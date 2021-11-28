https://ria.ru/20211128/simptomy-1761144022.html

Привитым от коронавируса нельзя игнорировать два распространенных симптома

Названы два симптома коронавируса, которые нельзя игнорировать привитым - РИА Новости, 28.11.2021

Привитым от коронавируса нельзя игнорировать два распространенных симптома

Издание Express перечислило два основных симптома коронавируса, которые ни в коем случае нельзя игнорировать вакцинированным пациентам. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T15:53

2021-11-28T15:53

2021-11-28T17:46

распространение коронавируса

великобритания

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Издание Express перечислило два основных симптома коронавируса, которые ни в коем случае нельзя игнорировать вакцинированным пациентам.Автор ссылается на данные приложения ZOE COVID, отслеживающего частоту проявления признаков инфекции."Если вы сделали прививку и начали часто чихать или кашлять без причин, вам следует остаться дома и пройти тест на COVID-19", — призвали разработчики программы.Они подчеркнули, что эти два симптома чаще всего обеспечивают передачу вируса. Также врачи призвали быть внимательными и к другим признакам заражения, в частности потере вкуса и обоняния.С начала пандемии в мире зафиксировали почти 260 миллионов случаев заражения COVID-19, около 5,2 миллиона пациентов скончались. Сложнее всего ситуация сложилась в США, Индии и Бразилии.Несколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Новую разновидность инфекции назвали "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом.Известно о почти сотне зараженных в ЮАР, а также единичных завозных случаях в европейских странах, Гонконге и Израиле. ЕС и многие другие государства запретили въезд из ряда африканских стран.

https://ria.ru/20211128/shtamm-1761126555.html

https://ria.ru/20211128/vaktsina-1761134862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса