https://ria.ru/20211129/elki-1761289040.html

Ученые предупредили об опасности новогодних елок

Ученые предупредили об опасности новогодних елок - РИА Новости, 29.11.2021

Ученые предупредили об опасности новогодних елок

Новогодние елки могут падать на людей из-за сильного ветра, а праздничные декорации — загораться, предупредили во Всероссийском научно-исследовательском... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T15:33

2021-11-29T15:33

2021-11-29T16:23

здоровье - общество

новый год

внии гочс

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Новогодние елки могут падать на людей из-за сильного ветра, а праздничные декорации — загораться, предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций."Ежегодно <...> регистрируются случаи травматизма взрослых и детей, связанные с падением на них слабо укрепленных широкоформатных декораций и елей из-за ветровых нагрузок или обледенения, возгораний таких конструкций, а также вследствие нарушения требований безопасности при обращении с пиротехническими средствами", — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.Отмечается, что подобные ЧП случались в прошлом году в Вологде, Воронеже, Владивостоке, Иваново, Иркутске, Костроме, Петрозаводске, Рязани, Санкт-Петербурге.В институте рекомендовали местным властям проверить праздничные декорации.

https://ria.ru/20210101/feyerverk-1591741320.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, новый год, внии гочс