https://ria.ru/20211129/shtamm-1761234918.html
Испания из-за омикрон-штамма ввела карантин для прибывших из Африки
Испания из-за омикрон-штамма ввела карантин для прибывших из Африки - РИА Новости, 29.11.2021
Испания из-за омикрон-штамма ввела карантин для прибывших из Африки
Испания с понедельника ввела 10-дневный карантин для путешественников из ряда африканских стран, в том числе из ЮАР, где обнаружен новый штамм коронавируса... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T11:53
2021-11-29T11:53
2021-11-29T12:45
распространение коронавируса
в мире
юар
воз
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
испания
новости - туризм
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МАДРИД, 29 ноя – РИА Новости. Испания с понедельника ввела 10-дневный карантин для путешественников из ряда африканских стран, в том числе из ЮАР, где обнаружен новый штамм коронавируса "омикрон", следует из опубликованного официального государственного бюллетеня (BOE).Новые правила касаются ЮАР, Ботсваны, Эсватини (бывший Свазиленд), Лесото, Мозамбика, Зимбабве, Намибии, которые внесены в список стран, представляющих риск.Пассажиры из этих стран должны "соблюдать карантин в течение десяти дней после прибытия или во время всего нахождения в Испании, если это меньше этого срока", говорится в документе. Однако срок может быть уменьшен, если на седьмой день будет сделан анализ на коронорвирус и его результаты окажутся отрицательными. Во время карантина разрешено покидать место жительства только в случае крайней необходимости – купить продукты, лекарства, поехать в медицинские учреждения или в других экстренных случаях.Исключения сделаны для резидентов стран ЕС, Шенгена, Андорры, Монако, Ватикана и Сан-Марино, которые направляются к своему месту жительства, а также экипажей.Ранее Испания заявила, что приостанавливает авиасообщение с ЮАР и Ботсваной из-за выявления в этих странах нового штамма COVID-19.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".В понедельник ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способны выявлять новый штамм.
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в мире, юар, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, испания, новости - туризм
11:53 29.11.2021 (обновлено: 12:45 29.11.2021)
Испания из-за омикрон-штамма ввела карантин для прибывших из Африки
Испания из-за омикрон-штамма ввела карантин для прибывших из ЮАР и еще шести стран Африки
МАДРИД, 29 ноя – РИА Новости. Испания
с понедельника ввела 10-дневный карантин для путешественников из ряда африканских стран, в том числе из ЮАР
, где обнаружен новый штамм коронавируса "омикрон", следует из опубликованного официального государственного бюллетеня (BOE).
Новые правила касаются ЮАР, Ботсваны, Эсватини (бывший Свазиленд), Лесото, Мозамбика, Зимбабве, Намибии
, которые внесены в список стран, представляющих риск.
Пассажиры из этих стран должны "соблюдать карантин в течение десяти дней после прибытия или во время всего нахождения в Испании, если это меньше этого срока", говорится в документе. Однако срок может быть уменьшен, если на седьмой день будет сделан анализ на коронорвирус и его результаты окажутся отрицательными. Во время карантина разрешено покидать место жительства только в случае крайней необходимости – купить продукты, лекарства, поехать в медицинские учреждения или в других экстренных случаях.
Исключения сделаны для резидентов стран ЕС, Шенгена, Андорры
, Монако
, Ватикана
и Сан-Марино
, которые направляются к своему месту жительства, а также экипажей.
Ранее Испания заявила, что приостанавливает авиасообщение с ЮАР и Ботсваной из-за выявления в этих странах нового штамма COVID-19.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
В понедельник ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способны выявлять новый штамм.