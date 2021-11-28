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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761141702.html
У 13 приехавших в Нидерланды людей выявили омикрон-штамм коронавируса
У 13 приехавших в Нидерланды людей выявили омикрон-штамм коронавируса - РИА Новости, 28.11.2021
У 13 приехавших в Нидерланды людей выявили омикрон-штамм коронавируса
У 13 человек, прибывших из ЮАР в Нидерланды, выявлен штамм коронавируса "омикрон", сообщил Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM). РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T15:30
2021-11-28T16:36
распространение коронавируса
в мире
нидерланды
юар
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ПАРИЖ, 28 ноя - РИА Новости. У 13 человек, прибывших из ЮАР в Нидерланды, выявлен штамм коронавируса "омикрон", сообщил Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM)."26 ноября 624 пассажира, прибывшие из ЮАР, были протестированы на коронавирус в аэропорту Схипхол. Из них 61 человек получил положительный результат теста. Чтобы определить вариант коронавируса, образцы были направлены на дальнейшее исследование в RIVM. Вариант "омикрон" был выявлен в 13 положительных тестах", - говорится в сообщении института.При этом отмечается, что исследование ещё не завершено, новый штамм может быть обнаружен у большего числа пассажиров рейсов из ЮАР.Два рейса из ЮАР прибыли в голландский аэропорт Схипхол в пятницу. Пассажиров держали в аэропорту до поздней ночи - все они должны были сдать ПЦР-тест на коронавирус и дождаться результата.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.
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в мире, нидерланды, юар, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
15:30 28.11.2021 (обновлено: 16:36 28.11.2021)
 
У 13 приехавших в Нидерланды людей выявили омикрон-штамм коронавируса

У 13 приехавших из ЮАР в Нидерланды людей выявили омикрон-штамм коронавируса

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник во время лабораторных исследований
Медицинский сотрудник во время лабораторных исследований - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ПАРИЖ, 28 ноя - РИА Новости. У 13 человек, прибывших из ЮАР в Нидерланды, выявлен штамм коронавируса "омикрон", сообщил Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM).
"26 ноября 624 пассажира, прибывшие из ЮАР, были протестированы на коронавирус в аэропорту Схипхол. Из них 61 человек получил положительный результат теста. Чтобы определить вариант коронавируса, образцы были направлены на дальнейшее исследование в RIVM. Вариант "омикрон" был выявлен в 13 положительных тестах", - говорится в сообщении института.
При этом отмечается, что исследование ещё не завершено, новый штамм может быть обнаружен у большего числа пассажиров рейсов из ЮАР.
Два рейса из ЮАР прибыли в голландский аэропорт Схипхол в пятницу. Пассажиров держали в аэропорту до поздней ночи - все они должны были сдать ПЦР-тест на коронавирус и дождаться результата.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.
Пункт тестирования на COVID-19 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
15:01Распространение коронавируса
Названы симптомы омикрон-штамма коронавируса
 
Распространение коронавирусаВ миреНидерландыЮАРКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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