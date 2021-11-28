Пушков высмеял обманувших самих себя украинцев

Пушков высмеял Гордона, нецензурно высказавшегося о Зеленском
Сенатор Пушков высмеял Гордона, разочаровавшегося в президенте Зеленском
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание украинского журналиста Дмитрия Гордона о президентстве Владимира Зеленского.
Ранее журналист, говоря в эфире телеканала "Украина 24" о деятельности Зеленского, в нецензурной форме заявил, что в очередной раз украинцев "обманули".
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Как отметил Пушков в своем Telegram-канале, странно слышать подобные "матерные ламентации" от Гордона.
"И как ему жалко и самого Зеленского, и всех его сограждан в связи с тем, что их всех "в очередной раз" обманули. Обозреватель даже не задается вопросом: а кто обманул? Россия? Европа обманула? Или Китай? Или, может быть, Гондурас, неровен час, обманул? Нет, все они ни при чем. Украинцы сами себя обманули!" – написал сенатор.
По его мнению, это связано с тем, что в стране отсутствует зрелая элита.
"Нет ответственных политиков, которые способны продвигать страну вперед, тем более в атмосфере националистического угара и распевания песни "Батька наш Бандера". Украина имеет того президента, которого заслуживает. Да, в очередной раз. С этим можно согласиться", - заключил Пушков.
Зеленский в пятницу в ходе своего пресс-марафона заявил, что Гордон "аж из штанов выпрыгивает", чтобы он не пошел на второй срок, и назвал его "позорищем". Журналист в ответ назвал пресс-марафон театром одного актера и заявил, что расценивает это мероприятие как глубокую личную трагедию.