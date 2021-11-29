https://ria.ru/20211129/shtamm-1761216420.html

ВОЗ заявила, что риск глобального распространения омикрон-штамма высок

ВОЗ заявила, что риск глобального распространения омикрон-штамма высок - РИА Новости, 29.11.2021

ВОЗ заявила, что риск глобального распространения омикрон-штамма высок

Во Всемирной организации здравоохранения назвали вероятность дальнейшего распространения штамма омикрон высокой на глобальном уровне. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T10:29

2021-11-29T10:29

2021-11-29T12:44

распространение коронавируса

воз

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Во Всемирной организации здравоохранения назвали вероятность дальнейшего распространения штамма омикрон высокой на глобальном уровне. "В зависимости от характеристик (нового штамма. — Прим. ред.) могут возникнуть серьезные последствия в случае возникновения очередной масштабной вспышки COVID-19 из-за омикрона, — говорится в докладе организации.При этом в документе указывается, что врачи пока не зафиксировали ни одного случая смерти, связанного со штаммом омикрон.В ВОЗ добавили, что большинство тестов могут выявлять новый вариант SARS-CoV-2, а имеющиеся вакцины способны защитить от тяжелого течения заболевания и смерти.Организация призвала страны усилить социальные и санитарные меры.В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую способность этого варианта передаваться новым носителям и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИД или ВИЧ.Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Заболевшие есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, а также, предположительно, во Франции, Швейцарии и Австрии. Все эти случаи — завозные.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие другие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.В Центре Гамалеи отметили, что не стоит поднимать панику из-за появления нового штамма. По словам экспертов, меры предосторожности остаются такими же, как и раньше: ношение масок и прививки.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211129/yaponiya-1761201424.html

https://ria.ru/20211129/vich-1761199068.html

https://ria.ru/20211129/omikron-1761191364.html

https://ria.ru/20211129/ogranicheniya-1761212351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса