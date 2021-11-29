https://ria.ru/20211129/shtamm-1761243024.html

В ВОЗ предупредили о риске заражения омикрон-штаммом среди вакцинированных

В ВОЗ предупредили о риске заражения омикрон-штаммом среди вакцинированных - РИА Новости, 29.11.2021

В ВОЗ предупредили о риске заражения омикрон-штаммом среди вакцинированных

Случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" могут наблюдаться среди полностью вакцинированных лиц, сообщила Всемирная организация здравоохранения. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T12:21

2021-11-29T12:21

2021-11-29T12:21

распространение коронавируса

в мире

воз

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758584573_0:0:3273:1841_1920x0_80_0_0_41138a6ddf66d927aa03a43b929bbc29.jpg

ЖЕНЕВА, 29 ноя - РИА Новости. Случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" могут наблюдаться среди полностью вакцинированных лиц, сообщила Всемирная организация здравоохранения."Ожидается, что случаи заражения могут быть зафиксированы и у вакцинированных лиц, но в небольших предсказуемых пропорциях в зависимости от степени эффективности вакцины", - говорится в документе организации.Тем не менее, ВОЗ призвала страны ускорить процесс вакцинации населения, отметив, что имеющиеся на сегодняшний день вакцины позволяют в некоторой степени защитить от тяжелого течения COVID и смерти, несмотря на возникновение штамма "омикрон".Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".

https://ria.ru/20211129/shtamm-1761216420.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса