https://ria.ru/20211128/attraktsion-1761159043.html

"Остров мечты" прокомментировал отказ ребёнку с ОВЗ в посещении аттракциона

"Остров мечты" прокомментировал отказ ребёнку с ОВЗ в посещении аттракциона - РИА Новости, 28.11.2021

"Остров мечты" прокомментировал отказ ребёнку с ОВЗ в посещении аттракциона

В парке "Остров мечты", комментируя инцидент с отказом ребёнку с ОВЗ в посещении ряда аттракционов, заявили, что не могут допустить нарушения требований... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T18:17

2021-11-28T18:17

2021-11-28T18:17

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В парке "Остров мечты", комментируя инцидент с отказом ребёнку с ОВЗ в посещении ряда аттракционов, заявили, что не могут допустить нарушения требований безопасности и эксплуатации, установленных производителями аттракционов.Ранее посетительница парка развлечений "Остров мечты" Наталья Мерзлякова рассказала в Facebook, что её ребёнка не пустили на аттракционы по безлимитному билету и предложили только два аттракциона, аргументируя тем, что ребенок имеет заболевание и сидит в коляске, а также, что есть ограничения для детей с ОВЗ. Ребёнку отказали, написала Мерзлякова со ссылкой на слова администрации парка, из-за того, что аттракционы имеют "механическое воздействие на организм, которое может навредить ребёнку"."Абсолютным приоритетом "Острова мечты" была и остаётся безопасность наших гостей, именно поэтому мы не можем допустить нарушения требований безопасности и эксплуатации, установленных производителями аттракционов", - рассказали РИА Новости в пресс-службе.Там подчеркнули, что в мировой практике известны прецеденты, когда операторы аттракционов нарушали технику безопасности, что приводило к несчастным случаям. Отмечается, что, согласно регламенту, операторы аттракционов предлагают маломобильным гражданам развлечения, подходящие для них."Посетители могут ознакомиться с ограничениями на посещение конкретных аттракционов на сайте, также на внешней и внутренней стойках информации у входа в парк, где помимо подробной устной консультации гостям предлагаются для изучения детализированные таблицы с правилами посещения аттракционов", - говорится в сообщении.Для маломобильных гостей доступны почти все семейные аттракционы в тематической зоне "Деревня Смурфиков", а также "Птеродактили" в пространстве "Маугли в стране динозавров". Также посетителей ждут яркие шоу, которые могут посетить абсолютно все, уточнили в пресс-службе "Острова мечты".В случае, если гости уже приобрели билеты, но их не устраивает объем услуг, которым они могут воспользоваться, у них есть возможность вернуть билет, добавила пресс-служба парка."Администратор гостевого сервиса своевременно предупредил Наталью Мерзлякову об ограничениях для попадания на территорию парка, ей было предложено изменить тариф билета на более дешёвый, а также были продемонстрированы таблицы ограничений, о чем свидетельствуют камеры видеонаблюдения", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211128/parki-1761153909.html

https://ria.ru/20211128/deti-1761142466.html

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общество, дети, москва, facebook, россия, остров мечты (парк)