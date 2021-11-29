https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761253184.html

Мир стоит на пороге четвертой волны коронавируса, заявил эксперт из ЮАР

Мир стоит на пороге четвертой волны коронавируса, заявил эксперт из ЮАР - РИА Новости, 29.11.2021

Мир стоит на пороге четвертой волны коронавируса, заявил эксперт из ЮАР

Эпидемиолог из ЮАР Салим Абдул Карим на фоне появления нового штамма коронавируса "омикрон" заявил, что регистрируется все больше случаев заболевания и мир... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T13:04

2021-11-29T13:04

2021-11-29T13:04

распространение коронавируса

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юар

воз

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Эпидемиолог из ЮАР Салим Абдул Карим на фоне появления нового штамма коронавируса "омикрон" заявил, что регистрируется все больше случаев заболевания и мир может стоять на пороге четвертой волны пандемии."Глядя на глобальную ситуацию, можно увидеть, что мир прошел через первую, вторую и третью волны, на ряде континентов число (случаев) сейчас стабильно растет, так что на глобальном уровне мы можем стоять на пороге четвертой волны", - сказал ученый в ходе презентации, которую транслировал минздрав ЮАР.На основе данных о прежних штаммах ученый предположил, что "омикрон" может отличаться большей способностью к распространению и сцеплению с клетками организма, а также может частично избегать воздействие антител. Карим отметил, что имеющиеся данные пока не дают в полной мере оценить клиническую картину для зараженных новым штаммом, но существующие методы лечения должны быть эффективными, а вакцины обеспечат некоторую степень защиты.Эксперт раскритиковал решение ряда стран закрыть границы, по его мнению, эта мера не принесет пользы и носит дискриминационный характер.Глава минздрава ЮАР Джо Фаала заявил, что нет причин для паники на фоне появления "омикрона".Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".По данным ВОЗ, общий глобальный риск, связанный с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока.

https://radiosputnik.ria.ru/20211128/omikron-shtamm-1761141432.html

https://ria.ru/20211129/omikron-1761251908.html

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в мире, юар, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса