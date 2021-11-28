https://ria.ru/20211128/omikron-1761132874.html

В ЮАР рассказали о новых случаях заражения омикрон-штаммом коронавируса

В ЮАР рассказали о новых случаях заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 28.11.2021

В ЮАР рассказали о новых случаях заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Южно-Африканской Республике пока обнаружено менее сотни случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", заявил РИА Новости начальник оперативного... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T14:11

2021-11-28T14:11

2021-11-28T22:53

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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. В Южно-Африканской Республике пока обнаружено менее сотни случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", заявил РИА Новости начальник оперативного отдела министерства здравоохранения Западно-Капской провинции страны Саадик Карием."На данный момент мы обнаружили менее сотни случаев этого штамма под названием "омикрон", все в образцах из провинции Гаутенг. Пока мы говорим, секвенируется еще много образцов пациентов... Это значит, что мы, вероятно, узнаем о большем числе случаев ранее в ноябре и, возможно, также в других районах, и мы сможем наблюдать, как далеко "омикрон" распространяется во времени и пространстве", - отметил Карием.Руководитель отдела медицинской вирусологии в Стелленбосском университете ЮАР, профессор Вольфганг Прайзер, в свою очередь, заявил РИА Новости, что симптомы у нового штамма такие же, как и у других штаммов, однако многие вопросы, связанные с "омикрон", все еще изучаются.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211128/shtamm-1761126555.html

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в мире, юар, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, новости - туризм