https://ria.ru/20211129/elki-1761289040.html
Ученые предупредили об опасности новогодних елок
Ученые предупредили об опасности новогодних елок - РИА Новости, 29.11.2021
Ученые предупредили об опасности новогодних елок
Новогодние елки могут падать на людей из-за сильного ветра, а праздничные декорации — загораться, предупредили во Всероссийском научно-исследовательском... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T15:33
2021-11-29T15:33
2021-11-29T16:23
здоровье - общество
новый год
внии гочс
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Новогодние елки могут падать на людей из-за сильного ветра, а праздничные декорации — загораться, предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций."Ежегодно <...> регистрируются случаи травматизма взрослых и детей, связанные с падением на них слабо укрепленных широкоформатных декораций и елей из-за ветровых нагрузок или обледенения, возгораний таких конструкций, а также вследствие нарушения требований безопасности при обращении с пиротехническими средствами", — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.Отмечается, что подобные ЧП случались в прошлом году в Вологде, Воронеже, Владивостоке, Иваново, Иркутске, Костроме, Петрозаводске, Рязани, Санкт-Петербурге.В институте рекомендовали местным властям проверить праздничные декорации.
https://ria.ru/20210101/feyerverk-1591741320.html
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здоровье - общество, новый год, внии гочс
15:33 29.11.2021 (обновлено: 16:23 29.11.2021)
Ученые предупредили об опасности новогодних елок
ВНИИ ГОЧС: новогодние елки могут падать на людей из-за ветра, а декорации — загораться