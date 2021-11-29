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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211129/soboleznovanie-1761325129.html
Путин выразил соболезнования вдове режиссера Наумова
Путин выразил соболезнования вдове режиссера Наумова - РИА Новости, 29.11.2021
Путин выразил соболезнования вдове режиссера Наумова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования вдове режиссера Владимира Наумова Наталии Белохвостиковой, отметив, что Наумов был подлинным мэтром... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T18:20
2021-11-29T19:00
культура
владимир путин
владимир наумов
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования вдове режиссера Владимира Наумова Наталии Белохвостиковой, отметив, что Наумов был подлинным мэтром отечественного кинематографа, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов скончался на 94-м году жизни."Уважаемая Наталия Николаевна, примите искренние соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас и вашу семью горем – кончиной Владимира Наумовича Наумова. Владимир Наумов был выдающимся режиссером, подлинным мэтром отечественного кинематографа", - говорится в сообщении.Президент добавил, что фильмы Наумова поднимают важные, волнующие темы и потому находят отклик у зрителей разных поколений. "Светлая память о Владимире Наумовиче Наумове навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей его щедрого дарования", - добавляется в сообщении.Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Санкт-Петербурге. Он снял фильмы "Бег", "Тегеран-43", "Легенда о Тиле", "Десять лет без права переписки" и другие.
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владимир путин, владимир наумов, россия
18:20 29.11.2021 (обновлено: 19:00 29.11.2021)
 
Путин выразил соболезнования вдове режиссера Наумова

Президент Путин выразил соболезнования Белохвостиковой, вдове режиссера Наумова

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРежиссер Владимир Наумов
Режиссер Владимир Наумов - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования вдове режиссера Владимира Наумова Наталии Белохвостиковой, отметив, что Наумов был подлинным мэтром отечественного кинематографа, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов скончался на 94-м году жизни.
Режиссер Владимир Наумов - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
15:20
Биография Владимира Наумова
"Уважаемая Наталия Николаевна, примите искренние соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас и вашу семью горем – кончиной Владимира Наумовича Наумова. Владимир Наумов был выдающимся режиссером, подлинным мэтром отечественного кинематографа", - говорится в сообщении.
Президент добавил, что фильмы Наумова поднимают важные, волнующие темы и потому находят отклик у зрителей разных поколений. "Светлая память о Владимире Наумовиче Наумове навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей его щедрого дарования", - добавляется в сообщении.
Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Санкт-Петербурге. Он снял фильмы "Бег", "Тегеран-43", "Легенда о Тиле", "Десять лет без права переписки" и другие.
"Мой мир — это мир кино": не стало Владимира Наумова
© РИА Новости / Лев Иванов / Перейти в фотобанк

Наумов родился в Ленинграде, а окончил режиссерский факультет ВГИКа. У своего учителя Игоря Савченко Владимир Наумович работал на фильмах "Третий удар" и "Тарас Шевченко". Последнюю картину закончил уже с Александром Аловым.

Они продолжили работать вместе и более чем за 30 лет сняли картины, которые любили миллионы зрителей. Наумов признавался, что не мыслит жизни без кино.

"Судьба подарила мне встречи с удивительными людьми, я дружил с известнейшим сценаристом Тонино Гуэррой и общался с удивительной женщиной, женой Булгакова. Я удостоен был чести беседы с самим папой римским", — рассказывал режиссер.

Советский кинорежиссер Владимир Наумов, руководитель Творческого объединения киностудии Мосфильм.
1 из 8

Наумов родился в Ленинграде, а окончил режиссерский факультет ВГИКа. У своего учителя Игоря Савченко Владимир Наумович работал на фильмах "Третий удар" и "Тарас Шевченко". Последнюю картину закончил уже с Александром Аловым.

Они продолжили работать вместе и более чем за 30 лет сняли картины, которые любили миллионы зрителей. Наумов признавался, что не мыслит жизни без кино.

"Судьба подарила мне встречи с удивительными людьми, я дружил с известнейшим сценаристом Тонино Гуэррой и общался с удивительной женщиной, женой Булгакова. Я удостоен был чести беседы с самим папой римским", — рассказывал режиссер.

© РИА Новости / Лев Иванов
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© РИА Новости / М. Гнисюк / Перейти в фотобанк

Фильм "Павел Корчагин" по роману Николая Островского "Как закалялась сталь" сразу оценила фестивальная публика.

И хотя у режиссеров впечатления были противоречивыми (Иван Пырьев увидел в нем плохое влияние итальянского кинематографа, Фридрих Эрмлер назвал его "чрезвычайно талантливым"), "Павел Корчагин" получил серебряный приз за лучшую режиссуру на Московском кинофестивале.

Владимир Конкин в фильме Как закалялась сталь
2 из 8

Фильм "Павел Корчагин" по роману Николая Островского "Как закалялась сталь" сразу оценила фестивальная публика.

И хотя у режиссеров впечатления были противоречивыми (Иван Пырьев увидел в нем плохое влияние итальянского кинематографа, Фридрих Эрмлер назвал его "чрезвычайно талантливым"), "Павел Корчагин" получил серебряный приз за лучшую режиссуру на Московском кинофестивале.

© РИА Новости / М. Гнисюк
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

А в 1961 году за антифашистский фильм "Мир входящему" на фестивале в Венеции Наумов и Алов удостоились приза жюри за лучшую режиссерскую работу и "Кубка Пазинетти". Дома же картину назвали "клеветой". Непростая судьба была и у других их проектов. "Скверный анекдот" пролежал на полке 21 год, премьеру "Бега" после показа на Каннском фестивале и при уже расклеенных по стране афишах пытались запретить.

Кадр из фильма Мир входящему
3 из 8

А в 1961 году за антифашистский фильм "Мир входящему" на фестивале в Венеции Наумов и Алов удостоились приза жюри за лучшую режиссерскую работу и "Кубка Пазинетти". Дома же картину назвали "клеветой". Непростая судьба была и у других их проектов. "Скверный анекдот" пролежал на полке 21 год, премьеру "Бега" после показа на Каннском фестивале и при уже расклеенных по стране афишах пытались запретить.

© РИА Новости / РИА Новости
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© Мосфильм (1966)

"Знаете, как в пословице: таланту надо помогать, посредственность сама пробьется", — вспоминал Наумов.

Картина по рассказу Достоевского с Евгением Евстигнеевым в главной роли еще на уровне сценария рекомендовали отредактировать.

Критик Лев Аннинский писал: "Громкое было обсуждение. Надолго запомнилось и даже вошло в историю отечественного кинематографа. Я безусловно и безоговорочно признаю тот факт, что "Скверный анекдот" — замечательное явление нашего искусства, великая проба духа и необходимейшая веха в нашем раздумье о себе".

Кадр из фильма Скверный анекдот
4 из 8

"Знаете, как в пословице: таланту надо помогать, посредственность сама пробьется", — вспоминал Наумов.

Картина по рассказу Достоевского с Евгением Евстигнеевым в главной роли еще на уровне сценария рекомендовали отредактировать.

Критик Лев Аннинский писал: "Громкое было обсуждение. Надолго запомнилось и даже вошло в историю отечественного кинематографа. Я безусловно и безоговорочно признаю тот факт, что "Скверный анекдот" — замечательное явление нашего искусства, великая проба духа и необходимейшая веха в нашем раздумье о себе".

© Мосфильм (1966)
© РИА Новости / Родькин / Перейти в фотобанк

"Бег" был первой экранизацией произведений Михаила Булгакова в СССР. Советские власти не раз пытались снять проект с производства и проката за контрреволюционные темы. Однако в 1970 году картина о крушении жизненных устоев бывших представителей высшего общества России все-таки вышла. Наумов и Алов называли это не иначе как "булгаковским чудом".

Главные роли в ней исполнили Людмила Савельева, Алексей Баталов, Михаил Ульянов, Владимир Дворжецкий, Евгений Евстигнеев, Владимир Басов и другие.

Кадр из фильма Бег
5 из 8

"Бег" был первой экранизацией произведений Михаила Булгакова в СССР. Советские власти не раз пытались снять проект с производства и проката за контрреволюционные темы. Однако в 1970 году картина о крушении жизненных устоев бывших представителей высшего общества России все-таки вышла. Наумов и Алов называли это не иначе как "булгаковским чудом".

Главные роли в ней исполнили Людмила Савельева, Алексей Баталов, Михаил Ульянов, Владимир Дворжецкий, Евгений Евстигнеев, Владимир Басов и другие.

© РИА Новости / Родькин
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© Мосфильм (1976)

Философски насыщенна и по-босховски живописна "Легенда о Тиле", созданная по роману Шарля де Костера.

Масштабная экранизация участвовала в конкурсе нескольких международных кинофестивалей и получила немало лестных отзывов зарубежной прессы.

В этой ленте Наумов впервые снял свою вторую жену Наталию Белохвостикову, которая стала его музой и появлялась во всех последующих работах режиссера.

Кадр из фильма Легенда о Тиле
6 из 8

Философски насыщенна и по-босховски живописна "Легенда о Тиле", созданная по роману Шарля де Костера.

Масштабная экранизация участвовала в конкурсе нескольких международных кинофестивалей и получила немало лестных отзывов зарубежной прессы.

В этой ленте Наумов впервые снял свою вторую жену Наталию Белохвостикову, которая стала его музой и появлялась во всех последующих работах режиссера.

© Мосфильм (1976)
© РИА Новости / Киностудия "Мосфильм", 1981 / Перейти в фотобанк

Пожалуй, самой известной работой Наумова и Алова стал "Тегеран-43".

Политический триллер был фаворитом проката: в 1981 году его посмотрели 47,5 миллиона человек.

Не в последнюю очередь благодаря звездному составу: исполнителю главной роли Алену Делону, сыгравшему в дуэте с Наталией Белохвостиковой, австрийскому актеру Курду Юргенсу. Компанию им составляли французы Клод Жад и Жорж Жере, а также Армен Джигарханян.

За эту картину режиссеры получили главный приз Московского кинофестиваля.

Кадр из фильма Тегеран-43
7 из 8

Пожалуй, самой известной работой Наумова и Алова стал "Тегеран-43".

Политический триллер был фаворитом проката: в 1981 году его посмотрели 47,5 миллиона человек.

Не в последнюю очередь благодаря звездному составу: исполнителю главной роли Алену Делону, сыгравшему в дуэте с Наталией Белохвостиковой, австрийскому актеру Курду Юргенсу. Компанию им составляли французы Клод Жад и Жорж Жере, а также Армен Джигарханян.

За эту картину режиссеры получили главный приз Московского кинофестиваля.

© РИА Новости / Киностудия "Мосфильм", 1981
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© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанк

В 1983 году на съемках фильма "Берег" случилась огромная трагедия — умер друг и соавтор Наумова Александр Алов.

Эта картина, ставшая последней совместной работой режиссеров, была удостоена Государственной премии СССР.

"Вся моя жизнь, начиная с пеленок, связана с кино. Я ничего другого не знал. Мой мир — это мир кино", — говорил Владимир Наумович.

Наталья Белохвостикова, Владимир Наумов и Борис Щербаков
8 из 8

В 1983 году на съемках фильма "Берег" случилась огромная трагедия — умер друг и соавтор Наумова Александр Алов.

Эта картина, ставшая последней совместной работой режиссеров, была удостоена Государственной премии СССР.

"Вся моя жизнь, начиная с пеленок, связана с кино. Я ничего другого не знал. Мой мир — это мир кино", — говорил Владимир Наумович.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
1 из 8

Наумов родился в Ленинграде, а окончил режиссерский факультет ВГИКа. У своего учителя Игоря Савченко Владимир Наумович работал на фильмах "Третий удар" и "Тарас Шевченко". Последнюю картину закончил уже с Александром Аловым.

Они продолжили работать вместе и более чем за 30 лет сняли картины, которые любили миллионы зрителей. Наумов признавался, что не мыслит жизни без кино.

"Судьба подарила мне встречи с удивительными людьми, я дружил с известнейшим сценаристом Тонино Гуэррой и общался с удивительной женщиной, женой Булгакова. Я удостоен был чести беседы с самим папой римским", — рассказывал режиссер.

© РИА Новости / Лев Иванов
Перейти в фотобанк
2 из 8

Фильм "Павел Корчагин" по роману Николая Островского "Как закалялась сталь" сразу оценила фестивальная публика.

И хотя у режиссеров впечатления были противоречивыми (Иван Пырьев увидел в нем плохое влияние итальянского кинематографа, Фридрих Эрмлер назвал его "чрезвычайно талантливым"), "Павел Корчагин" получил серебряный приз за лучшую режиссуру на Московском кинофестивале.

© РИА Новости / М. Гнисюк
Перейти в фотобанк
3 из 8

А в 1961 году за антифашистский фильм "Мир входящему" на фестивале в Венеции Наумов и Алов удостоились приза жюри за лучшую режиссерскую работу и "Кубка Пазинетти". Дома же картину назвали "клеветой". Непростая судьба была и у других их проектов. "Скверный анекдот" пролежал на полке 21 год, премьеру "Бега" после показа на Каннском фестивале и при уже расклеенных по стране афишах пытались запретить.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 8

"Знаете, как в пословице: таланту надо помогать, посредственность сама пробьется", — вспоминал Наумов.

Картина по рассказу Достоевского с Евгением Евстигнеевым в главной роли еще на уровне сценария рекомендовали отредактировать.

Критик Лев Аннинский писал: "Громкое было обсуждение. Надолго запомнилось и даже вошло в историю отечественного кинематографа. Я безусловно и безоговорочно признаю тот факт, что "Скверный анекдот" — замечательное явление нашего искусства, великая проба духа и необходимейшая веха в нашем раздумье о себе".

© Мосфильм (1966)
5 из 8

"Бег" был первой экранизацией произведений Михаила Булгакова в СССР. Советские власти не раз пытались снять проект с производства и проката за контрреволюционные темы. Однако в 1970 году картина о крушении жизненных устоев бывших представителей высшего общества России все-таки вышла. Наумов и Алов называли это не иначе как "булгаковским чудом".

Главные роли в ней исполнили Людмила Савельева, Алексей Баталов, Михаил Ульянов, Владимир Дворжецкий, Евгений Евстигнеев, Владимир Басов и другие.

© РИА Новости / Родькин
Перейти в фотобанк
6 из 8

Философски насыщенна и по-босховски живописна "Легенда о Тиле", созданная по роману Шарля де Костера.

Масштабная экранизация участвовала в конкурсе нескольких международных кинофестивалей и получила немало лестных отзывов зарубежной прессы.

В этой ленте Наумов впервые снял свою вторую жену Наталию Белохвостикову, которая стала его музой и появлялась во всех последующих работах режиссера.

© Мосфильм (1976)
7 из 8

Пожалуй, самой известной работой Наумова и Алова стал "Тегеран-43".

Политический триллер был фаворитом проката: в 1981 году его посмотрели 47,5 миллиона человек.

Не в последнюю очередь благодаря звездному составу: исполнителю главной роли Алену Делону, сыгравшему в дуэте с Наталией Белохвостиковой, австрийскому актеру Курду Юргенсу. Компанию им составляли французы Клод Жад и Жорж Жере, а также Армен Джигарханян.

За эту картину режиссеры получили главный приз Московского кинофестиваля.

© РИА Новости / Киностудия "Мосфильм", 1981
Перейти в фотобанк
8 из 8

В 1983 году на съемках фильма "Берег" случилась огромная трагедия — умер друг и соавтор Наумова Александр Алов.

Эта картина, ставшая последней совместной работой режиссеров, была удостоена Государственной премии СССР.

"Вся моя жизнь, начиная с пеленок, связана с кино. Я ничего другого не знал. Мой мир — это мир кино", — говорил Владимир Наумович.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
 
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