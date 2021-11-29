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Чем опасен "омикрон" для переболевших COVID-19
ВОЗ заявила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон" - РИА Новости, 29.11.2021
Чем опасен "омикрон" для переболевших COVID-19
Предварительные данные свидетельствуют о том, что у людей, ранее перенесших COVID-19, может быть повышенный риск заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T01:00
2021-11-29T01:00
2021-11-29T02:24
распространение коронавируса
в мире
европа
африка
воз
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россия
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Предварительные данные свидетельствуют о том, что у людей, ранее перенесших COVID-19, может быть повышенный риск заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.В ВОЗ отметили, что более подробная информация будет доступна "в ближайшие дни и недели".В организации подтвердили, что используемые в настоящий момент ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование новым штаммом.Ранее ВОЗ подчеркнула, что "омикрон" недостаточно изучен, и пока рано делать выводы о том, что он может быть опаснее варианта "дельта". При этом в ВОЗ напомнили, что вакцины имеют решающее значения для снижения смертности и тяжести переносимой болезни."Омикрон"В конце ноября специалисты сообщили о выявлении в Ботсване и ЮАР нового штамма коронавируса B.1.1.529. ВОЗ на чрезвычайном заседании в пятницу признала новую мутацию, названную "омикрон", "вызывающей озабоченность". Израиль, ЕС и ряд других стран ввели запрет на въезд из части африканских государств.По информации зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле, Австралии и ряде стран Европы. Все указанные случаи являются завозными.Как заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, в России не выявили заражений омикрон-штаммом коронавируса.
https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761138775.html
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в мире, европа, африка, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
01:00 29.11.2021 (обновлено: 02:24 29.11.2021)
ВОЗ заявила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"
ВОЗ предупредила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться омикрон-штаммом коронавируса