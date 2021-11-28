https://ria.ru/20211128/vezd-1761186307.html

Молдавия запретила из-за "омикрона" въезд иностранцам, побывавшим в Африке

Молдавия запретила из-за "омикрона" въезд иностранцам, побывавшим в Африке - РИА Новости, 28.11.2021

Молдавия запретила из-за "омикрона" въезд иностранцам, побывавшим в Африке

Власти Молдавии на фоне появления нового штамма коронавируса "омикрон" ввели запрет на въезд для иностранцев, которые в течение последних 14 дней посетили одну... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T23:20

2021-11-28T23:20

2021-11-28T23:20

распространение коронавируса

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ботсвана

лесото

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воз

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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КИШИНЕВ, 28 ноя — РИА Новости. Власти Молдавии на фоне появления нового штамма коронавируса "омикрон" ввели запрет на въезд для иностранцев, которые в течение последних 14 дней посетили одну из восьми стран Африки, сообщила пресс-служба правительства.Власти ряда стран прекращают авиасообщение с государствами Южной Африки на фоне распространения нового штамма коронавируса."Сегодня, 28 ноября, было срочно созвано заседание Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью в связи с появлением нового штамма B.1.1.529 - "омикрон". Комиссия запретила доступ на территорию Молдавии иностранных граждан и лиц без гражданства, которые посетили восемь южноафриканских государств (ЮАР, Лесото, Ботсвана, Зимбабве, Мозамбик, Намибия, Эсватини и Малави) в течение последних 14 дней", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.Для граждан Молдавии, которые приезжают из этих стран, введен 14-дневный карантин. Он может быть сокращен до 7 дней, если человек получит отрицательный результат ПЦР-теста.Комиссия также поручила министерству иностранных дел выяснить, есть ли граждане Молдавии в этих южноафриканских странах, нужно ли предпринять меры для их репатриации.Власти рекомендуют избегать поездок за границу в южную Африку, а также в другие страны, где были выявлены случаи заражения штаммом "омикрон". В будущем комиссия может ввести дополнительные меры защиты.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Пока недостаточно данных, чтобы заявлять, что "омикрон" опаснее "дельты", существующие вакцины продолжают оставаться эффективными, говорится в распространенном в воскресенье заявлении ВОЗ.

https://ria.ru/20211128/shtamm-1761175203.html

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в мире, ботсвана, лесото, молдавия, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса