https://ria.ru/20211129/pfizer-1761301674.html
Pfizer начала разрабатывать новую вакцину от коронавируса
Pfizer начала разрабатывать новую вакцину от коронавируса - РИА Новости, 29.11.2021
Pfizer начала разрабатывать новую вакцину от коронавируса
Американская компания Pfizer на фоне появления штамма коронавируса "омикрон" уже начала разрабатывать новую вакцину, она может быть создана менее чем за 100... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T16:36
2021-11-29T16:36
2021-11-29T16:58
распространение коронавируса
pfizer, inc.
коронавирус covid-19
в мире
альберт бурла
омикрон-штамм коронавируса
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ВАШИНГТОНА, 29 ноя - РИА Новости. Американская компания Pfizer на фоне появления штамма коронавируса "омикрон" уже начала разрабатывать новую вакцину, она может быть создана менее чем за 100 дней, сообщил глава компании Альберт Бурла.По его словам, есть вероятность, что существующие вакцины могут быть менее эффективны в борьбе с новым штаммом. В связи с этим могут потребоваться новые вакцины."Мы уже начали в пятницу. В пятницу мы сделали матрицу ДНК, что является первой частью процесса разработки новой вакцины. Мы уже много раз заявляли, что мы сможем получить вакцину за менее чем 100 дней", - заявил Бурла в эфире телеканала CNBC.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Позже ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способно выявлять новый штамм.
https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761299602.html
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pfizer, inc., коронавирус covid-19, в мире, альберт бурла, омикрон-штамм коронавируса
16:36 29.11.2021 (обновлено: 16:58 29.11.2021)
Pfizer начала разрабатывать новую вакцину от коронавируса
Pfizer начала разрабатывать новую вакцину от коронавируса из-за появления омикрон-штамма