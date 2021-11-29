https://ria.ru/20211129/omikron-1761251908.html

В России могут принять новые решения из-за омикрон-штамма коронавируса

В России могут принять новые решения из-за омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 29.11.2021

В России могут принять новые решения из-за омикрон-штамма коронавируса

Россия рассматривает возможные решения в связи с новым штаммом коронавируса омикрон, заявил РИА Новости замглавы МИД Евгений Иванов."Я так понимаю, что... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T12:59

2021-11-29T12:59

2021-11-29T14:31

распространение коронавируса

ботсвана

евросоюз

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россия рассматривает возможные решения в связи с новым штаммом коронавируса омикрон, заявил РИА Новости замглавы МИД Евгений Иванов."Я так понимаю, что последнее было заседание оперативного штаба под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой, там какие-то решения принимались буквально в пятницу. Ну, наверное, оперштаб о них объявит", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом или ВИЧ.Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Заболевшие есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, а также, предположительно, во Франции, Швейцарии и Австрии. Все эти случаи — завозные.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название омикрон — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие другие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.

https://ria.ru/20211129/shtamm-1761216420.html

https://ria.ru/20211129/vich-1761199068.html

https://ria.ru/20211129/ogranicheniya-1761212351.html

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ботсвана, евросоюз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса