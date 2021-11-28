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Блинкен оценил скорость обнаружения нового омикрон-штамма учеными ЮАР
Блинкен оценил скорость обнаружения нового омикрон-штамма учеными ЮАР - РИА Новости, 28.11.2021
Блинкен оценил скорость обнаружения нового омикрон-штамма учеными ЮАР
Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с главой МИД ЮАР Наледи Пандор о новом штамме коронавируса "омикрон", заявив, что открытость правительства страны... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T00:58
2021-11-28T00:58
2021-11-28T01:07
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с главой МИД ЮАР Наледи Пандор о новом штамме коронавируса "омикрон", заявив, что открытость правительства страны должна стать примером для остальных, сообщили в госдепе.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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в мире, сша, юар, воз, энтони блинкен, коронавирус covid-19
00:58 28.11.2021 (обновлено: 01:07 28.11.2021)
Блинкен оценил скорость обнаружения нового омикрон-штамма учеными ЮАР
Госсекретарь США Блинкен оценил скорость идентификации нового омикрон-штамма учеными ЮАР