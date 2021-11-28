https://ria.ru/20211128/blinken-1761092865.html

Блинкен оценил скорость обнаружения нового омикрон-штамма учеными ЮАР

Блинкен оценил скорость обнаружения нового омикрон-штамма учеными ЮАР - РИА Новости, 28.11.2021

Блинкен оценил скорость обнаружения нового омикрон-штамма учеными ЮАР

Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с главой МИД ЮАР Наледи Пандор о новом штамме коронавируса "омикрон", заявив, что открытость правительства страны... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T00:58

2021-11-28T00:58

2021-11-28T01:07

распространение коронавируса

в мире

сша

юар

воз

энтони блинкен

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733098425_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_0ac56e49ca1a75f81f7d08d4accf4d74.jpg

ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с главой МИД ЮАР Наледи Пандор о новом штамме коронавируса "омикрон", заявив, что открытость правительства страны должна стать примером для остальных, сообщили в госдепе.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

сша

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, юар, воз, энтони блинкен, коронавирус covid-19