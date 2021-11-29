10:29 29.11.2021 (обновлено: 12:44 29.11.2021)
ВОЗ заявила, что риск глобального распространения омикрон-штамма высок
ВОЗ предупредила о высоком риске глобального распространения омикрон-штамма коронавируса
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Во Всемирной организации здравоохранения назвали вероятность дальнейшего распространения штамма омикрон высокой на глобальном уровне.
"В зависимости от характеристик (нового штамма. — Прим. ред.) могут возникнуть серьезные последствия в случае возникновения очередной масштабной вспышки COVID-19 из-за омикрона, — говорится в докладе организации.
При этом в документе указывается, что врачи пока не зафиксировали ни одного случая смерти, связанного со штаммом омикрон.
В ВОЗ добавили, что большинство тестов могут выявлять новый вариант SARS-CoV-2, а имеющиеся вакцины способны защитить от тяжелого течения заболевания и смерти.
Организация призвала страны усилить социальные и санитарные меры.
По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую способность этого варианта передаваться новым носителям и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИД или ВИЧ.
Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Заболевшие есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, а также, предположительно, во Франции, Швейцарии и Австрии. Все эти случаи — завозные.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие другие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
В Центре Гамалеи отметили, что не стоит поднимать панику из-за появления нового штамма. По словам экспертов, меры предосторожности остаются такими же, как и раньше: ношение масок и прививки.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.