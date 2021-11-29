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В аэропорту Амстердама задержали американскую певицу Ари Леннокс
В аэропорту Амстердама задержали американскую певицу Ари Леннокс - РИА Новости, 29.11.2021
В аэропорту Амстердама задержали американскую певицу Ари Леннокс
Американская R&B певица Ари Леннокс (Кортни Шэнайд Солтер) сообщила на своей странице в Twitter, что ее задержали в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Артистка... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T19:27
2021-11-29T19:27
2021-11-29T19:27
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Американская R&B певица Ари Леннокс (Кортни Шэнайд Солтер) сообщила на своей странице в Twitter, что ее задержали в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Артистка обвинила сотрудников нидерландской авиакомпании KLM в расовой дискриминации.По данным нидерландского портала Netherlands News Live, 30-летняя певица была задержана полицией Амстердама в аэропорту из-за агрессивного поведения.Как сообщает портал со ссылкой на правоохранителей, поведение певицы, обвинившей одну из сотрудниц нидерландской авиакомпании KLM в расовой дискриминации, "вызвало неприятности".Как долго Леннокс будет находиться под стражей, пока неясно. В Нидерландах певица не очень популярна. Зато в США публика полюбила ее за такие треки, как "Every Part of Me", "Unloyal" и "Shea Butter Baby". Последний на Spotify прослушали 114 миллионов раз.
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амстердам, twitter, klm, шоу-бизнес, новости культуры, сша, нидерланды
В аэропорту Амстердама задержали американскую певицу Ари Леннокс
В аэропорту Амстердама задержали американскую певицу Ари Леннокс
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Американская R&B певица Ари Леннокс (Кортни Шэнайд Солтер) сообщила на своей странице в Twitter, что ее задержали в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Артистка обвинила сотрудников нидерландской авиакомпании KLM в расовой дискриминации.
"Меня арестовывают в Амстердаме за то, что я ответила женщине, дискриминировавшей меня по расовым признакам", — написала певица, заявив при этом, что, по ее мнению, полицейские Амстердама "ненавидят черных".
По данным
нидерландского портала Netherlands News Live, 30-летняя певица была задержана полицией Амстердама в аэропорту из-за агрессивного поведения.
Как сообщает портал со ссылкой на правоохранителей, поведение певицы, обвинившей одну из сотрудниц нидерландской авиакомпании KLM в расовой дискриминации, "вызвало неприятности".
"Она не хотела успокаиваться", — приводят слова одного из офицеров.
Как долго Леннокс будет находиться под стражей, пока неясно.
В Нидерландах певица не очень популярна. Зато в США публика полюбила ее за такие треки, как "Every Part of Me", "Unloyal" и "Shea Butter Baby". Последний на Spotify прослушали 114 миллионов раз.