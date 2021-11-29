https://ria.ru/20211129/shtamm-1761234918.html

Испания из-за омикрон-штамма ввела карантин для прибывших из Африки

Испания из-за омикрон-штамма ввела карантин для прибывших из Африки - РИА Новости, 29.11.2021

Испания из-за омикрон-штамма ввела карантин для прибывших из Африки

Испания с понедельника ввела 10-дневный карантин для путешественников из ряда африканских стран, в том числе из ЮАР, где обнаружен новый штамм коронавируса... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:53

2021-11-29T11:53

2021-11-29T12:45

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юар

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испания

новости - туризм

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МАДРИД, 29 ноя – РИА Новости. Испания с понедельника ввела 10-дневный карантин для путешественников из ряда африканских стран, в том числе из ЮАР, где обнаружен новый штамм коронавируса "омикрон", следует из опубликованного официального государственного бюллетеня (BOE).Новые правила касаются ЮАР, Ботсваны, Эсватини (бывший Свазиленд), Лесото, Мозамбика, Зимбабве, Намибии, которые внесены в список стран, представляющих риск.Пассажиры из этих стран должны "соблюдать карантин в течение десяти дней после прибытия или во время всего нахождения в Испании, если это меньше этого срока", говорится в документе. Однако срок может быть уменьшен, если на седьмой день будет сделан анализ на коронорвирус и его результаты окажутся отрицательными. Во время карантина разрешено покидать место жительства только в случае крайней необходимости – купить продукты, лекарства, поехать в медицинские учреждения или в других экстренных случаях.Исключения сделаны для резидентов стран ЕС, Шенгена, Андорры, Монако, Ватикана и Сан-Марино, которые направляются к своему месту жительства, а также экипажей.Ранее Испания заявила, что приостанавливает авиасообщение с ЮАР и Ботсваной из-за выявления в этих странах нового штамма COVID-19.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".В понедельник ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способны выявлять новый штамм.

https://ria.ru/20211129/gladkov-1760964091.html

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в мире, юар, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, испания, новости - туризм