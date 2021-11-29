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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211129/omikron-1761215366.html
Премьер Индии призвал к осторожности из-за омикрон-штамма коронавируса
Премьер Индии призвал к осторожности из-за омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 29.11.2021
Премьер Индии призвал к осторожности из-за омикрон-штамма коронавируса
Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к осторожности в связи с новым вариантом коронавируса "омикрон". РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T10:24
2021-11-29T10:24
распространение коронавируса
в мире
индия
юар
воз
здоровье - общество
нарендра моди
коронавирусы
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к осторожности в связи с новым вариантом коронавируса "омикрон".Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что новый штамм коронавируса "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта"."Сообщения о новом варианте делают нас еще более настороженными. Я призываю парламент и всех вас быть осторожными, поскольку здоровье каждого гражданина является приоритетом в это время кризиса", - сказал Моди, выступая перед началом сессии нижней палаты парламента.Накануне минздрав Индии в связи с распространением нового штамма коронавируса внес изменения в введённые более двух недель назад правила въезда в страну. Согласно новым правилам, путешественники должны представлять всю историю поездок за две недели до посещения Индии, а приехавшие из "стран риска" должны провести в карантине минимум семь дней.В ходе прошедшей в минувшие выходные встречи Моди призвал пересмотреть сроки открытия страны для туристов из-за штамма коронавируса "омикрон". Ранее министерство гражданской авиации страны сообщило, что Индия с 15 декабря возобновит прерванные из-за пандемии коронавируса регулярные международные рейсы.
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
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в мире, индия, юар, воз, здоровье - общество, нарендра моди, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
10:24 29.11.2021
 
Премьер Индии призвал к осторожности из-за омикрон-штамма коронавируса

Премьер Индии Моди призвал к осторожности из-за омикрон-штамма коронавируса

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к осторожности в связи с новым вариантом коронавируса "омикрон".
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что новый штамм коронавируса "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
Женщина в медицинской маске на рынке в Лагосе, Нигерия - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 10:24Наука
"Это гипермутант": когда в России появится омикрон-штамм коронавируса
"Сообщения о новом варианте делают нас еще более настороженными. Я призываю парламент и всех вас быть осторожными, поскольку здоровье каждого гражданина является приоритетом в это время кризиса", - сказал Моди, выступая перед началом сессии нижней палаты парламента.
Накануне минздрав Индии в связи с распространением нового штамма коронавируса внес изменения в введённые более двух недель назад правила въезда в страну. Согласно новым правилам, путешественники должны представлять всю историю поездок за две недели до посещения Индии, а приехавшие из "стран риска" должны провести в карантине минимум семь дней.
В ходе прошедшей в минувшие выходные встречи Моди призвал пересмотреть сроки открытия страны для туристов из-за штамма коронавируса "омикрон". Ранее министерство гражданской авиации страны сообщило, что Индия с 15 декабря возобновит прерванные из-за пандемии коронавируса регулярные международные рейсы.
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Вчера, 15:01Распространение коронавируса
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