12:59 29.11.2021 (обновлено: 14:31 29.11.2021)
В России могут принять новые решения из-за омикрон-штамма коронавируса
Оперштаб по борьбе с COVID-19 рассматривает решения из-за омикрон-штамма коронавируса
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди выходят из вестибюля станции метро "Комсомольская" в Москве
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россия рассматривает возможные решения в связи с новым штаммом коронавируса омикрон, заявил РИА Новости замглавы МИД Евгений Иванов.
"Я так понимаю, что последнее было заседание оперативного штаба под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой, там какие-то решения принимались буквально в пятницу. Ну, наверное, оперштаб о них объявит", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
"Я так понимаю, что последнее было заседание оперативного штаба под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой, там какие-то решения принимались буквально в пятницу. Ну, наверное, оперштаб о них объявит", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом или ВИЧ.
Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Заболевшие есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, а также, предположительно, во Франции, Швейцарии и Австрии. Все эти случаи — завозные.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название омикрон — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие другие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.