20:47 28.11.2021 (обновлено: 22:50 28.11.2021)
Великобритания введет для всех въезжающих карантин до результатов ПЦР-теста
Великобритания с 30 ноября вводит пцр-тест для всех въезжающих и карантин до результата
© AP Photo / Kirsty WigglesworthСамолет совершает посадку в лондонском аэропорту Гатвик
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
ЛОНДОН, 28 ноя – РИА Новости. Великобритания с 30 ноября вводит обязательный ПЦР-тест для прибывающих на второй день после приезда и карантин до получения отрицательного результата, говорится в обновлённом руководстве для путешествий, опубликованном британским правительством на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон".
"Если вы полностью вакцинированы и прибудете в Англию после 4 часов утра вторника 30 ноября, вам необходимо самоизолироваться, пройти ПЦР-тест до конца 2-го дня после вашего прибытия (тесты "бокового потока" не принимаются) и сможете покинуть самоизоляцию, если ваш результат ПЦР-теста отрицательный", - отмечается в обновлённых правилах.
Для невакцинированных путешественников правила остаются прежними и предусматривают ПЦР-тест до вылета, на 2 и 8 день после прибытия (с соблюдением карантина).
Премьер-министр Британии Борис Джонсон накануне объявил, что в стране вновь станет обязательным масочный режим в магазинах и общественном транспорте.
Ранее в воскресенье британский минздрав сообщил о третьем случае заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, признан вариантом, вызывающим озабоченность. Он получил название греческой буквы "омикрон".
Ранее Великобритания на период с 26 по 28 ноября добавила ряд африканских стран в "красный" список для путешествий и временно прекратила полеты туда на фоне распространения нового штамма COVID-19 B.1.1.529, выявленного в Южной Африке. Речь идет о ЮАР, Ботсване, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибии, Анголе, Мозамбике, Замбии и Малави. Агентство по здравоохранению Великобритании заявляло, что штамм B.1.1.529 объявлен расследуемым вариантом.