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Пушков высмеял обманувших самих себя украинцев
Пушков высмеял Гордона, нецензурно высказавшегося о Зеленском - РИА Новости, 28.11.2021
Пушков высмеял обманувших самих себя украинцев
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание украинского журналиста Дмитрия Гордона о президентстве Владимира Зеленского. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T01:39
2021-11-28T01:39
в мире
украина
европа
владимир зеленский
алексей пушков
дмитрий гордон
россия
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание украинского журналиста Дмитрия Гордона о президентстве Владимира Зеленского.Ранее журналист, говоря в эфире телеканала "Украина 24" о деятельности Зеленского, в нецензурной форме заявил, что в очередной раз украинцев "обманули".Как отметил Пушков в своем Telegram-канале, странно слышать подобные "матерные ламентации" от Гордона."И как ему жалко и самого Зеленского, и всех его сограждан в связи с тем, что их всех "в очередной раз" обманули. Обозреватель даже не задается вопросом: а кто обманул? Россия? Европа обманула? Или Китай? Или, может быть, Гондурас, неровен час, обманул? Нет, все они ни при чем. Украинцы сами себя обманули!" – написал сенатор.По его мнению, это связано с тем, что в стране отсутствует зрелая элита."Нет ответственных политиков, которые способны продвигать страну вперед, тем более в атмосфере националистического угара и распевания песни "Батька наш Бандера". Украина имеет того президента, которого заслуживает. Да, в очередной раз. С этим можно согласиться", - заключил Пушков.Зеленский в пятницу в ходе своего пресс-марафона заявил, что Гордон "аж из штанов выпрыгивает", чтобы он не пошел на второй срок, и назвал его "позорищем". Журналист в ответ назвал пресс-марафон театром одного актера и заявил, что расценивает это мероприятие как глубокую личную трагедию.
https://ria.ru/20211126/zhurnalist-1760952353.html
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в мире, украина, европа, владимир зеленский, алексей пушков, дмитрий гордон, россия
01:39 28.11.2021
 
Пушков высмеял Гордона, нецензурно высказавшегося о Зеленском

Сенатор Пушков высмеял Гордона, разочаровавшегося в президенте Зеленском

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание украинского журналиста Дмитрия Гордона о президентстве Владимира Зеленского.
Ранее журналист, говоря в эфире телеканала "Украина 24" о деятельности Зеленского, в нецензурной форме заявил, что в очередной раз украинцев "обманули".
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
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Журналист признался, что собирался "дать Зеленскому по морде"
Как отметил Пушков в своем Telegram-канале, странно слышать подобные "матерные ламентации" от Гордона.
"И как ему жалко и самого Зеленского, и всех его сограждан в связи с тем, что их всех "в очередной раз" обманули. Обозреватель даже не задается вопросом: а кто обманул? Россия? Европа обманула? Или Китай? Или, может быть, Гондурас, неровен час, обманул? Нет, все они ни при чем. Украинцы сами себя обманули!" – написал сенатор.
По его мнению, это связано с тем, что в стране отсутствует зрелая элита.
"Нет ответственных политиков, которые способны продвигать страну вперед, тем более в атмосфере националистического угара и распевания песни "Батька наш Бандера". Украина имеет того президента, которого заслуживает. Да, в очередной раз. С этим можно согласиться", - заключил Пушков.
Зеленский в пятницу в ходе своего пресс-марафона заявил, что Гордон "аж из штанов выпрыгивает", чтобы он не пошел на второй срок, и назвал его "позорищем". Журналист в ответ назвал пресс-марафон театром одного актера и заявил, что расценивает это мероприятие как глубокую личную трагедию.
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В миреУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийАлексей ПушковДмитрий ГордонРоссия
 
 
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