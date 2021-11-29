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В Китай прибыла партия российского оборудования для АЭС "Сюйдапу"
В Китай прибыла партия российского оборудования для АЭС "Сюйдапу" - РИА Новости, 29.11.2021
В Китай прибыла партия российского оборудования для АЭС "Сюйдапу"
Первая партия крупногабаритного оборудования для энергоблока АЭС "Сюйдапу", строящегося с участием РФ, в понедельник прибыла из России в Китай, сообщает... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T11:40
2021-11-29T11:40
в мире
китай
владимир путин
си цзиньпин
тяньваньская аэс
ляонин
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ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Первая партия крупногабаритного оборудования для энергоблока АЭС "Сюйдапу", строящегося с участием РФ, в понедельник прибыла из России в Китай, сообщает Центральное телевидение Китая."29 ноября в рамках китайско-российской программы сотрудничества в области ядерной энергетики первая партия крупногабаритного оборудования для третьего энергоблока АЭС "Сюйдапу" прибыла из Санкт-Петербурга в порт города Хулудао (провинция Ляонин)", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идет о ловушке расплава ядерного топлива и другом сопутствующем оборудовании. Груз был доставлен в полной сохранности после 90 дней пути по морю.19 мая 2021 года в рамках торжественной церемонии с участием президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина стартовало строительство новых атомных блоков в Китае – на Тяньванской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу". На всех этих блоках будут использоваться российские реакторы ВВЭР-1200.Ловушка расплава — уникальная разработка российских атомщиков, представляющая собой специальную систему защиты атомной станции на случай аварии с расплавлением ядерного топлива в реакторе. Ловушка представляет собой конусообразный корпус, устанавливаемый на дне шахты реактора. Она заполнена специальными материалами (наполнителем), которые в случае чрезвычайной ситуации перемешиваются с расплавом активной зоны и обеспечивают его равномерное размещение в корпусе ловушки. Устройство может удерживать расплав неограниченное количество времени, не давая радиоактивным веществам попасть в окружающую среду. Впервые ловушка расплава была установлена на первой очереди Тяньваньской АЭС в Китае, построенной по российскому проекту.
https://ria.ru/20210531/plan-1734880669.html
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в мире, китай, владимир путин, си цзиньпин, тяньваньская аэс, ляонин, россия
11:40 29.11.2021
 
В Китай прибыла партия российского оборудования для АЭС "Сюйдапу"

В Китай прибыла первая партия российского оборудования для АЭС "Сюйдапу"

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСтроительство АЭС
Строительство АЭС - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Первая партия крупногабаритного оборудования для энергоблока АЭС "Сюйдапу", строящегося с участием РФ, в понедельник прибыла из России в Китай, сообщает Центральное телевидение Китая.
"29 ноября в рамках китайско-российской программы сотрудничества в области ядерной энергетики первая партия крупногабаритного оборудования для третьего энергоблока АЭС "Сюйдапу" прибыла из Санкт-Петербурга в порт города Хулудао (провинция Ляонин)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что речь идет о ловушке расплава ядерного топлива и другом сопутствующем оборудовании. Груз был доставлен в полной сохранности после 90 дней пути по морю.
19 мая 2021 года в рамках торжественной церемонии с участием президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина стартовало строительство новых атомных блоков в Китае – на Тяньванской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу". На всех этих блоках будут использоваться российские реакторы ВВЭР-1200.
Ловушка расплава — уникальная разработка российских атомщиков, представляющая собой специальную систему защиты атомной станции на случай аварии с расплавлением ядерного топлива в реакторе. Ловушка представляет собой конусообразный корпус, устанавливаемый на дне шахты реактора. Она заполнена специальными материалами (наполнителем), которые в случае чрезвычайной ситуации перемешиваются с расплавом активной зоны и обеспечивают его равномерное размещение в корпусе ловушки. Устройство может удерживать расплав неограниченное количество времени, не давая радиоактивным веществам попасть в окружающую среду. Впервые ловушка расплава была установлена на первой очереди Тяньваньской АЭС в Китае, построенной по российскому проекту.
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23 ноября, 12:11
Вучич заявил о намерении Сербии строить на своей территории АЭС
 
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