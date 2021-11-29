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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211129/biontech-1761290609.html
BioNTech адаптирует вакцину от коронавируса к омикрон-штамму
BioNTech адаптирует вакцину от коронавируса к омикрон-штамму - РИА Новости, 29.11.2021
BioNTech адаптирует вакцину от коронавируса к омикрон-штамму
Компания BioNTech начала изучение нового штамма коронавируса "омикрон", а также работу над адаптацией своей вакцины на случай, если существующая версия... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T15:40
2021-11-29T16:16
распространение коронавируса
в мире
коронавирус covid-19
вакцина pfizer/biontech
омикрон-штамм коронавируса
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БЕРЛИН, 29 ноя - РИА Новости. Компания BioNTech начала изучение нового штамма коронавируса "омикрон", а также работу над адаптацией своей вакцины на случай, если существующая версия препарата не подойдет для борьбы с новым штаммом."Чтобы не терять время мы параллельно занимаемся двумя этими задачами, пока не появятся данные и больше информации о том, подходит ли вакцина или нет", - сообщила представитель компании агентству ДПА.Компания рассчитывает сделать соответствующие выводы не позднее конца следующей недели, пишет агентство.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".В понедельник ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способны выявлять новый штамм.
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в мире, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech, омикрон-штамм коронавируса
15:40 29.11.2021 (обновлено: 16:16 29.11.2021)
 
BioNTech адаптирует вакцину от коронавируса к омикрон-штамму

BioNTech начала работу над адаптацией вакцины от COVID-19 из-за появления омикрон-штамма

© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 29 ноя - РИА Новости. Компания BioNTech начала изучение нового штамма коронавируса "омикрон", а также работу над адаптацией своей вакцины на случай, если существующая версия препарата не подойдет для борьбы с новым штаммом.
"Чтобы не терять время мы параллельно занимаемся двумя этими задачами, пока не появятся данные и больше информации о том, подходит ли вакцина или нет", - сообщила представитель компании агентству ДПА.
Компания рассчитывает сделать соответствующие выводы не позднее конца следующей недели, пишет агентство.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
В понедельник ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способны выявлять новый штамм.
Медики доставляют пациента с коронавирусом в госпиталь в Праге - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
10:29Распространение коронавируса
ВОЗ заявила, что риск глобального распространения омикрон-штамма высок
 
Распространение коронавирусаВ миреКоронавирус COVID-19Вакцина Pfizer/BioNTechОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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