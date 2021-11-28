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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211128/maski-1761184521.html
В Британии введут обязательный масочный режим с 30 ноября
В Британии введут обязательный масочный режим с 30 ноября - РИА Новости, 28.11.2021
В Британии введут обязательный масочный режим с 30 ноября
Ношение масок в магазинах и других учреждениях, а также в общественном транспорте станет обязательным в Великобритании с 30 ноября на фоне распространения... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T22:47
2021-11-28T22:48
в мире
ангола
ботсвана
эсватини (свазиленд)
воз
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
распространение коронавируса
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ЛОНДОН, 28 ноя - РИА Новости. Ношение масок в магазинах и других учреждениях, а также в общественном транспорте станет обязательным в Великобритании с 30 ноября на фоне распространения нового штамма COVID-19 "омикрон", сообщило министерство здравоохранения Соединенного Королевства."Правительство подтвердило, что временные меры предосторожности для предотвращения распространения нового штамма COVID-19 "омикрон" в Британии вступают в силу во вторник. С 04.00 вторника 30 ноября маски для лица будут обязательными в магазинах и других учреждениях, таких как банки, отделения почты и парикмахерские, а также в общественном транспорте, меры не действуют в отношении тех лиц, кто от этого освобожден", - говорится в заявлении минздрава, опубликованном на сайте британского правительства.Ранее власти Британии решили со вторника ввести обязательный ПЦР-тест для прибывающих на второй день после приезда и карантин до получения отрицательного результата.В воскресенье британский минздрав сообщил о третьем случае заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, признан вариантом, вызывающим озабоченность. Он получил название греческой буквы "омикрон".Ранее Великобритания на период с 26 по 28 ноября добавила ряд африканских стран в "красный" список для путешествий и временно прекратила полеты туда на фоне распространения нового штамма COVID-19 B.1.1.529, выявленного в Южной Африке. Речь идет о ЮАР, Ботсване, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибии, Анголе, Мозамбике, Замбии и Малави. Агентство по здравоохранению Великобритании заявляло, что штамм B.1.1.529 объявлен расследуемым вариантом.
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в мире, ангола, ботсвана, эсватини (свазиленд), воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
22:47 28.11.2021 (обновлено: 22:48 28.11.2021)
 
В Британии введут обязательный масочный режим с 30 ноября

Минздрав Британии введет обязательный масочный режим с 30 ноября из-за омикрон-штамма

© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанкПассажиры в поезде из аэропорта Хитроу в Лондоне
Пассажиры в поезде из аэропорта Хитроу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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ЛОНДОН, 28 ноя - РИА Новости. Ношение масок в магазинах и других учреждениях, а также в общественном транспорте станет обязательным в Великобритании с 30 ноября на фоне распространения нового штамма COVID-19 "омикрон", сообщило министерство здравоохранения Соединенного Королевства.
"Правительство подтвердило, что временные меры предосторожности для предотвращения распространения нового штамма COVID-19 "омикрон" в Британии вступают в силу во вторник. С 04.00 вторника 30 ноября маски для лица будут обязательными в магазинах и других учреждениях, таких как банки, отделения почты и парикмахерские, а также в общественном транспорте, меры не действуют в отношении тех лиц, кто от этого освобожден", - говорится в заявлении минздрава, опубликованном на сайте британского правительства.
Ранее власти Британии решили со вторника ввести обязательный ПЦР-тест для прибывающих на второй день после приезда и карантин до получения отрицательного результата.
В воскресенье британский минздрав сообщил о третьем случае заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, признан вариантом, вызывающим озабоченность. Он получил название греческой буквы "омикрон".
Ранее Великобритания на период с 26 по 28 ноября добавила ряд африканских стран в "красный" список для путешествий и временно прекратила полеты туда на фоне распространения нового штамма COVID-19 B.1.1.529, выявленного в Южной Африке. Речь идет о ЮАР, Ботсване, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибии, Анголе, Мозамбике, Замбии и Малави. Агентство по здравоохранению Великобритании заявляло, что штамм B.1.1.529 объявлен расследуемым вариантом.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
Вчера, 20:56Распространение коронавируса
Пока недостаточно данных о том, что омикрон опаснее дельты, заявили в ВОЗ
 
Распространение коронавирусаВ миреАнголаБотсванаЭсватини (Свазиленд)ВОЗКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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