Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211129/lennox-1761333388.html
В аэропорту Амстердама задержали американскую певицу Ари Леннокс
В аэропорту Амстердама задержали американскую певицу Ари Леннокс - РИА Новости, 29.11.2021
В аэропорту Амстердама задержали американскую певицу Ари Леннокс
Американская R&B певица Ари Леннокс (Кортни Шэнайд Солтер) сообщила на своей странице в Twitter, что ее задержали в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Артистка... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T19:27
2021-11-29T19:27
культура
амстердам
twitter
klm
шоу-бизнес
новости культуры
сша
нидерланды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761334122_0:155:2048:1307_1920x0_80_0_0_8909e4831653070d581654c006c1e731.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Американская R&amp;B певица Ари Леннокс (Кортни Шэнайд Солтер) сообщила на своей странице в Twitter, что ее задержали в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Артистка обвинила сотрудников нидерландской авиакомпании KLM в расовой дискриминации.По данным нидерландского портала Netherlands News Live, 30-летняя певица была задержана полицией Амстердама в аэропорту из-за агрессивного поведения.Как сообщает портал со ссылкой на правоохранителей, поведение певицы, обвинившей одну из сотрудниц нидерландской авиакомпании KLM в расовой дискриминации, "вызвало неприятности".Как долго Леннокс будет находиться под стражей, пока неясно. В Нидерландах певица не очень популярна. Зато в США публика полюбила ее за такие треки, как "Every Part of Me", "Unloyal" и "Shea Butter Baby". Последний на Spotify прослушали 114 миллионов раз.
https://ria.ru/20190928/1559225554.html
амстердам
сша
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761334122_0:53:2048:1589_1920x0_80_0_0_c4136e6c2c123710f15d441b335545ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
амстердам, twitter, klm, шоу-бизнес, новости культуры, сша, нидерланды
19:27 29.11.2021
 
В аэропорту Амстердама задержали американскую певицу Ари Леннокс

В аэропорту Амстердама задержали американскую певицу Ари Леннокс

© AFP 2021 / Bennett RaglinПевица Ari Lennox
Певица Ari Lennox - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© AFP 2021 / Bennett Raglin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Американская R&B певица Ари Леннокс (Кортни Шэнайд Солтер) сообщила на своей странице в Twitter, что ее задержали в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Артистка обвинила сотрудников нидерландской авиакомпании KLM в расовой дискриминации.
"Меня арестовывают в Амстердаме за то, что я ответила женщине, дискриминировавшей меня по расовым признакам", — написала певица, заявив при этом, что, по ее мнению, полицейские Амстердама "ненавидят черных".
По данным нидерландского портала Netherlands News Live, 30-летняя певица была задержана полицией Амстердама в аэропорту из-за агрессивного поведения.
Как сообщает портал со ссылкой на правоохранителей, поведение певицы, обвинившей одну из сотрудниц нидерландской авиакомпании KLM в расовой дискриминации, "вызвало неприятности".
"Она не хотела успокаиваться", — приводят слова одного из офицеров.
Как долго Леннокс будет находиться под стражей, пока неясно.
В Нидерландах певица не очень популярна. Зато в США публика полюбила ее за такие треки, как "Every Part of Me", "Unloyal" и "Shea Butter Baby". Последний на Spotify прослушали 114 миллионов раз.
Актер Максим Аверин - РИА Новости, 1920, 28.09.2019
28 сентября 2019, 01:53
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
 
КультураАмстердамTwitterKLMШоу-бизнесНовости культурыСШАНидерланды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Инфекционист призвал не впадать в панику из-за нового штамма "омикрон"
02:58Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего брата
02:48СМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях
02:45ВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем Востоке
02:41Американский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном море
02:32Республиканцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"
02:17Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньше
02:08Терапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
01:59Украина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривны
01:56В столице ЦАР открыли памятник российским военным
01:34Глава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штамма
01:20Кулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" России
01:16Автоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтаже
01:14В США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины
01:12В СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворота
01:05В России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ
01:00Республиканцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"
00:44В Пентагоне подтвердили новое расследование авиаударов США в Сирии
00:41Падение британского F-35 с авианосца попало на видео
00:18Ревизия дислокации войск США предполагает борьбу с ИГ*, заявили в Пентагоне
Лента новостейМолния
Инфекционист призвал не впадать в панику из-за нового штамма "омикрон"Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего братаСМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотребленияхВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем ВостокеАмериканский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном мореРеспубликанцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньшеТерапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за рульУкраина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривныВ столице ЦАР открыли памятник российским военнымГлава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штаммаКулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" РоссииАвтоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтажеВ США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за УкраиныВ СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворотаВ России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИРеспубликанцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"В Пентагоне подтвердили новое расследование авиаударов США в СирииПадение британского F-35 с авианосца попало на видеоРевизия дислокации войск США предполагает борьбу с ИГ*, заявили в Пентагоне