Иностранцы в Голливуде: как туда попали Шварценеггер, Йовович, Беллуччи
Брюс Ли родился 27 ноября в Гонконге. Маленький Дракон, как его звали в семье, занимался танцами, боксом, кунг-фу. Перебравшись в США, снимался в сериалах, где показывал приемы боевых искусств.
Главные роли ему предлагали только в Гонконге. И лишь после успеха фильма "Большой босс" Брюс появился в голливудских картинах.
Его боевое наследие актуально до сих пор: даже Тарантино включил сцену с Брюсом (его играл Майк Мо) и Брэдом Питтом в ленту "Однажды… в Голливуде". Этот эпизод стал чуть ли не самым обсуждаемым в фильме.
Брюс Ли родился 27 ноября в Гонконге. Маленький Дракон, как его звали в семье, занимался танцами, боксом, кунг-фу. Перебравшись в США, снимался в сериалах, где показывал приемы боевых искусств.
Главные роли ему предлагали только в Гонконге. И лишь после успеха фильма "Большой босс" Брюс появился в голливудских картинах.
Его боевое наследие актуально до сих пор: даже Тарантино включил сцену с Брюсом (его играл Майк Мо) и Брэдом Питтом в ленту "Однажды… в Голливуде". Этот эпизод стал чуть ли не самым обсуждаемым в фильме.
Австрийский культурист стал кинозвездой, а потом и губернатором Калифорнии — так бывает только в Америке. Шварценеггер приехал из Европы ради карьеры бодибилдера. По-английски он разговаривал с сильным акцентом.
"У меня не было денег, зато была свобода их зарабатывать. Сделав ставку на накачанные мышцы, я сумел построить бизнес и карьеру в кино", — говорил актер.
В культовых лентах "Конан-варвар", "Вспомнить все", "Терминатор" сложно представить кого-то еще на месте Шварценеггера. А после завершения политической карьеры Арнольд громко вернулся в кино — в "Неудержимых".
Австрийский культурист стал кинозвездой, а потом и губернатором Калифорнии — так бывает только в Америке. Шварценеггер приехал из Европы ради карьеры бодибилдера. По-английски он разговаривал с сильным акцентом.
"У меня не было денег, зато была свобода их зарабатывать. Сделав ставку на накачанные мышцы, я сумел построить бизнес и карьеру в кино", — говорил актер.
В культовых лентах "Конан-варвар", "Вспомнить все", "Терминатор" сложно представить кого-то еще на месте Шварценеггера. А после завершения политической карьеры Арнольд громко вернулся в кино — в "Неудержимых".
Соотечественник Шварценеггера, Кристофер Вальц, известен в основном отрицательными ролями. В 1970-х он много снимался в детективных телесериалах и фильмах (у Кшиштофа Занусси "Жизнь за жизнь"), был известен в Европе.
В Голливуде его прославил Тарантино. За роль жестокого немецкого полковника в "Бесславных ублюдках" Вальц получил "Золотой глобус", "Оскар", премию BAFTA и другие награды.
"Честно, когда впервые прочел сценарий, меня одолели сомнения. Я даже подумал: "Они что там, с ума все посходили?" Но мой агент ответил: "Прочти еще раз и не забывай, что снимает Тарантино", — признавался актер.
После Вальц сотрудничал с Романом Полански, Терри Гиллиамом, Вуди Алленом, Тимом Бертоном. И конечно, всем запомнился его злодей Франц Оберхаузер в бондиане.
Соотечественник Шварценеггера, Кристофер Вальц, известен в основном отрицательными ролями. В 1970-х он много снимался в детективных телесериалах и фильмах (у Кшиштофа Занусси "Жизнь за жизнь"), был известен в Европе.
В Голливуде его прославил Тарантино. За роль жестокого немецкого полковника в "Бесславных ублюдках" Вальц получил "Золотой глобус", "Оскар", премию BAFTA и другие награды.
"Честно, когда впервые прочел сценарий, меня одолели сомнения. Я даже подумал: "Они что там, с ума все посходили?" Но мой агент ответил: "Прочти еще раз и не забывай, что снимает Тарантино", — признавался актер.
После Вальц сотрудничал с Романом Полански, Терри Гиллиамом, Вуди Алленом, Тимом Бертоном. И конечно, всем запомнился его злодей Франц Оберхаузер в бондиане.
Еще один актер-злодей из бондианы — датчанин Мадс Миккельсен. Впрочем, до голливудской экранизации "Казино Рояль" он работал у культовых соотечественников: в "Дилере" Николаса Виндинга Рефна, "После свадьбы" Сюзанны Бир.
Но именно после роли колоритного и запоминающегося противника Бонда, Ле Шифра, на Миккельсена обратили внимание большие студии.
"Сниматься было забавно, потому что мы оба (с Крейгом. — Прим. ред.) пришли из инди-кино и раньше не участвовали в таких масштабных проектах. Но Мартин Кэмпбелл, режиссер, дал нам некоторую свободу — и мы просто оторвались", — вспоминал Миккельсен.
Позже он участвовал в популярном сериале "Ганнибал", сыграл в боевике Пола Андерсона "Мушкетеры", появился в блокбастерах "Доктор Стрэндж", "Изгой-один. Звездные войны: Истории", а вскоре заменит Джонни Деппа во франшизе "Фантастические твари: Тайны Дамблдора".
Впрочем, его работа принесла "Оскар" датскому фильму "Еще по одной" Томаса Винтерберга, а не голливудским картинам.
Еще один актер-злодей из бондианы — датчанин Мадс Миккельсен. Впрочем, до голливудской экранизации "Казино Рояль" он работал у культовых соотечественников: в "Дилере" Николаса Виндинга Рефна, "После свадьбы" Сюзанны Бир.
Но именно после роли колоритного и запоминающегося противника Бонда, Ле Шифра, на Миккельсена обратили внимание большие студии.
"Сниматься было забавно, потому что мы оба (с Крейгом. — Прим. ред.) пришли из инди-кино и раньше не участвовали в таких масштабных проектах. Но Мартин Кэмпбелл, режиссер, дал нам некоторую свободу — и мы просто оторвались", — вспоминал Миккельсен.
Позже он участвовал в популярном сериале "Ганнибал", сыграл в боевике Пола Андерсона "Мушкетеры", появился в блокбастерах "Доктор Стрэндж", "Изгой-один. Звездные войны: Истории", а вскоре заменит Джонни Деппа во франшизе "Фантастические твари: Тайны Дамблдора".
Впрочем, его работа принесла "Оскар" датскому фильму "Еще по одной" Томаса Винтерберга, а не голливудским картинам.
Девушка Бонда из того же "Казино Рояль" — француженка Ева Грин. Ее актерскую кинокарьеру можно назвать необычной: дебютировала в "Мечтателях" Бернардо Бертолуччи, добившись известности в Европе. А второй фильм, исторический эпос Ридли Скотта "Царство небесное" принес уже мировую славу.
Затем Грин стала одной из самых запоминающихся девушек Бонда — Веспер Линд. Хотя актриса от роли отказывалась.
"Я была немного глупой и наивной,— признавалась она потом. — Я тогда сказала: "О, девушка Бонда? И что это за легкомысленная девица?" Они держали сюжет в секрете, только через девять месяцев, когда мне дали сценарий, я поняла, какая это содержательная роль. Это сильный персонаж с характером".
После Грин появилась в фантастической сказке "Золотой компас", трагикомедии "Мрачные тени" Тима Бертона, второй части "Города греха", картинах "Дом странных детей мисс Перегрин" и "Дамбо". На очереди психологический триллер с Марком Стронгом.
Девушка Бонда из того же "Казино Рояль" — француженка Ева Грин. Ее актерскую кинокарьеру можно назвать необычной: дебютировала в "Мечтателях" Бернардо Бертолуччи, добившись известности в Европе. А второй фильм, исторический эпос Ридли Скотта "Царство небесное" принес уже мировую славу.
Затем Грин стала одной из самых запоминающихся девушек Бонда — Веспер Линд. Хотя актриса от роли отказывалась.
"Я была немного глупой и наивной,— признавалась она потом. — Я тогда сказала: "О, девушка Бонда? И что это за легкомысленная девица?" Они держали сюжет в секрете, только через девять месяцев, когда мне дали сценарий, я поняла, какая это содержательная роль. Это сильный персонаж с характером".
После Грин появилась в фантастической сказке "Золотой компас", трагикомедии "Мрачные тени" Тима Бертона, второй части "Города греха", картинах "Дом странных детей мисс Перегрин" и "Дамбо". На очереди психологический триллер с Марком Стронгом.
"Красавица и чудовище" — так называли Монику Беллуччи с Венсаном Касселем. Европейские актеры, прославившиеся в Италии и Франции, быстро покорили Голливуд своей харизмой.
Беллуччи начинала как модель, потом снималась в Италии, а ее первой и сразу успешной картиной на английском стал "Дракула" Фрэнсиса Форда Копполы в 1992-м.
Теперь в портфолио актрисы франшизы "Матрица", "Астерикс и Обеликс", фэнтези "Братья Гримм", комедийный боевик "Пристрели их", бондиана "007: Спектр".
С Касселем она познакомилась на съемках фильма "Квартира". Его первый заметный проект — "Двенадцать друзей Оушена". Затем последовали "Этот неловкий момент", "Черный лебедь", "Джейсон Борн", "Под водой", "Мир Дикого Запада". По популярности Кассель не уступает экс-супруге.
"Красавица и чудовище" — так называли Монику Беллуччи с Венсаном Касселем. Европейские актеры, прославившиеся в Италии и Франции, быстро покорили Голливуд своей харизмой.
Беллуччи начинала как модель, потом снималась в Италии, а ее первой и сразу успешной картиной на английском стал "Дракула" Фрэнсиса Форда Копполы в 1992-м.
Теперь в портфолио актрисы франшизы "Матрица", "Астерикс и Обеликс", фэнтези "Братья Гримм", комедийный боевик "Пристрели их", бондиана "007: Спектр".
С Касселем она познакомилась на съемках фильма "Квартира". Его первый заметный проект — "Двенадцать друзей Оушена". Затем последовали "Этот неловкий момент", "Черный лебедь", "Джейсон Борн", "Под водой", "Мир Дикого Запада". По популярности Кассель не уступает экс-супруге.
Еще одна иностранная пара в Голливуде — Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Крус хотела делать карьеру балерины, но посмотрела фильм "Свяжи меня!" Педро Альмодовара и пошла в актрисы. В конце концов стала музой мастера.
До этого снималась в испанских сериалах и фильмах. Потом — "Кокаин" с Деппом, "Выбор капитана Корелли" с Кейджем, "Ванильное небо" с Крузом.
Интересно, что Пенелопа до сих пор говорит с сильным испанским акцентом.
Чего не скажешь о ее супруге Бардеме, с которым она работала на нескольких картинах. Хотя он в 1997-м отказался от проекта у Джона Малковича, потому что плохо владел английским. Прославился благодаря фильму Джулиана Шнабеля "Пока не наступит ночь", где сыграл поэта Рейнальдо Аренаса.
"Подтянув английский, Бардем снялся у братьев Коэн, Вуди Аллена, Алехандро Иньярриту, Ридли Скотта. А недавно появился в "Дюне" Дени Вильнева.
Еще одна иностранная пара в Голливуде — Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Крус хотела делать карьеру балерины, но посмотрела фильм "Свяжи меня!" Педро Альмодовара и пошла в актрисы. В конце концов стала музой мастера.
До этого снималась в испанских сериалах и фильмах. Потом — "Кокаин" с Деппом, "Выбор капитана Корелли" с Кейджем, "Ванильное небо" с Крузом.
Интересно, что Пенелопа до сих пор говорит с сильным испанским акцентом.
Чего не скажешь о ее супруге Бардеме, с которым она работала на нескольких картинах. Хотя он в 1997-м отказался от проекта у Джона Малковича, потому что плохо владел английским. Прославился благодаря фильму Джулиана Шнабеля "Пока не наступит ночь", где сыграл поэта Рейнальдо Аренаса.
"Подтянув английский, Бардем снялся у братьев Коэн, Вуди Аллена, Алехандро Иньярриту, Ридли Скотта. А недавно появился в "Дюне" Дени Вильнева.
"Наша" Милла известна в Голливуде прежде всего ролями в экшенах и фантастических боевиках. Начинала как модель, проводила долгие часы в очередях на кастинги в фильмы. И в 1996-м со второй попытки получила роль в "Пятом элементе" Люка Бессона. А через пару лет снялась у него же в блокбастере про Жанну Д’Арк.
"Я хотела путешествовать в космосе, сражаться с инопланетянами, спасать мир, — объясняла актриса РИА Новости. — Играя в "Пятом элементе", я осуществляла давнюю мечту. Мне нравилось тренироваться, выполнять трюки, путешествовать по вселенным. Тогда я поняла: именно такие истории мне интересны".
Параллельно занималась музыкой: гастролировала с группой Plastic Has Memory. Но продолжила экшен-приключения на большом экране во франшизе "Обитель зла", "Ультрафиолете".
А однажды снялась и в российской картине — "Выкрутасы" с Иваном Ургантом и Константином Хабенским.
"Наша" Милла известна в Голливуде прежде всего ролями в экшенах и фантастических боевиках. Начинала как модель, проводила долгие часы в очередях на кастинги в фильмы. И в 1996-м со второй попытки получила роль в "Пятом элементе" Люка Бессона. А через пару лет снялась у него же в блокбастере про Жанну Д’Арк.
"Я хотела путешествовать в космосе, сражаться с инопланетянами, спасать мир, — объясняла актриса РИА Новости. — Играя в "Пятом элементе", я осуществляла давнюю мечту. Мне нравилось тренироваться, выполнять трюки, путешествовать по вселенным. Тогда я поняла: именно такие истории мне интересны".
Параллельно занималась музыкой: гастролировала с группой Plastic Has Memory. Но продолжила экшен-приключения на большом экране во франшизе "Обитель зла", "Ультрафиолете".
А однажды снялась и в российской картине — "Выкрутасы" с Иваном Ургантом и Константином Хабенским.
"Чудо-женщина" Галь Гадот до Голливуда была моделью, победила на конкурсе "Мисс Израиль", служила в армии фитнес-инструктором и не думала о кино.
Потом снялась в одной из частей "Форсажа" и взялась за кинокарьеру.
На экране она появляется в основном в образе воительниц ("Чудо-женщина") или разведчиц ("Шпионы по соседству"). Но скоро выйдет триллер Кеннета Брана "Смерть на Ниле", где Галь изменила амплуа.
"Чудо-женщина" Галь Гадот до Голливуда была моделью, победила на конкурсе "Мисс Израиль", служила в армии фитнес-инструктором и не думала о кино.
Потом снялась в одной из частей "Форсажа" и взялась за кинокарьеру.
На экране она появляется в основном в образе воительниц ("Чудо-женщина") или разведчиц ("Шпионы по соседству"). Но скоро выйдет триллер Кеннета Брана "Смерть на Ниле", где Галь изменила амплуа.
Юрий Колокольников уже довольно известный на Западе актер. Знаковой ролью для него стал одичалый Стир в "Игре престолов".
"У любого человека, попадающего на такую большую площадку, как "Игра престолов", будут особые впечатления", — говорил он РИА Новости.
Затем его стали приглашать в голливудские блокбастеры. Колокольников снимался у Нолана в "Доводе", в боевиках "Перевозчик", "Телохранитель киллера".
Но его мечта — сыграть в картине по комиксам.
Юрий Колокольников уже довольно известный на Западе актер. Знаковой ролью для него стал одичалый Стир в "Игре престолов".
"У любого человека, попадающего на такую большую площадку, как "Игра престолов", будут особые впечатления", — говорил он РИА Новости.
Затем его стали приглашать в голливудские блокбастеры. Колокольников снимался у Нолана в "Доводе", в боевиках "Перевозчик", "Телохранитель киллера".
Но его мечта — сыграть в картине по комиксам.