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В Дании обнаружили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса
В Дании обнаружили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 28.11.2021
В Дании обнаружили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса
Штамм коронавируса "омикрон" обнаружен у двух человек в Дании, приехавших из Южной Африки, сообщил в воскресенье датский институт сывороток. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T16:21
2021-11-28T16:21
2021-11-28T16:36
распространение коронавируса
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МУРМАНСК, 28 ноя – РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" обнаружен у двух человек в Дании, приехавших из Южной Африки, сообщил в воскресенье датский институт сывороток."Мы можем подтвердить, что в Дании обнаружено два случая заражения штаммом "омикрон". Этого можно было ожидать", - говорится в сообщении института.Отмечается, что новый штамм обнаружен у приехавших из Южной Африки. Те, кто контактировали с заразившимися, отправлены на карантин.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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юар, дания, коронавирус covid-19, в мире, воз, омикрон-штамм коронавируса
16:21 28.11.2021 (обновлено: 16:36 28.11.2021)
В Дании обнаружили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса
В Дании обнаружили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса у приехавших из ЮАР