вариантом вируса.В конце ноября специалисты сообщили о выявлении в Ботсване и ЮАР нового штамма коронавируса B.1.1.529. ВОЗ на чрезвычайном заседании в пятницу признала новую мутацию, названную "омикрон", "вызывающей озабоченность". Израиль, ЕС и ряд других стран ввели запрет на въезд из части африканских государств.В России, как сообщили в Роспотребнадзоре, не выявили заражений омикрон-штаммом коронавируса.
https://ria.ru/20211129/omikron-1761191364.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, коронавирус covid-19
Вирусолог выдвинул версию происхождения омикрон-штамма коронавируса
Вирусолог Чумаков предположил, что штамм "омикрон" возник у вич-инфицированного пациента