https://ria.ru/20211127/omikron-shtamm-1761090632.html

В Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 28.11.2021

В Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Предполагаемый случай заражения вариантом коронавируса "омикрон" зафиксирован в Австрии, сообщается в заявлении на сайте австрийской федеральной земли Тироль. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-27T23:58

2021-11-27T23:58

2021-11-28T00:00

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тироль

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ВЕНА, 27 ноя - РИА Новости. Предполагаемый случай заражения вариантом коронавируса "омикрон" зафиксирован в Австрии, сообщается в заявлении на сайте австрийской федеральной земли Тироль.Отмечается, что речь идет о "связанном с поездкой в Южную Африку" случае коронавируса, выявленном в округе Швац. Первоначальная проверка специалистами в Инсбруке (столица федеральной земли Тироль) дала "конкретное подозрение", что это может быть новая мутация коронавируса B.1.1.529, получившая название "омикрон", подчеркивается в сообщении.Окончательный вывод будет сделан после исследования образца специалистами расположенного в Вене агентства по вопросам здоровья и продовольственной безопасности, говорится в пресс-релизе.Ранее в субботу сообщалось, что случаи заражения вариантом коронавируса "омикрон" зафиксированы в таких европейских странах, как Германия и Италия.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

https://ria.ru/20211127/omikron-shtamm-1761085490.html

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инсбрук

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в мире, италия, инсбрук, воз, здоровье - общество, тироль, коронавирусы, коронавирус covid-19