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Туризм
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Шведский стол для макаки: в Таиланде прошел Обезьяний фестиваль
Шведский стол для макаки: в Таиланде прошел Обезьяний фестиваль - РИА Новости, 29.11.2021
Шведский стол для макаки: в Таиланде прошел Обезьяний фестиваль
В Таиланде состоялся Monkey Buffet Festival, или Обезьяний фестиваль. С 2007 года он проходит в Лопбури, примерно в 150 километрах от Бангкока. Для... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T18:56
2021-11-29T18:56
фото
туризм
обезьяны
таиланд
бангкок
фото - туризм
туристы
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Таиланде состоялся Monkey Buffet Festival, или Обезьяний фестиваль. С 2007 года он проходит в Лопбури, примерно в 150 километрах от Бангкока. Для длиннохвостых макак, которые обитают в городе, организуют фруктовый фуршет, щедро угощая животных. Кульминация праздника приходится на последнее воскресенье ноября. О том, как прошел фестиваль после двухлетнего перерыва, вызванного коронавирусом, – в фотоленте РИА Новости.
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18:56 29.11.2021
 

Шведский стол для макаки: в Таиланде прошел Обезьяний фестиваль

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Таиланде состоялся Monkey Buffet Festival, или Обезьяний фестиваль. С 2007 года он проходит в Лопбури, примерно в 150 километрах от Бангкока. Для длиннохвостых макак, которые обитают в городе, организуют фруктовый фуршет, щедро угощая животных. Кульминация праздника приходится на последнее воскресенье ноября. О том, как прошел фестиваль после двухлетнего перерыва, вызванного коронавирусом, – в фотоленте РИА Новости.
© AFP 2021 / Jack Taylor

В городе Лопбури макаки могут свободно бродить по улицам и руинам храмов. Прогонять животных или нападать на них запрещено.

Средства на еду для обезьян выделяются из бюджета. Конечно, макакам этого обычно мало, и они часто промышляют воровством.

Фотограф на ежегодном Обезьяньем фестивале в Таиланде
1 из 8

В городе Лопбури макаки могут свободно бродить по улицам и руинам храмов. Прогонять животных или нападать на них запрещено.

Средства на еду для обезьян выделяются из бюджета. Конечно, макакам этого обычно мало, и они часто промышляют воровством.

© AFP 2021 / Jack Taylor
© AFP 2021 / Jack Taylor

Толпы туристов фотографируют, как обезьяны лакомятся угощением, оставленным для них на столах около храма Пхра Пранг Сам Йод. Съемка макак порой – экстремальное развлечение: стоит чуть зазеваться, и можно лишиться камеры.

Ежегодный Обезьяний фестиваль в Таиланде
2 из 8

Толпы туристов фотографируют, как обезьяны лакомятся угощением, оставленным для них на столах около храма Пхра Пранг Сам Йод. Съемка макак порой – экстремальное развлечение: стоит чуть зазеваться, и можно лишиться камеры.

© AFP 2021 / Jack Taylor
© AFP 2021 / Jack Taylor

Впрочем, наевшись арбузами, приматы не прочь попозировать. Подсчитано, что за день фестиваля обезьяны съедают около четырех тонн фруктов, в том числе бананов, яблок, винограда. Кстати, покормить зверушек в Таиланде считается хорошей приметой – это на счастье.

Ежегодный Обезьяний фестиваль в Таиланде
3 из 8

Впрочем, наевшись арбузами, приматы не прочь попозировать. Подсчитано, что за день фестиваля обезьяны съедают около четырех тонн фруктов, в том числе бананов, яблок, винограда. Кстати, покормить зверушек в Таиланде считается хорошей приметой – это на счастье.

© AFP 2021 / Jack Taylor
© REUTERS / Chalinee Thirasupa

В этом году угощения они явно заждались. Ведь фестиваль возобновился после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией. Местные жители уверяют, что обезьяны стали вести себя агрессивнее, не понимая, почему так долго пришлось ждать пира.

Обезьяны на воротах во время ежегодного Обезьяньего фестиваля в Таиланде
4 из 8

В этом году угощения они явно заждались. Ведь фестиваль возобновился после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией. Местные жители уверяют, что обезьяны стали вести себя агрессивнее, не понимая, почему так долго пришлось ждать пира.

© REUTERS / Chalinee Thirasupa
© REUTERS / Chalinee Thirasupa

Так что некоторые туристы смогли довольно близко познакомиться с макаками. Они прыгали на людей, когда не терпелось быстрее забрать еду.

Девушка на ежегодном Обезьяньем фестивале в Таиланде
5 из 8

Так что некоторые туристы смогли довольно близко познакомиться с макаками. Они прыгали на людей, когда не терпелось быстрее забрать еду.

© REUTERS / Chalinee Thirasupa
© AFP 2021 / Jack Taylor

На улицах Лопбури традиционно живет много обезьян. Сейчас туристам попасть в этот город не очень легко, но возможно. И через две недели в королевстве обещали упростить правила въезда.

Ежегодный Обезьяний фестиваль в Таиланде
6 из 8

На улицах Лопбури традиционно живет много обезьян. Сейчас туристам попасть в этот город не очень легко, но возможно. И через две недели в королевстве обещали упростить правила въезда.

© AFP 2021 / Jack Taylor
© REUTERS / Jiraporn Kuhakan

Так, по программе "Песочница" с 16 декабря нужно будет пробыть на территории выбранной провинции (например, на Пхукете) не неделю, а пять дней.

Въезд вскоре разрешат и переболевшим (в течение трех месяцев до путешествия), но хотя бы с одной дозой вакцины. Из российских препаратов на данный момент в Таиланде одобрен только "Спутник V".

Посетители на ежегодном Обезьяньем фестивале в Таиланде
7 из 8

Так, по программе "Песочница" с 16 декабря нужно будет пробыть на территории выбранной провинции (например, на Пхукете) не неделю, а пять дней.

Въезд вскоре разрешат и переболевшим (в течение трех месяцев до путешествия), но хотя бы с одной дозой вакцины. Из российских препаратов на данный момент в Таиланде одобрен только "Спутник V".

© REUTERS / Jiraporn Kuhakan
© AFP 2021 / Jack Taylor

А пока требования такие.

Во-первых, получить вторую дозу прививки "Спутник V" не позднее чем за 14 дней до вылета. Во-вторых, за неделю до поездки зарегистрироваться в системе ThaiPass.

Через несколько дней на электронную почту поступит QR-код, который проверят в аэропорту. Там же попросят предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до вылета.

Еще нужно заранее забронировать и оплатить два ПЦР-теста каждому въезжающему.

Ежегодный Обезьяний фестиваль в Таиланде
8 из 8

А пока требования такие.

Во-первых, получить вторую дозу прививки "Спутник V" не позднее чем за 14 дней до вылета. Во-вторых, за неделю до поездки зарегистрироваться в системе ThaiPass.

Через несколько дней на электронную почту поступит QR-код, который проверят в аэропорту. Там же попросят предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до вылета.

Еще нужно заранее забронировать и оплатить два ПЦР-теста каждому въезжающему.

© AFP 2021 / Jack Taylor
 
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