https://ria.ru/20211129/avstriya-1761285027.html
Власти Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом
Власти Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 29.11.2021
Власти Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом
Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" подтвержден в Австрии, сообщило в понедельник министерство здравоохранения республики. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T15:20
2021-11-29T15:20
2021-11-29T15:20
распространение коронавируса
в мире
австрия
тироль
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756368002_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_936e3f7987aef7e8132ff84976c5d611.jpg
ВЕНА, 29 ноя - РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" подтвержден в Австрии, сообщило в понедельник министерство здравоохранения республики.Предполагаемый случай заражения вариантом коронавируса "омикрон" зафиксировали в австрийском Тироле в субботу."В министерстве здравоохранения есть все подтверждающие данные", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что в случае с Тиролем абсолютно точно идет речь о варианте B.1.1.529. Его обнаружили у прибывшего из Южной Африки человека, симптомов в настоящее время у него нет.Австрия с 27 ноября запретила посадку самолетов из ЮАР Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии и Эсватини из-за распространения там штамма "омикрон". Согласно распоряжению минздрава, эти страны теперь относятся к регионам распространения вариантов коронавируса. На въезд из них вводится запрет для всех, кроме граждан Австрии, которые по прибытии должны предъявить ПЦР-тест и отправиться на 10-дневный карантин.
https://ria.ru/20211129/shtamm-1761216420.html
австрия
тироль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756368002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b41ca5ee06f31b2913567703ee3aa2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, тироль, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
Власти Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом
Власти Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса