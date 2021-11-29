https://ria.ru/20211129/lenoblast-1761237410.html
Дорожники Ленобласти повели итоги года
Дорожники Ленобласти повели итоги года - РИА Новости, 29.11.2021
Дорожники Ленобласти повели итоги года
Главными итогами уходящего 2021 года в дорожной сфере стал обширный ремонт региональных трасс, активное строительство новых дорог, а также газификация... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T12:01
2021-11-29T12:01
2021-11-29T12:01
ленинградская область
приозерский район
подпорожье
автомобильные дороги
сергей харлашкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Главными итогами уходящего 2021 года в дорожной сфере стал обширный ремонт региональных трасс, активное строительство новых дорог, а также газификация населенных пунктов, сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.ДорогиПо словам Харлашкина, дорожники Ленинграсдкой области ударно потрудились в уходящем году: отремонтировали, в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", около 200 километров региональных трасс. На эти цели были направлены порядка трех миллиардов рублей."Обновлены основные вылетные магистрали: Гостилицкое шоссе, Колтушское шоссе, Никольское шоссе, Приморское шоссе. Часть работ, запланированных на 2022-2023 годы, выполнена досрочно", — заметил чиновник.Харлашкин уточнил, что при строительстве используются современные технологии: щебеночно-мастичный асфальт и метод "Суперпейв", когда асфальтобетонная смесь подбирается для каждой конкретной дороги индивидуально.Среди важных работ он отметил путепровод во Всеволожске, запущенный на год раньше, который объединил две части города. С опережением графика идет стройка мостов-гигантов через Волхов в Киришах и Свирь в Подпорожье."Их планировали ввести в 2025 и 2026 годах — но опережение графика с соблюдением качества позволяет рассчитывать на ввод в конце 2023 года", — отметил чиновник.Планы на будущееВ настоящий момент в регионе реализуются крупные планы по строительству — вторая станция метро в Кудрово и подготовка к проведению "Формулы-1" в "Игора Драйв" в Приозерском районе.Кроме того, Харлашкин обратил внимание на еще один важный проект, реализуемый в Кудрово. Речь идет о строительстве станции метро, которая соединит область с северной столицей. Ленобласть уже сделала проект планировки на своей территории, предоставила место под строительство депо. В свою очередь, Петербург выполнил предпроектые работы и разрабатывает проект планировки станции на территории города.Что касается подготовки автодрома Ленобласти к чемпионата мира по автогонкам, когда разово нужно будет принять порядка 50 тысяч зрителей и около 15 тысяч спортсмен, аккредитованного персонала, то задача будет выполнена полностью и в срок."Вся транспортная инфраструктура должна быть модернизирована и приспособлена под прием такого большого числа гостей, включая железную дорогу, аэропорты, пункт пропуска на границе и так далее. Этой задаче сейчас также уделяется особое внимание. Все идет согласно графику и плана", — заверил Сергей Харлашкин.ГазификацияКроме того, чиновник отметил еще одну из важнейших задач региона, связанную с поручением президента России по газификации и догазификации.В ближайшие годы более чем в 400 населенных пунктов Ленобласти придет природный газ. Тысячи жителей уже подают заявки на бесплатную догазификацию своих домовладений. Для ленинградцев она бесплатна в полном смысле слова: с 2013 года из бюджета субсидируется подведение сетей к домам.В перспективе в регионе переводятся на магистральный природный газ 103 котельных. Кроме того, к апрелю 2022 года будет проработан перспективный топливно-энергетический баланс, который даст понимание, где лучше перевести котельные на сжиженный углеводородный либо сжиженный природный газ, заключил Харлашкин.
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приозерский район, подпорожье, автомобильные дороги, сергей харлашкин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости.
Главными итогами уходящего 2021 года в дорожной сфере стал обширный ремонт региональных трасс, активное строительство новых дорог, а также газификация населенных пунктов, сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин
.
Дороги
По словам Харлашкина, дорожники Ленинграсдкой области ударно потрудились в уходящем году: отремонтировали, в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", около 200 километров региональных трасс. На эти цели были направлены порядка трех миллиардов рублей.
"Обновлены основные вылетные магистрали: Гостилицкое шоссе, Колтушское шоссе, Никольское шоссе, Приморское шоссе. Часть работ, запланированных на 2022-2023 годы, выполнена досрочно", — заметил чиновник.
Харлашкин уточнил, что при строительстве используются современные технологии: щебеночно-мастичный асфальт и метод "Суперпейв", когда асфальтобетонная смесь подбирается для каждой конкретной дороги индивидуально.
"Важно, что область получила одобрение правительства России на инфраструктурный кредит в размере 8,7 миллиарда рублей на дальнейшее расширение Колтушского шоссе, строительство обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта Санкт-Петербурга и строительство развязки с Мурманским шоссе в Кудрово. Важнейшими вызовами для нас станут проекты, реализуемые в рамках поручений президента, ― строительство КАД-2 и реализация программы по догазификации населения", ― сказал Харлашкин.
Среди важных работ он отметил путепровод во Всеволожске
, запущенный на год раньше, который объединил две части города. С опережением графика идет стройка мостов-гигантов через Волхов
в Киришах
и Свирь в Подпорожье
.
"Их планировали ввести в 2025 и 2026 годах — но опережение графика с соблюдением качества позволяет рассчитывать на ввод в конце 2023 года", — отметил чиновник.
Планы на будущее
В настоящий момент в регионе реализуются крупные планы по строительству — вторая станция метро в Кудрово и подготовка к проведению "Формулы-1" в "Игора Драйв" в Приозерском районе
.
Кроме того, Харлашкин обратил внимание на еще один важный проект, реализуемый в Кудрово. Речь идет о строительстве станции метро, которая соединит область с северной столицей. Ленобласть уже сделала проект планировки на своей территории, предоставила место под строительство депо. В свою очередь, Петербург
выполнил предпроектые работы и разрабатывает проект планировки станции на территории города.
"Определена примерная стоимость контракта – порядка 57 миллиардов рублей", — сказал собеседник агентства.
Что касается подготовки автодрома Ленобласти к чемпионата мира по автогонкам, когда разово нужно будет принять порядка 50 тысяч зрителей и около 15 тысяч спортсмен, аккредитованного персонала, то задача будет выполнена полностью и в срок.
"Вся транспортная инфраструктура должна быть модернизирована и приспособлена под прием такого большого числа гостей, включая железную дорогу, аэропорты, пункт пропуска на границе и так далее. Этой задаче сейчас также уделяется особое внимание. Все идет согласно графику и плана", — заверил Сергей Харлашкин.
Газификация
Кроме того, чиновник отметил еще одну из важнейших задач региона, связанную с поручением президента России по газификации и догазификации.
В ближайшие годы более чем в 400 населенных пунктов Ленобласти придет природный газ. Тысячи жителей уже подают заявки на бесплатную догазификацию своих домовладений. Для ленинградцев она бесплатна в полном смысле слова: с 2013 года из бюджета субсидируется подведение сетей к домам.
"В будущем году она будет особо ощутима — размеры субсидий увеличились — 200–300 тысяч рублей для льготных категорий граждан (участники войны, блокадники и приравненные к ним люди) и до 180 тысяч рублей для остальных жителей Ленобласти. Эти средства также можно направить на покупку котлов и газовых плит", — подытожил спикер.
В перспективе в регионе переводятся на магистральный природный газ 103 котельных. Кроме того, к апрелю 2022 года будет проработан перспективный топливно-энергетический баланс, который даст понимание, где лучше перевести котельные на сжиженный углеводородный либо сжиженный природный газ, заключил Харлашкин.