https://ria.ru/20211129/ipoteka-1761218599.html

Семьи с детьми Ленобласти смогут купить жилье по льготной ипотеке

Семьи с детьми Ленобласти смогут купить жилье по льготной ипотеке - РИА Новости, 29.11.2021

Семьи с детьми Ленобласти смогут купить жилье по льготной ипотеке

емьи, в которых с 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022 года родился второй, третий или последующий ребенок, смогут приобрести готовое жилье или построить... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T10:43

2021-11-29T10:43

2021-11-29T10:43

ленинградская область

жилье

ипотека

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Ленинградские семьи, в которых с 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022 года родился второй, третий или последующий ребенок, смогут приобрести готовое жилье или построить частный дом по программе льготного ипотечного кредитования "Семейная ипотека", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, программа позволяет получить средства не только на покупку готового жилья или участие в долевом строительстве, но и на строительство индивидуального жилого дома, а при необходимости на одновременное с этим приобретение земельного участка. Льготная ставка составляет 6% годовых.Подробная информация о порядке оформления "Семейной ипотеки" и о том, какое жилье можно приобрести с ее помощью, размещена на сайте министерства финансов Российской Федерации в разделе "Государственная поддержка жилищного (ипотечного) кредитования", а также на сайте Консультационного центра АО "ДОМ.РФ".Программа льготного ипотечного кредитования "Семейная ипотека" реализуется в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в составе национального проекта "Демография", пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211126/gubernator-1760908114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, ипотека