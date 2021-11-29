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https://ria.ru/20211129/shtamm-1761234918.html
Испания из-за омикрон-штамма ввела карантин для прибывших из Африки
Испания из-за омикрон-штамма ввела карантин для прибывших из Африки - РИА Новости, 29.11.2021
Испания из-за омикрон-штамма ввела карантин для прибывших из Африки
Испания с понедельника ввела 10-дневный карантин для путешественников из ряда африканских стран, в том числе из ЮАР, где обнаружен новый штамм коронавируса... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T11:53
2021-11-29T12:45
распространение коронавируса
в мире
юар
воз
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
испания
новости - туризм
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МАДРИД, 29 ноя – РИА Новости. Испания с понедельника ввела 10-дневный карантин для путешественников из ряда африканских стран, в том числе из ЮАР, где обнаружен новый штамм коронавируса "омикрон", следует из опубликованного официального государственного бюллетеня (BOE).Новые правила касаются ЮАР, Ботсваны, Эсватини (бывший Свазиленд), Лесото, Мозамбика, Зимбабве, Намибии, которые внесены в список стран, представляющих риск.Пассажиры из этих стран должны "соблюдать карантин в течение десяти дней после прибытия или во время всего нахождения в Испании, если это меньше этого срока", говорится в документе. Однако срок может быть уменьшен, если на седьмой день будет сделан анализ на коронорвирус и его результаты окажутся отрицательными. Во время карантина разрешено покидать место жительства только в случае крайней необходимости – купить продукты, лекарства, поехать в медицинские учреждения или в других экстренных случаях.Исключения сделаны для резидентов стран ЕС, Шенгена, Андорры, Монако, Ватикана и Сан-Марино, которые направляются к своему месту жительства, а также экипажей.Ранее Испания заявила, что приостанавливает авиасообщение с ЮАР и Ботсваной из-за выявления в этих странах нового штамма COVID-19.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".В понедельник ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способны выявлять новый штамм.
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в мире, юар, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, испания, новости - туризм
11:53 29.11.2021 (обновлено: 12:45 29.11.2021)
 
Испания из-за омикрон-штамма ввела карантин для прибывших из Африки

Испания из-за омикрон-штамма ввела карантин для прибывших из ЮАР и еще шести стран Африки

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВрачи и пациенты
Врачи и пациенты - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МАДРИД, 29 ноя – РИА Новости. Испания с понедельника ввела 10-дневный карантин для путешественников из ряда африканских стран, в том числе из ЮАР, где обнаружен новый штамм коронавируса "омикрон", следует из опубликованного официального государственного бюллетеня (BOE).
Новые правила касаются ЮАР, Ботсваны, Эсватини (бывший Свазиленд), Лесото, Мозамбика, Зимбабве, Намибии, которые внесены в список стран, представляющих риск.
Пассажиры из этих стран должны "соблюдать карантин в течение десяти дней после прибытия или во время всего нахождения в Испании, если это меньше этого срока", говорится в документе. Однако срок может быть уменьшен, если на седьмой день будет сделан анализ на коронорвирус и его результаты окажутся отрицательными. Во время карантина разрешено покидать место жительства только в случае крайней необходимости – купить продукты, лекарства, поехать в медицинские учреждения или в других экстренных случаях.
Исключения сделаны для резидентов стран ЕС, Шенгена, Андорры, Монако, Ватикана и Сан-Марино, которые направляются к своему месту жительства, а также экипажей.
Ранее Испания заявила, что приостанавливает авиасообщение с ЮАР и Ботсваной из-за выявления в этих странах нового штамма COVID-19.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
В понедельник ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способны выявлять новый штамм.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
11:00Белгородская область
Вячеслав Гладков: коронавирус никуда не ушел и не уйдет к Новому году
 
Распространение коронавирусаВ миреЮАРВОЗКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаИспанияНовости - Туризм
 
 
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