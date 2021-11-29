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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211129/shtamm-1761216420.html
ВОЗ заявила, что риск глобального распространения омикрон-штамма высок
ВОЗ заявила, что риск глобального распространения омикрон-штамма высок - РИА Новости, 29.11.2021
ВОЗ заявила, что риск глобального распространения омикрон-штамма высок
Во Всемирной организации здравоохранения назвали вероятность дальнейшего распространения штамма омикрон высокой на глобальном уровне. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T10:29
2021-11-29T12:44
распространение коронавируса
воз
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Во Всемирной организации здравоохранения назвали вероятность дальнейшего распространения штамма омикрон высокой на глобальном уровне. "В зависимости от характеристик (нового штамма. — Прим. ред.) могут возникнуть серьезные последствия в случае возникновения очередной масштабной вспышки COVID-19 из-за омикрона, — говорится в докладе организации.При этом в документе указывается, что врачи пока не зафиксировали ни одного случая смерти, связанного со штаммом омикрон.В ВОЗ добавили, что большинство тестов могут выявлять новый вариант SARS-CoV-2, а имеющиеся вакцины способны защитить от тяжелого течения заболевания и смерти.Организация призвала страны усилить социальные и санитарные меры.В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую способность этого варианта передаваться новым носителям и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИД или ВИЧ.Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Заболевшие есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, а также, предположительно, во Франции, Швейцарии и Австрии. Все эти случаи — завозные.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие другие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.В Центре Гамалеи отметили, что не стоит поднимать панику из-за появления нового штамма. По словам экспертов, меры предосторожности остаются такими же, как и раньше: ношение масок и прививки.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211129/yaponiya-1761201424.html
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воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
10:29 29.11.2021 (обновлено: 12:44 29.11.2021)
 
ВОЗ заявила, что риск глобального распространения омикрон-штамма высок

ВОЗ предупредила о высоком риске глобального распространения омикрон-штамма коронавируса

© REUTERS / David W CernyМедики доставляют пациента с коронавирусом в госпиталь в Праге
Медики доставляют пациента с коронавирусом в госпиталь в Праге - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© REUTERS / David W Cerny
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Во Всемирной организации здравоохранения назвали вероятность дальнейшего распространения штамма омикрон высокой на глобальном уровне.
"В зависимости от характеристик (нового штамма. — Прим. ред.) могут возникнуть серьезные последствия в случае возникновения очередной масштабной вспышки COVID-19 из-за омикрона, — говорится в докладе организации.
Мужчина в защитной маске проходит мимо рекламного щита в Токио - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
Вчера, 07:33Распространение коронавируса
Япония закрывает въезд для иностранцев из-за распространения омикрон-штамма
При этом в документе указывается, что врачи пока не зафиксировали ни одного случая смерти, связанного со штаммом омикрон.
В ВОЗ добавили, что большинство тестов могут выявлять новый вариант SARS-CoV-2, а имеющиеся вакцины способны защитить от тяжелого течения заболевания и смерти.
Организация призвала страны усилить социальные и санитарные меры.
Автозаправочная станция в Претории, ЮАР - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
Вчера, 06:25Распространение коронавируса
Вирусолог выдвинул версию происхождения омикрон-штамма коронавируса
В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.
По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую способность этого варианта передаваться новым носителям и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИД или ВИЧ.
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Городской клинической больницы №2 города Нальчика - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
Вчера, 01:00Распространение коронавируса
ВОЗ заявила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"
Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Заболевшие есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, а также, предположительно, во Франции, Швейцарии и Австрии. Все эти случаи — завозные.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие другие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
Вчера, 09:59Распространение коронавируса
Путин дал поручения по контролю за соблюдением ограничений по COVID-19
В Центре Гамалеи отметили, что не стоит поднимать панику из-за появления нового штамма. По словам экспертов, меры предосторожности остаются такими же, как и раньше: ношение масок и прививки.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
Распространение коронавирусаВОЗКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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