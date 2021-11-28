https://ria.ru/20211128/omikron-1761132874.html
В ЮАР рассказали о новых случаях заражения омикрон-штаммом коронавируса
В ЮАР рассказали о новых случаях заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 28.11.2021
В ЮАР рассказали о новых случаях заражения омикрон-штаммом коронавируса
В Южно-Африканской Республике пока обнаружено менее сотни случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", заявил РИА Новости начальник оперативного... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T14:11
2021-11-28T14:11
2021-11-28T22:53
распространение коронавируса
в мире
юар
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761061511_0:45:3070:1772_1920x0_80_0_0_d9320c8bed05d6ea05a5117b5fdcdb57.jpg
ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. В Южно-Африканской Республике пока обнаружено менее сотни случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", заявил РИА Новости начальник оперативного отдела министерства здравоохранения Западно-Капской провинции страны Саадик Карием."На данный момент мы обнаружили менее сотни случаев этого штамма под названием "омикрон", все в образцах из провинции Гаутенг. Пока мы говорим, секвенируется еще много образцов пациентов... Это значит, что мы, вероятно, узнаем о большем числе случаев ранее в ноябре и, возможно, также в других районах, и мы сможем наблюдать, как далеко "омикрон" распространяется во времени и пространстве", - отметил Карием.Руководитель отдела медицинской вирусологии в Стелленбосском университете ЮАР, профессор Вольфганг Прайзер, в свою очередь, заявил РИА Новости, что симптомы у нового штамма такие же, как и у других штаммов, однако многие вопросы, связанные с "омикрон", все еще изучаются.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ria.ru/20211128/shtamm-1761126555.html
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761061511_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0529ae194935652d1038b1272ac36929.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, новости - туризм
14:11 28.11.2021 (обновлено: 22:53 28.11.2021)
В ЮАР рассказали о новых случаях заражения омикрон-штаммом коронавируса
Врач Карием: в ЮАР выявили менее ста случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса
ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. В Южно-Африканской Республике пока обнаружено менее сотни случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", заявил РИА Новости начальник оперативного отдела министерства здравоохранения Западно-Капской провинции страны Саадик Карием.
"На данный момент мы обнаружили менее сотни случаев этого штамма под названием "омикрон", все в образцах из провинции Гаутенг. Пока мы говорим, секвенируется еще много образцов пациентов... Это значит, что мы, вероятно, узнаем о большем числе случаев ранее в ноябре и, возможно, также в других районах, и мы сможем наблюдать, как далеко "омикрон" распространяется во времени и пространстве", - отметил Карием.
Руководитель отдела медицинской вирусологии в Стелленбосском университете ЮАР, профессор Вольфганг Прайзер, в свою очередь, заявил РИА Новости, что симптомы у нового штамма такие же, как и у других штаммов, однако многие вопросы, связанные с "омикрон", все еще изучаются.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР
, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ
назвала греческой буквой "омикрон".