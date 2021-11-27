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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211127/yuar-1761020353.html
В ЮАР заявили о преждевременном включении страны в "красный список"
В ЮАР заявили о преждевременном включении страны в "красный список" - РИА Новости, 27.11.2021
В ЮАР заявили о преждевременном включении страны в "красный список"
Некоторые страны преждевременно включили ЮАР в "красный список" из-за нового штамма коронавируса, поскольку нет достаточных клинических данных, доказывающих... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T12:13
2021-11-27T16:42
распространение коронавируса
в мире
юар
африка
коронавирус covid-19
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ЙОХАННЕСБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Некоторые страны преждевременно включили ЮАР в "красный список" из-за нового штамма коронавируса, поскольку нет достаточных клинических данных, доказывающих опасность этого штамма, сообщила РИА Новости председатель Южноафриканской медицинской ассоциации Анжелик Кутзее."Прежде всего важно понимать, что омикрон был клинически обнаружен в ЮАР только на прошлой неделе. Он представляет собой заболевание легкой степени, симптомами которого являются боль в мышцах и усталость в течение дня или двух, неважное самочувствие. На данный момент мы установили, что инфицированные не теряют вкус и обоняние. У них может быть небольшой кашель. Выраженных симптомов нет. Некоторые из заразившихся в настоящее время проходят лечение на дому", — заявила она.По словам председателя ассоциации, больницы пока не перегружены пациентами со штаммом омикрон. Кроме того, у вакцинированных не было обнаружено никаких симптомов."Да, вирус передается, но пока мы как практикующие врачи не знаем, почему поднялась такая шумиха, мы все еще его изучаем", — добавила Кутзее.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в Ботсване и ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм — B.1.1.529 — ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Евросоюз договорился ввести ограничения на въезд из семи государств Южной Африки. Американский президент Джо Байден подтвердил, что США с 29 ноября также ограничат авиасообщение с некоторыми африканскими странами, в том числе с ЮАР. Аналогичные решения приняли власти Таиланда, Бразилии, Канады, Японии и Шри-Ланки.
https://ria.ru/20211127/coronavirus-1760910057.html
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в мире, юар, африка, коронавирус covid-19
12:13 27.11.2021 (обновлено: 16:42 27.11.2021)
 
В ЮАР заявили о преждевременном включении страны в "красный список"

Глава Медицинской ассоциации ЮАР Кутзее оценила включение страны в "красный список"

© AP Photo / Jerome DelayПункт тестирования на COVID-19 в Йоханнесбурге, ЮАР
Пункт тестирования на COVID-19 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© AP Photo / Jerome Delay
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ЙОХАННЕСБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Некоторые страны преждевременно включили ЮАР в "красный список" из-за нового штамма коронавируса, поскольку нет достаточных клинических данных, доказывающих опасность этого штамма, сообщила РИА Новости председатель Южноафриканской медицинской ассоциации Анжелик Кутзее.
"Прежде всего важно понимать, что омикрон был клинически обнаружен в ЮАР только на прошлой неделе. Он представляет собой заболевание легкой степени, симптомами которого являются боль в мышцах и усталость в течение дня или двух, неважное самочувствие. На данный момент мы установили, что инфицированные не теряют вкус и обоняние. У них может быть небольшой кашель. Выраженных симптомов нет. Некоторые из заразившихся в настоящее время проходят лечение на дому", — заявила она.
По словам председателя ассоциации, больницы пока не перегружены пациентами со штаммом омикрон. Кроме того, у вакцинированных не было обнаружено никаких симптомов.
"Да, вирус передается, но пока мы как практикующие врачи не знаем, почему поднялась такая шумиха, мы все еще его изучаем", — добавила Кутзее.
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Евросоюз договорился ввести ограничения на въезд из семи государств Южной Африки. Американский президент Джо Байден подтвердил, что США с 29 ноября также ограничат авиасообщение с некоторыми африканскими странами, в том числе с ЮАР. Аналогичные решения приняли власти Таиланда, Бразилии, Канады, Японии и Шри-Ланки.
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