https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761141702.html

У 13 приехавших в Нидерланды людей выявили омикрон-штамм коронавируса

У 13 приехавших в Нидерланды людей выявили омикрон-штамм коронавируса - РИА Новости, 28.11.2021

У 13 приехавших в Нидерланды людей выявили омикрон-штамм коронавируса

У 13 человек, прибывших из ЮАР в Нидерланды, выявлен штамм коронавируса "омикрон", сообщил Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM). РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T15:30

2021-11-28T15:30

2021-11-28T16:36

распространение коронавируса

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юар

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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ПАРИЖ, 28 ноя - РИА Новости. У 13 человек, прибывших из ЮАР в Нидерланды, выявлен штамм коронавируса "омикрон", сообщил Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM)."26 ноября 624 пассажира, прибывшие из ЮАР, были протестированы на коронавирус в аэропорту Схипхол. Из них 61 человек получил положительный результат теста. Чтобы определить вариант коронавируса, образцы были направлены на дальнейшее исследование в RIVM. Вариант "омикрон" был выявлен в 13 положительных тестах", - говорится в сообщении института.При этом отмечается, что исследование ещё не завершено, новый штамм может быть обнаружен у большего числа пассажиров рейсов из ЮАР.Два рейса из ЮАР прибыли в голландский аэропорт Схипхол в пятницу. Пассажиров держали в аэропорту до поздней ночи - все они должны были сдать ПЦР-тест на коронавирус и дождаться результата.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.

https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761138775.html

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в мире, нидерланды, юар, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса