https://ria.ru/20211128/pushkov-1761094542.html

Пушков высмеял обманувших самих себя украинцев

Пушков высмеял Гордона, нецензурно высказавшегося о Зеленском - РИА Новости, 28.11.2021

Пушков высмеял обманувших самих себя украинцев

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание украинского журналиста Дмитрия Гордона о президентстве Владимира Зеленского. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T01:39

2021-11-28T01:39

2021-11-28T01:39

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание украинского журналиста Дмитрия Гордона о президентстве Владимира Зеленского.Ранее журналист, говоря в эфире телеканала "Украина 24" о деятельности Зеленского, в нецензурной форме заявил, что в очередной раз украинцев "обманули".Как отметил Пушков в своем Telegram-канале, странно слышать подобные "матерные ламентации" от Гордона."И как ему жалко и самого Зеленского, и всех его сограждан в связи с тем, что их всех "в очередной раз" обманули. Обозреватель даже не задается вопросом: а кто обманул? Россия? Европа обманула? Или Китай? Или, может быть, Гондурас, неровен час, обманул? Нет, все они ни при чем. Украинцы сами себя обманули!" – написал сенатор.По его мнению, это связано с тем, что в стране отсутствует зрелая элита."Нет ответственных политиков, которые способны продвигать страну вперед, тем более в атмосфере националистического угара и распевания песни "Батька наш Бандера". Украина имеет того президента, которого заслуживает. Да, в очередной раз. С этим можно согласиться", - заключил Пушков.Зеленский в пятницу в ходе своего пресс-марафона заявил, что Гордон "аж из штанов выпрыгивает", чтобы он не пошел на второй срок, и назвал его "позорищем". Журналист в ответ назвал пресс-марафон театром одного актера и заявил, что расценивает это мероприятие как глубокую личную трагедию.

https://ria.ru/20211126/zhurnalist-1760952353.html

https://ria.ru/20211126/perevorot-1760935891.html

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в мире, украина, европа, владимир зеленский, алексей пушков, дмитрий гордон, россия