https://ria.ru/20211129/effektivnost-1761191826.html

В Италии оценили эффективность вакцин против нового омикрон-штамма

В Италии оценили эффективность вакцин против нового омикрон-штамма - РИА Новости, 29.11.2021

В Италии оценили эффективность вакцин против нового омикрон-штамма

Высока вероятность того, что существующие вакцины обеспечат защиту от нового штамма коронавируса "омикрон", считает советник главы минздрава Италии по пандемии... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T00:59

2021-11-29T00:59

2021-11-29T01:35

распространение коронавируса

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юар

воз

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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РИМ, 29 ноя – РИА Новости. Высока вероятность того, что существующие вакцины обеспечат защиту от нового штамма коронавируса "омикрон", считает советник главы минздрава Италии по пандемии COVID-19, бывший президент Высшего института здравоохранения Вальтер Риччарди.В то же время он подчеркнул, что есть и положительные факторы, к которым он отнес относительно легкое течение заболевания при заражении вариантом "омикрон" и эффективность его выявления при помощи существующих тестов."К нам поступают сообщения от медицинского руководства Южной Африки, согласно которым этот вариант не ведет к большой остроте заболевания. Другая позитивная новость, которая только что пришла из Израиля, заключается в том, что имеющиеся в настоящее время тесты продолжают его диагностировать. Он не уклонился от тестов, и существует высокая вероятность, что это относится также и к вакцинам. Но мы узнаем об этом в ближайшие недели", - заключил Риччарди.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".

https://ria.ru/20211129/omikron-1761191364.html

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в мире, юар, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса