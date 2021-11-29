https://ria.ru/20211129/biontech-1761290609.html

BioNTech адаптирует вакцину от коронавируса к омикрон-штамму

BioNTech адаптирует вакцину от коронавируса к омикрон-штамму - РИА Новости, 29.11.2021

BioNTech адаптирует вакцину от коронавируса к омикрон-штамму

Компания BioNTech начала изучение нового штамма коронавируса "омикрон", а также работу над адаптацией своей вакцины на случай, если существующая версия... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T15:40

2021-11-29T15:40

2021-11-29T16:16

распространение коронавируса

в мире

коронавирус covid-19

вакцина pfizer/biontech

омикрон-штамм коронавируса

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БЕРЛИН, 29 ноя - РИА Новости. Компания BioNTech начала изучение нового штамма коронавируса "омикрон", а также работу над адаптацией своей вакцины на случай, если существующая версия препарата не подойдет для борьбы с новым штаммом."Чтобы не терять время мы параллельно занимаемся двумя этими задачами, пока не появятся данные и больше информации о том, подходит ли вакцина или нет", - сообщила представитель компании агентству ДПА.Компания рассчитывает сделать соответствующие выводы не позднее конца следующей недели, пишет агентство.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".В понедельник ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способны выявлять новый штамм.

https://ria.ru/20211129/shtamm-1761216420.html

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в мире, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech, омикрон-штамм коронавируса