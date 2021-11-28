https://ria.ru/20211128/maski-1761184521.html

В Британии введут обязательный масочный режим с 30 ноября

В Британии введут обязательный масочный режим с 30 ноября - РИА Новости, 28.11.2021

В Британии введут обязательный масочный режим с 30 ноября

Ношение масок в магазинах и других учреждениях, а также в общественном транспорте станет обязательным в Великобритании с 30 ноября на фоне распространения... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T22:47

2021-11-28T22:47

2021-11-28T22:48

в мире

ангола

ботсвана

эсватини (свазиленд)

воз

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

распространение коронавируса

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ЛОНДОН, 28 ноя - РИА Новости. Ношение масок в магазинах и других учреждениях, а также в общественном транспорте станет обязательным в Великобритании с 30 ноября на фоне распространения нового штамма COVID-19 "омикрон", сообщило министерство здравоохранения Соединенного Королевства."Правительство подтвердило, что временные меры предосторожности для предотвращения распространения нового штамма COVID-19 "омикрон" в Британии вступают в силу во вторник. С 04.00 вторника 30 ноября маски для лица будут обязательными в магазинах и других учреждениях, таких как банки, отделения почты и парикмахерские, а также в общественном транспорте, меры не действуют в отношении тех лиц, кто от этого освобожден", - говорится в заявлении минздрава, опубликованном на сайте британского правительства.Ранее власти Британии решили со вторника ввести обязательный ПЦР-тест для прибывающих на второй день после приезда и карантин до получения отрицательного результата.В воскресенье британский минздрав сообщил о третьем случае заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, признан вариантом, вызывающим озабоченность. Он получил название греческой буквы "омикрон".Ранее Великобритания на период с 26 по 28 ноября добавила ряд африканских стран в "красный" список для путешествий и временно прекратила полеты туда на фоне распространения нового штамма COVID-19 B.1.1.529, выявленного в Южной Африке. Речь идет о ЮАР, Ботсване, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибии, Анголе, Мозамбике, Замбии и Малави. Агентство по здравоохранению Великобритании заявляло, что штамм B.1.1.529 объявлен расследуемым вариантом.

https://ria.ru/20211128/shtamm-1761175203.html

ангола

ботсвана

эсватини (свазиленд)

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в мире, ангола, ботсвана, эсватини (свазиленд), воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса