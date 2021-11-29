"Мой мир — это мир кино": не стало Владимира Наумова
Наумов родился в Ленинграде, а окончил режиссерский факультет ВГИКа. У своего учителя Игоря Савченко Владимир Наумович работал на фильмах "Третий удар" и "Тарас Шевченко". Последнюю картину закончил уже с Александром Аловым.
Они продолжили работать вместе и более чем за 30 лет сняли картины, которые любили миллионы зрителей. Наумов признавался, что не мыслит жизни без кино.
"Судьба подарила мне встречи с удивительными людьми, я дружил с известнейшим сценаристом Тонино Гуэррой и общался с удивительной женщиной, женой Булгакова. Я удостоен был чести беседы с самим папой римским", — рассказывал режиссер.
Наумов родился в Ленинграде, а окончил режиссерский факультет ВГИКа. У своего учителя Игоря Савченко Владимир Наумович работал на фильмах "Третий удар" и "Тарас Шевченко". Последнюю картину закончил уже с Александром Аловым.
Они продолжили работать вместе и более чем за 30 лет сняли картины, которые любили миллионы зрителей. Наумов признавался, что не мыслит жизни без кино.
"Судьба подарила мне встречи с удивительными людьми, я дружил с известнейшим сценаристом Тонино Гуэррой и общался с удивительной женщиной, женой Булгакова. Я удостоен был чести беседы с самим папой римским", — рассказывал режиссер.
Фильм "Павел Корчагин" по роману Николая Островского "Как закалялась сталь" сразу оценила фестивальная публика.
И хотя у режиссеров впечатления были противоречивыми (Иван Пырьев увидел в нем плохое влияние итальянского кинематографа, Фридрих Эрмлер назвал его "чрезвычайно талантливым"), "Павел Корчагин" получил серебряный приз за лучшую режиссуру на Московском кинофестивале.
Фильм "Павел Корчагин" по роману Николая Островского "Как закалялась сталь" сразу оценила фестивальная публика.
И хотя у режиссеров впечатления были противоречивыми (Иван Пырьев увидел в нем плохое влияние итальянского кинематографа, Фридрих Эрмлер назвал его "чрезвычайно талантливым"), "Павел Корчагин" получил серебряный приз за лучшую режиссуру на Московском кинофестивале.
А в 1961 году за антифашистский фильм "Мир входящему" на фестивале в Венеции Наумов и Алов удостоились приза жюри за лучшую режиссерскую работу и "Кубка Пазинетти". Дома же картину назвали "клеветой". Непростая судьба была и у других их проектов. "Скверный анекдот" пролежал на полке 21 год, премьеру "Бега" после показа на Каннском фестивале и при уже расклеенных по стране афишах пытались запретить.
А в 1961 году за антифашистский фильм "Мир входящему" на фестивале в Венеции Наумов и Алов удостоились приза жюри за лучшую режиссерскую работу и "Кубка Пазинетти". Дома же картину назвали "клеветой". Непростая судьба была и у других их проектов. "Скверный анекдот" пролежал на полке 21 год, премьеру "Бега" после показа на Каннском фестивале и при уже расклеенных по стране афишах пытались запретить.
"Знаете, как в пословице: таланту надо помогать, посредственность сама пробьется", — вспоминал Наумов.
Картина по рассказу Достоевского с Евгением Евстигнеевым в главной роли еще на уровне сценария рекомендовали отредактировать.
Критик Лев Аннинский писал: "Громкое было обсуждение. Надолго запомнилось и даже вошло в историю отечественного кинематографа. Я безусловно и безоговорочно признаю тот факт, что "Скверный анекдот" — замечательное явление нашего искусства, великая проба духа и необходимейшая веха в нашем раздумье о себе".
"Знаете, как в пословице: таланту надо помогать, посредственность сама пробьется", — вспоминал Наумов.
Картина по рассказу Достоевского с Евгением Евстигнеевым в главной роли еще на уровне сценария рекомендовали отредактировать.
Критик Лев Аннинский писал: "Громкое было обсуждение. Надолго запомнилось и даже вошло в историю отечественного кинематографа. Я безусловно и безоговорочно признаю тот факт, что "Скверный анекдот" — замечательное явление нашего искусства, великая проба духа и необходимейшая веха в нашем раздумье о себе".
"Бег" был первой экранизацией произведений Михаила Булгакова в СССР. Советские власти не раз пытались снять проект с производства и проката за контрреволюционные темы. Однако в 1970 году картина о крушении жизненных устоев бывших представителей высшего общества России все-таки вышла. Наумов и Алов называли это не иначе как "булгаковским чудом".
Главные роли в ней исполнили Людмила Савельева, Алексей Баталов, Михаил Ульянов, Владимир Дворжецкий, Евгений Евстигнеев, Владимир Басов и другие.
"Бег" был первой экранизацией произведений Михаила Булгакова в СССР. Советские власти не раз пытались снять проект с производства и проката за контрреволюционные темы. Однако в 1970 году картина о крушении жизненных устоев бывших представителей высшего общества России все-таки вышла. Наумов и Алов называли это не иначе как "булгаковским чудом".
Главные роли в ней исполнили Людмила Савельева, Алексей Баталов, Михаил Ульянов, Владимир Дворжецкий, Евгений Евстигнеев, Владимир Басов и другие.
Философски насыщенна и по-босховски живописна "Легенда о Тиле", созданная по роману Шарля де Костера.
Масштабная экранизация участвовала в конкурсе нескольких международных кинофестивалей и получила немало лестных отзывов зарубежной прессы.
В этой ленте Наумов впервые снял свою вторую жену Наталию Белохвостикову, которая стала его музой и появлялась во всех последующих работах режиссера.
Философски насыщенна и по-босховски живописна "Легенда о Тиле", созданная по роману Шарля де Костера.
Масштабная экранизация участвовала в конкурсе нескольких международных кинофестивалей и получила немало лестных отзывов зарубежной прессы.
В этой ленте Наумов впервые снял свою вторую жену Наталию Белохвостикову, которая стала его музой и появлялась во всех последующих работах режиссера.
Пожалуй, самой известной работой Наумова и Алова стал "Тегеран-43".
Политический триллер был фаворитом проката: в 1981 году его посмотрели 47,5 миллиона человек.
Не в последнюю очередь благодаря звездному составу: исполнителю главной роли Алену Делону, сыгравшему в дуэте с Наталией Белохвостиковой, австрийскому актеру Курду Юргенсу. Компанию им составляли французы Клод Жад и Жорж Жере, а также Армен Джигарханян.
За эту картину режиссеры получили главный приз Московского кинофестиваля.
Пожалуй, самой известной работой Наумова и Алова стал "Тегеран-43".
Политический триллер был фаворитом проката: в 1981 году его посмотрели 47,5 миллиона человек.
Не в последнюю очередь благодаря звездному составу: исполнителю главной роли Алену Делону, сыгравшему в дуэте с Наталией Белохвостиковой, австрийскому актеру Курду Юргенсу. Компанию им составляли французы Клод Жад и Жорж Жере, а также Армен Джигарханян.
За эту картину режиссеры получили главный приз Московского кинофестиваля.
В 1983 году на съемках фильма "Берег" случилась огромная трагедия — умер друг и соавтор Наумова Александр Алов.
Эта картина, ставшая последней совместной работой режиссеров, была удостоена Государственной премии СССР.
"Вся моя жизнь, начиная с пеленок, связана с кино. Я ничего другого не знал. Мой мир — это мир кино", — говорил Владимир Наумович.
В 1983 году на съемках фильма "Берег" случилась огромная трагедия — умер друг и соавтор Наумова Александр Алов.
Эта картина, ставшая последней совместной работой режиссеров, была удостоена Государственной премии СССР.
"Вся моя жизнь, начиная с пеленок, связана с кино. Я ничего другого не знал. Мой мир — это мир кино", — говорил Владимир Наумович.