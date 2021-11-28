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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211128/ptsr-test-1761174546.html
Великобритания введет для всех въезжающих карантин до результатов ПЦР-теста
Великобритания введет для всех въезжающих карантин до результатов ПЦР-теста - РИА Новости, 28.11.2021
Великобритания введет для всех въезжающих карантин до результатов ПЦР-теста
Великобритания с 30 ноября вводит обязательный ПЦР-тест для прибывающих на второй день после приезда и карантин до получения отрицательного результата,... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T20:47
2021-11-28T22:50
распространение коронавируса
великобритания
коронавирусы
коронавирус covid-19
пцр-тест
ангола
ботсвана
эсватини (свазиленд)
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ЛОНДОН, 28 ноя – РИА Новости. Великобритания с 30 ноября вводит обязательный ПЦР-тест для прибывающих на второй день после приезда и карантин до получения отрицательного результата, говорится в обновлённом руководстве для путешествий, опубликованном британским правительством на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон"."Если вы полностью вакцинированы и прибудете в Англию после 4 часов утра вторника 30 ноября, вам необходимо самоизолироваться, пройти ПЦР-тест до конца 2-го дня после вашего прибытия (тесты "бокового потока" не принимаются) и сможете покинуть самоизоляцию, если ваш результат ПЦР-теста отрицательный", - отмечается в обновлённых правилах.Для невакцинированных путешественников правила остаются прежними и предусматривают ПЦР-тест до вылета, на 2 и 8 день после прибытия (с соблюдением карантина).Премьер-министр Британии Борис Джонсон накануне объявил, что в стране вновь станет обязательным масочный режим в магазинах и общественном транспорте.Ранее в воскресенье британский минздрав сообщил о третьем случае заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, признан вариантом, вызывающим озабоченность. Он получил название греческой буквы "омикрон".Ранее Великобритания на период с 26 по 28 ноября добавила ряд африканских стран в "красный" список для путешествий и временно прекратила полеты туда на фоне распространения нового штамма COVID-19 B.1.1.529, выявленного в Южной Африке. Речь идет о ЮАР, Ботсване, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибии, Анголе, Мозамбике, Замбии и Малави. Агентство по здравоохранению Великобритании заявляло, что штамм B.1.1.529 объявлен расследуемым вариантом.
https://ria.ru/20211127/omikron-shtamm-1761085490.html
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
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великобритания, коронавирусы, коронавирус covid-19, пцр-тест, ангола, ботсвана, эсватини (свазиленд), воз, здоровье - общество, борис джонсон, новости - туризм
20:47 28.11.2021 (обновлено: 22:50 28.11.2021)
 
Великобритания введет для всех въезжающих карантин до результатов ПЦР-теста

Великобритания с 30 ноября вводит пцр-тест для всех въезжающих и карантин до результата

© AP Photo / Kirsty WigglesworthСамолет совершает посадку в лондонском аэропорту Гатвик
Самолет совершает посадку в лондонском аэропорту Гатвик - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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ЛОНДОН, 28 ноя – РИА Новости. Великобритания с 30 ноября вводит обязательный ПЦР-тест для прибывающих на второй день после приезда и карантин до получения отрицательного результата, говорится в обновлённом руководстве для путешествий, опубликованном британским правительством на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон".
"Если вы полностью вакцинированы и прибудете в Англию после 4 часов утра вторника 30 ноября, вам необходимо самоизолироваться, пройти ПЦР-тест до конца 2-го дня после вашего прибытия (тесты "бокового потока" не принимаются) и сможете покинуть самоизоляцию, если ваш результат ПЦР-теста отрицательный", - отмечается в обновлённых правилах.
Для невакцинированных путешественников правила остаются прежними и предусматривают ПЦР-тест до вылета, на 2 и 8 день после прибытия (с соблюдением карантина).
Премьер-министр Британии Борис Джонсон накануне объявил, что в стране вновь станет обязательным масочный режим в магазинах и общественном транспорте.
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27 ноября, 22:17Распространение коронавируса
ВОЗ допустила, что омикрон-штамм заразнее других
Ранее в воскресенье британский минздрав сообщил о третьем случае заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, признан вариантом, вызывающим озабоченность. Он получил название греческой буквы "омикрон".
Ранее Великобритания на период с 26 по 28 ноября добавила ряд африканских стран в "красный" список для путешествий и временно прекратила полеты туда на фоне распространения нового штамма COVID-19 B.1.1.529, выявленного в Южной Африке. Речь идет о ЮАР, Ботсване, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибии, Анголе, Мозамбике, Замбии и Малави. Агентство по здравоохранению Великобритании заявляло, что штамм B.1.1.529 объявлен расследуемым вариантом.
Женщина в медицинской маске на рынке в Лагосе, Нигерия - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 10:24Наука
"Это гипермутант": надвигается новый особо опасный штамм коронавируса
 
Распространение коронавирусаВеликобританияКоронавирусыКоронавирус COVID-19ПЦР-тестАнголаБотсванаЭсватини (Свазиленд)ВОЗЗдоровье - ОбществоБорис ДжонсонНовости - Туризм
 
 
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