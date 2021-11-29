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https://ria.ru/20211129/kanada-1761192106.html
В Канаде выявили первые случаи заражения новым штаммом "омикрон"
В Канаде выявили первые случаи заражения новым штаммом "омикрон" - РИА Новости, 29.11.2021
В Канаде выявили первые случаи заражения новым штаммом "омикрон"
Два первых случая заражения штаммом COVID-19 "омикрон" подтверждены в Канаде, они выявлены в столице страны Оттаве у прибывших из Нигерии, сообщили местные... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T01:13
2021-11-29T01:22
распространение коронавируса
канада
коронавирус covid-19
в мире
омикрон-штамм коронавируса
юар
воз
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Два первых случая заражения штаммом COVID-19 "омикрон" подтверждены в Канаде, они выявлены в столице страны Оттаве у прибывших из Нигерии, сообщили местные власти."Сегодня провинция Онтарио подтвердила два случая варианта COVID-19 "омикрон" в Оттаве, оба из которых выявлены у лиц, недавно прибывших из Нигерии. Департамент общественного здравоохранения проводит отслеживание контактов заразившихся, пациенты находятся в изоляции", - заявила министр здравоохранения провинции Онтарио Кристин Эллиот. Ее слова приводятся в релизе, размещенном на сайте правительства региона.Эллиот заверила, что провинция Онтарио "готова" реагировать на новый вариант COVID-19. В частности, ситуация в больницах и реанимациях на местах остается стабильной, в Онтарио развита инфраструктура "для борьбы со вспышками", в том числе задействованы возможности для массового тестирования.Радиостанция Radio-Canada Info отмечает, что выявленные два случая заражения вариантом "омикрон" - первые в стране.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
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канада, коронавирус covid-19, в мире, омикрон-штамм коронавируса, юар, воз
01:13 29.11.2021 (обновлено: 01:22 29.11.2021)
 
В Канаде выявили первые случаи заражения новым штаммом "омикрон"

В Канаде подтвердили первые два случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон"

© Depositphotos / oasisamuelБольница в Канаде
Больница в Канаде - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© Depositphotos / oasisamuel
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Два первых случая заражения штаммом COVID-19 "омикрон" подтверждены в Канаде, они выявлены в столице страны Оттаве у прибывших из Нигерии, сообщили местные власти.
"Сегодня провинция Онтарио подтвердила два случая варианта COVID-19 "омикрон" в Оттаве, оба из которых выявлены у лиц, недавно прибывших из Нигерии. Департамент общественного здравоохранения проводит отслеживание контактов заразившихся, пациенты находятся в изоляции", - заявила министр здравоохранения провинции Онтарио Кристин Эллиот. Ее слова приводятся в релизе, размещенном на сайте правительства региона.
Эллиот заверила, что провинция Онтарио "готова" реагировать на новый вариант COVID-19. В частности, ситуация в больницах и реанимациях на местах остается стабильной, в Онтарио развита инфраструктура "для борьбы со вспышками", в том числе задействованы возможности для массового тестирования.
Радиостанция Radio-Canada Info отмечает, что выявленные два случая заражения вариантом "омикрон" - первые в стране.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Городской клинической больницы №2 города Нальчика - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
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