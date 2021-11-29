https://ria.ru/20211129/portugaliya-1761233892.html

В Португалии выявили 13 случаев заражения омикрон-штаммом

В Португалии выявили 13 случаев заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 29.11.2021

В Португалии выявили 13 случаев заражения омикрон-штаммом

Медики в Португалии выявили 13 случаев заражения штаммом COVID "омикрон" среди футболистов местного футбольного клуба "Белененсеш", сообщает португальский... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:48

2021-11-29T11:48

2021-11-29T12:57

распространение коронавируса

португалия

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Медики в Португалии выявили 13 случаев заражения штаммом COVID "омикрон" среди футболистов местного футбольного клуба "Белененсеш", сообщает португальский телеканал RTP.Как сообщается, случаи заражения были выявлены Национальным институтом здоровья имени Рикарду Жорже (INSA). Отмечается, что один из игроков футбольной команды недавно побывал в ЮАР, где ранее выявили новый штамм коронавируса, получивший название "омикрон"."Предварительные тесты, проведенные в INSA, убедительно свидетельствуют, что все 13 случаев, связанных с игроками "Белененсеш", относятся к варианту (коронавируса) "омикрон", вызывающему опасения", - приводит телеканал сообщение института.Как отмечается, все, кто контактировал с заразившимися, были помещены на карантин, не зависимо от имеющегося у них статуса вакцинации. Всех помещенных на карантин будут регулярно тестировать.В субботу "Белененсеш" вышел на матч против "Бенфики" вдевятером. Во втором тайме (счет к тому моменту был уже 0:7 в пользу "Бенфики") на поле появились уже всего 7 игроков.После травмы одного из них матч остановили (вшестером уже нельзя играть по правилам).

https://ria.ru/20211129/shtamm-1761234918.html

https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761226746.html

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португалия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, в мире, юар