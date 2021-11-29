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Власти Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом

Власти Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 29.11.2021

Власти Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом

Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" подтвержден в Австрии, сообщило в понедельник министерство здравоохранения республики. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T15:20

2021-11-29T15:20

2021-11-29T15:20

распространение коронавируса

в мире

австрия

тироль

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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ВЕНА, 29 ноя - РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" подтвержден в Австрии, сообщило в понедельник министерство здравоохранения республики.Предполагаемый случай заражения вариантом коронавируса "омикрон" зафиксировали в австрийском Тироле в субботу."В министерстве здравоохранения есть все подтверждающие данные", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что в случае с Тиролем абсолютно точно идет речь о варианте B.1.1.529. Его обнаружили у прибывшего из Южной Африки человека, симптомов в настоящее время у него нет.Австрия с 27 ноября запретила посадку самолетов из ЮАР Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии и Эсватини из-за распространения там штамма "омикрон". Согласно распоряжению минздрава, эти страны теперь относятся к регионам распространения вариантов коронавируса. На въезд из них вводится запрет для всех, кроме граждан Австрии, которые по прибытии должны предъявить ПЦР-тест и отправиться на 10-дневный карантин.

https://ria.ru/20211129/shtamm-1761216420.html

австрия

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в мире, австрия, тироль, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса