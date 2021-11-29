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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211129/avstriya-1761285027.html
Власти Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом
Власти Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 29.11.2021
Власти Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом
Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" подтвержден в Австрии, сообщило в понедельник министерство здравоохранения республики. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T15:20
2021-11-29T15:20
распространение коронавируса
в мире
австрия
тироль
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ВЕНА, 29 ноя - РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" подтвержден в Австрии, сообщило в понедельник министерство здравоохранения республики.Предполагаемый случай заражения вариантом коронавируса "омикрон" зафиксировали в австрийском Тироле в субботу."В министерстве здравоохранения есть все подтверждающие данные", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что в случае с Тиролем абсолютно точно идет речь о варианте B.1.1.529. Его обнаружили у прибывшего из Южной Африки человека, симптомов в настоящее время у него нет.Австрия с 27 ноября запретила посадку самолетов из ЮАР Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии и Эсватини из-за распространения там штамма "омикрон". Согласно распоряжению минздрава, эти страны теперь относятся к регионам распространения вариантов коронавируса. На въезд из них вводится запрет для всех, кроме граждан Австрии, которые по прибытии должны предъявить ПЦР-тест и отправиться на 10-дневный карантин.
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австрия
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в мире, австрия, тироль, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
15:20 29.11.2021
 
Власти Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом

Власти Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

© AP Photo / Steven SenneТестирование косметики в лаборатории
Тестирование косметики в лаборатории - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© AP Photo / Steven Senne
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ВЕНА, 29 ноя - РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" подтвержден в Австрии, сообщило в понедельник министерство здравоохранения республики.
Предполагаемый случай заражения вариантом коронавируса "омикрон" зафиксировали в австрийском Тироле в субботу.
"В министерстве здравоохранения есть все подтверждающие данные", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в случае с Тиролем абсолютно точно идет речь о варианте B.1.1.529. Его обнаружили у прибывшего из Южной Африки человека, симптомов в настоящее время у него нет.
Австрия с 27 ноября запретила посадку самолетов из ЮАР Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии и Эсватини из-за распространения там штамма "омикрон". Согласно распоряжению минздрава, эти страны теперь относятся к регионам распространения вариантов коронавируса. На въезд из них вводится запрет для всех, кроме граждан Австрии, которые по прибытии должны предъявить ПЦР-тест и отправиться на 10-дневный карантин.
Медики доставляют пациента с коронавирусом в госпиталь в Праге - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
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Распространение коронавирусаВ миреАвстрияТирольКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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