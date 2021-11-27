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В Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
В Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 28.11.2021
В Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
Предполагаемый случай заражения вариантом коронавируса "омикрон" зафиксирован в Австрии, сообщается в заявлении на сайте австрийской федеральной земли Тироль. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-27T23:58
2021-11-27T23:58
2021-11-28T00:00
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италия
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здоровье - общество
тироль
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ВЕНА, 27 ноя - РИА Новости. Предполагаемый случай заражения вариантом коронавируса "омикрон" зафиксирован в Австрии, сообщается в заявлении на сайте австрийской федеральной земли Тироль.Отмечается, что речь идет о "связанном с поездкой в Южную Африку" случае коронавируса, выявленном в округе Швац. Первоначальная проверка специалистами в Инсбруке (столица федеральной земли Тироль) дала "конкретное подозрение", что это может быть новая мутация коронавируса B.1.1.529, получившая название "омикрон", подчеркивается в сообщении.Окончательный вывод будет сделан после исследования образца специалистами расположенного в Вене агентства по вопросам здоровья и продовольственной безопасности, говорится в пресс-релизе.Ранее в субботу сообщалось, что случаи заражения вариантом коронавируса "омикрон" зафиксированы в таких европейских странах, как Германия и Италия.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
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в мире, италия, инсбрук, воз, здоровье - общество, тироль, коронавирусы, коронавирус covid-19
23:58 27.11.2021 (обновлено: 00:00 28.11.2021)
В Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
В Австрии в округе Швац зафиксировали первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса