Шведский стол для макаки: в Таиланде прошел Обезьяний фестиваль
В городе Лопбури макаки могут свободно бродить по улицам и руинам храмов. Прогонять животных или нападать на них запрещено.
Средства на еду для обезьян выделяются из бюджета. Конечно, макакам этого обычно мало, и они часто промышляют воровством.
В городе Лопбури макаки могут свободно бродить по улицам и руинам храмов. Прогонять животных или нападать на них запрещено.
Средства на еду для обезьян выделяются из бюджета. Конечно, макакам этого обычно мало, и они часто промышляют воровством.
Толпы туристов фотографируют, как обезьяны лакомятся угощением, оставленным для них на столах около храма Пхра Пранг Сам Йод. Съемка макак порой – экстремальное развлечение: стоит чуть зазеваться, и можно лишиться камеры.
Толпы туристов фотографируют, как обезьяны лакомятся угощением, оставленным для них на столах около храма Пхра Пранг Сам Йод. Съемка макак порой – экстремальное развлечение: стоит чуть зазеваться, и можно лишиться камеры.
Впрочем, наевшись арбузами, приматы не прочь попозировать. Подсчитано, что за день фестиваля обезьяны съедают около четырех тонн фруктов, в том числе бананов, яблок, винограда. Кстати, покормить зверушек в Таиланде считается хорошей приметой – это на счастье.
Впрочем, наевшись арбузами, приматы не прочь попозировать. Подсчитано, что за день фестиваля обезьяны съедают около четырех тонн фруктов, в том числе бананов, яблок, винограда. Кстати, покормить зверушек в Таиланде считается хорошей приметой – это на счастье.
В этом году угощения они явно заждались. Ведь фестиваль возобновился после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией. Местные жители уверяют, что обезьяны стали вести себя агрессивнее, не понимая, почему так долго пришлось ждать пира.
В этом году угощения они явно заждались. Ведь фестиваль возобновился после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией. Местные жители уверяют, что обезьяны стали вести себя агрессивнее, не понимая, почему так долго пришлось ждать пира.
Так что некоторые туристы смогли довольно близко познакомиться с макаками. Они прыгали на людей, когда не терпелось быстрее забрать еду.
Так что некоторые туристы смогли довольно близко познакомиться с макаками. Они прыгали на людей, когда не терпелось быстрее забрать еду.
На улицах Лопбури традиционно живет много обезьян. Сейчас туристам попасть в этот город не очень легко, но возможно. И через две недели в королевстве обещали упростить правила въезда.
На улицах Лопбури традиционно живет много обезьян. Сейчас туристам попасть в этот город не очень легко, но возможно. И через две недели в королевстве обещали упростить правила въезда.
Так, по программе "Песочница" с 16 декабря нужно будет пробыть на территории выбранной провинции (например, на Пхукете) не неделю, а пять дней.
Въезд вскоре разрешат и переболевшим (в течение трех месяцев до путешествия), но хотя бы с одной дозой вакцины. Из российских препаратов на данный момент в Таиланде одобрен только "Спутник V".
Так, по программе "Песочница" с 16 декабря нужно будет пробыть на территории выбранной провинции (например, на Пхукете) не неделю, а пять дней.
Въезд вскоре разрешат и переболевшим (в течение трех месяцев до путешествия), но хотя бы с одной дозой вакцины. Из российских препаратов на данный момент в Таиланде одобрен только "Спутник V".
А пока требования такие.
Во-первых, получить вторую дозу прививки "Спутник V" не позднее чем за 14 дней до вылета. Во-вторых, за неделю до поездки зарегистрироваться в системе ThaiPass.
Через несколько дней на электронную почту поступит QR-код, который проверят в аэропорту. Там же попросят предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до вылета.
Еще нужно заранее забронировать и оплатить два ПЦР-теста каждому въезжающему.
А пока требования такие.
Во-первых, получить вторую дозу прививки "Спутник V" не позднее чем за 14 дней до вылета. Во-вторых, за неделю до поездки зарегистрироваться в системе ThaiPass.
Через несколько дней на электронную почту поступит QR-код, который проверят в аэропорту. Там же попросят предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до вылета.
Еще нужно заранее забронировать и оплатить два ПЦР-теста каждому въезжающему.