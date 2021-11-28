https://ria.ru/20211128/omikron-1761146189.html

В Дании обнаружили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Дании обнаружили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 28.11.2021

В Дании обнаружили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

Штамм коронавируса "омикрон" обнаружен у двух человек в Дании, приехавших из Южной Африки, сообщил в воскресенье датский институт сывороток. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T16:21

2021-11-28T16:21

2021-11-28T16:36

распространение коронавируса

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в мире

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омикрон-штамм коронавируса

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МУРМАНСК, 28 ноя – РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" обнаружен у двух человек в Дании, приехавших из Южной Африки, сообщил в воскресенье датский институт сывороток."Мы можем подтвердить, что в Дании обнаружено два случая заражения штаммом "омикрон". Этого можно было ожидать", - говорится в сообщении института.Отмечается, что новый штамм обнаружен у приехавших из Южной Африки. Те, кто контактировали с заразившимися, отправлены на карантин.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211128/simptomy-1761144022.html

юар

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юар, дания, коронавирус covid-19, в мире, воз, омикрон-штамм коронавируса