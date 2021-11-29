https://ria.ru/20211129/effektivnost-1761191826.html
В Италии оценили эффективность вакцин против нового омикрон-штамма
В Италии оценили эффективность вакцин против нового омикрон-штамма - РИА Новости, 29.11.2021
В Италии оценили эффективность вакцин против нового омикрон-штамма
Высока вероятность того, что существующие вакцины обеспечат защиту от нового штамма коронавируса "омикрон", считает советник главы минздрава Италии по пандемии... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T00:59
2021-11-29T00:59
2021-11-29T01:35
распространение коронавируса
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воз
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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РИМ, 29 ноя – РИА Новости. Высока вероятность того, что существующие вакцины обеспечат защиту от нового штамма коронавируса "омикрон", считает советник главы минздрава Италии по пандемии COVID-19, бывший президент Высшего института здравоохранения Вальтер Риччарди.В то же время он подчеркнул, что есть и положительные факторы, к которым он отнес относительно легкое течение заболевания при заражении вариантом "омикрон" и эффективность его выявления при помощи существующих тестов."К нам поступают сообщения от медицинского руководства Южной Африки, согласно которым этот вариант не ведет к большой остроте заболевания. Другая позитивная новость, которая только что пришла из Израиля, заключается в том, что имеющиеся в настоящее время тесты продолжают его диагностировать. Он не уклонился от тестов, и существует высокая вероятность, что это относится также и к вакцинам. Но мы узнаем об этом в ближайшие недели", - заключил Риччарди.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
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РИА Новости
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в мире, юар, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
00:59 29.11.2021 (обновлено: 01:35 29.11.2021)
В Италии оценили эффективность вакцин против нового омикрон-штамма
Советник главы минздрава Италии Риччарди оценил эффективность вакцин против омикрон-штамма
РИМ, 29 ноя – РИА Новости. Высока вероятность того, что существующие вакцины обеспечат защиту от нового штамма коронавируса "омикрон", считает советник главы минздрава Италии по пандемии COVID-19, бывший президент Высшего института здравоохранения Вальтер Риччарди.
"Вариант "омикрон" классифицирован как вызывающий беспокойство. Пока рано делать какие-либо заключения, но уже известны некоторые факторы. Отрицательный состоит в том, что этот вариант обладает огромной способностью к распространению. За две недели в Южной Африке он с 1% вырос до 30%. По контагиозности он превосходит даже вариант "дельта", - заявил Риччарди в эфире телеканала Rai
.
В то же время он подчеркнул, что есть и положительные факторы, к которым он отнес относительно легкое течение заболевания при заражении вариантом "омикрон" и эффективность его выявления при помощи существующих тестов.
"К нам поступают сообщения от медицинского руководства Южной Африки, согласно которым этот вариант не ведет к большой остроте заболевания. Другая позитивная новость, которая только что пришла из Израиля, заключается в том, что имеющиеся в настоящее время тесты продолжают его диагностировать. Он не уклонился от тестов, и существует высокая вероятность, что это относится также и к вакцинам. Но мы узнаем об этом в ближайшие недели", - заключил Риччарди.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР
, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ
назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".