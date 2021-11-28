https://ria.ru/20211128/ptsr-test-1761174546.html

Великобритания введет для всех въезжающих карантин до результатов ПЦР-теста

Великобритания введет для всех въезжающих карантин до результатов ПЦР-теста - РИА Новости, 28.11.2021

Великобритания введет для всех въезжающих карантин до результатов ПЦР-теста

Великобритания с 30 ноября вводит обязательный ПЦР-тест для прибывающих на второй день после приезда и карантин до получения отрицательного результата,... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T20:47

2021-11-28T20:47

2021-11-28T22:50

распространение коронавируса

великобритания

коронавирусы

коронавирус covid-19

пцр-тест

ангола

ботсвана

эсватини (свазиленд)

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ЛОНДОН, 28 ноя – РИА Новости. Великобритания с 30 ноября вводит обязательный ПЦР-тест для прибывающих на второй день после приезда и карантин до получения отрицательного результата, говорится в обновлённом руководстве для путешествий, опубликованном британским правительством на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон"."Если вы полностью вакцинированы и прибудете в Англию после 4 часов утра вторника 30 ноября, вам необходимо самоизолироваться, пройти ПЦР-тест до конца 2-го дня после вашего прибытия (тесты "бокового потока" не принимаются) и сможете покинуть самоизоляцию, если ваш результат ПЦР-теста отрицательный", - отмечается в обновлённых правилах.Для невакцинированных путешественников правила остаются прежними и предусматривают ПЦР-тест до вылета, на 2 и 8 день после прибытия (с соблюдением карантина).Премьер-министр Британии Борис Джонсон накануне объявил, что в стране вновь станет обязательным масочный режим в магазинах и общественном транспорте.Ранее в воскресенье британский минздрав сообщил о третьем случае заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, признан вариантом, вызывающим озабоченность. Он получил название греческой буквы "омикрон".Ранее Великобритания на период с 26 по 28 ноября добавила ряд африканских стран в "красный" список для путешествий и временно прекратила полеты туда на фоне распространения нового штамма COVID-19 B.1.1.529, выявленного в Южной Африке. Речь идет о ЮАР, Ботсване, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибии, Анголе, Мозамбике, Замбии и Малави. Агентство по здравоохранению Великобритании заявляло, что штамм B.1.1.529 объявлен расследуемым вариантом.

https://ria.ru/20211127/omikron-shtamm-1761085490.html

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

великобритания

ангола

ботсвана

эсватини (свазиленд)

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2021

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