Собянин выразил соболезнования родным и близким Владимира Наумова

Наумов родился в Ленинграде, а окончил режиссерский факультет ВГИКа. У своего учителя Игоря Савченко Владимир Наумович работал на фильмах "Третий удар" и "Тарас Шевченко". Последнюю картину закончил уже с Александром Аловым.

Они продолжили работать вместе и более чем за 30 лет сняли картины, которые любили миллионы зрителей. Наумов признавался, что не мыслит жизни без кино.

"Судьба подарила мне встречи с удивительными людьми, я дружил с известнейшим сценаристом Тонино Гуэррой и общался с удивительной женщиной, женой Булгакова. Я удостоен был чести беседы с самим папой римским", — рассказывал режиссер.