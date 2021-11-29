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В ВОЗ предупредили о риске заражения омикрон-штаммом среди вакцинированных
В ВОЗ предупредили о риске заражения омикрон-штаммом среди вакцинированных - РИА Новости, 29.11.2021
В ВОЗ предупредили о риске заражения омикрон-штаммом среди вакцинированных
Случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" могут наблюдаться среди полностью вакцинированных лиц, сообщила Всемирная организация здравоохранения. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T12:21
2021-11-29T12:21
2021-11-29T12:21
распространение коронавируса
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воз
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ЖЕНЕВА, 29 ноя - РИА Новости. Случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" могут наблюдаться среди полностью вакцинированных лиц, сообщила Всемирная организация здравоохранения."Ожидается, что случаи заражения могут быть зафиксированы и у вакцинированных лиц, но в небольших предсказуемых пропорциях в зависимости от степени эффективности вакцины", - говорится в документе организации.Тем не менее, ВОЗ призвала страны ускорить процесс вакцинации населения, отметив, что имеющиеся на сегодняшний день вакцины позволяют в некоторой степени защитить от тяжелого течения COVID и смерти, несмотря на возникновение штамма "омикрон".Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
https://ria.ru/20211129/shtamm-1761216420.html
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в мире, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В ВОЗ предупредили о риске заражения омикрон-штаммом среди вакцинированных
В ВОЗ предупредили о риске заражения омикрон-штаммом коронавируса среди вакцинированных