Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211127/kino-1760601708.html
Иностранцы в Голливуде: как туда попали Шварценеггер, Йовович, Беллуччи
Иностранцы в Голливуде: как туда попали Шварценеггер, Йовович, Беллуччи - РИА Новости, 27.11.2021
Иностранцы в Голливуде: как туда попали Шварценеггер, Йовович, Беллуччи
Попасть на "фабрику грез" и сделать там успешную карьеру очень непросто, тем более не американцам. Тем не менее многие голливудские звезды — иностранцы. Кто из... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T08:00
2021-11-27T08:01
моника беллуччи
квентин тарантино
ева грин
мадс миккельсен
кеннет брана
люпита нионго
фрэнсис форд коппола
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760579101_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0f48b6f4c07caa2ff79a413d7f0cfa87.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Попасть на "фабрику грез" и сделать там успешную карьеру очень непросто, тем более не американцам. Тем не менее многие голливудские звезды — иностранцы. Кто из приезжих артистов сыграл в культовых картинах и добился мировой славы — в фотоленте РИА Новости.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761008559_0:0:2748:2061_1920x0_80_0_0_ef357b52fb43e44e28e99a6a445ea340.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
моника беллуччи, фото, квентин тарантино, ева грин, мадс миккельсен , кеннет брана, люпита нионго, фрэнсис форд коппола, галь гадот, джонни депп, том круз, николас кейдж, люк бессон, арнольд шварценеггер, брюс ли, ридли скотт, знаменитости, кино и сериалы, тим бертон, вуди аллен (стюарт конигсберг), кристофер нолан, игра престолов (сериал), юрий колокольников
08:00 27.11.2021 (обновлено: 08:01 27.11.2021)
 

Иностранцы в Голливуде: как туда попали Шварценеггер, Йовович, Беллуччи

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Попасть на "фабрику грез" и сделать там успешную карьеру очень непросто, тем более не американцам. Тем не менее многие голливудские звезды — иностранцы. Кто из приезжих артистов сыграл в культовых картинах и добился мировой славы — в фотоленте РИА Новости.
© Warner Bros. Pictures Co. (1973)

Брюс Ли родился 27 ноября в Гонконге. Маленький Дракон, как его звали в семье, занимался танцами, боксом, кунг-фу. Перебравшись в США, снимался в сериалах, где показывал приемы боевых искусств.

Главные роли ему предлагали только в Гонконге. И лишь после успеха фильма "Большой босс" Брюс появился в голливудских картинах.

Его боевое наследие актуально до сих пор: даже Тарантино включил сцену с Брюсом (его играл Майк Мо) и Брэдом Питтом в ленту "Однажды… в Голливуде". Этот эпизод стал чуть ли не самым обсуждаемым в фильме.

Кадр из фильма Выход дракона
1 из 10

Брюс Ли родился 27 ноября в Гонконге. Маленький Дракон, как его звали в семье, занимался танцами, боксом, кунг-фу. Перебравшись в США, снимался в сериалах, где показывал приемы боевых искусств.

Главные роли ему предлагали только в Гонконге. И лишь после успеха фильма "Большой босс" Брюс появился в голливудских картинах.

Его боевое наследие актуально до сих пор: даже Тарантино включил сцену с Брюсом (его играл Майк Мо) и Брэдом Питтом в ленту "Однажды… в Голливуде". Этот эпизод стал чуть ли не самым обсуждаемым в фильме.

© Warner Bros. Pictures Co. (1973)
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Австрийский культурист стал кинозвездой, а потом и губернатором Калифорнии — так бывает только в Америке. Шварценеггер приехал из Европы ради карьеры бодибилдера. По-английски он разговаривал с сильным акцентом.

"У меня не было денег, зато была свобода их зарабатывать. Сделав ставку на накачанные мышцы, я сумел построить бизнес и карьеру в кино", — говорил актер.

В культовых лентах "Конан-варвар", "Вспомнить все", "Терминатор" сложно представить кого-то еще на месте Шварценеггера. А после завершения политической карьеры Арнольд громко вернулся в кино — в "Неудержимых".

Голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выступает на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге
2 из 10

Австрийский культурист стал кинозвездой, а потом и губернатором Калифорнии — так бывает только в Америке. Шварценеггер приехал из Европы ради карьеры бодибилдера. По-английски он разговаривал с сильным акцентом.

"У меня не было денег, зато была свобода их зарабатывать. Сделав ставку на накачанные мышцы, я сумел построить бизнес и карьеру в кино", — говорил актер.

В культовых лентах "Конан-варвар", "Вспомнить все", "Терминатор" сложно представить кого-то еще на месте Шварценеггера. А после завершения политической карьеры Арнольд громко вернулся в кино — в "Неудержимых".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Соотечественник Шварценеггера, Кристофер Вальц, известен в основном отрицательными ролями. В 1970-х он много снимался в детективных телесериалах и фильмах (у Кшиштофа Занусси "Жизнь за жизнь"), был известен в Европе.

В Голливуде его прославил Тарантино. За роль жестокого немецкого полковника в "Бесславных ублюдках" Вальц получил "Золотой глобус", "Оскар", премию BAFTA и другие награды.

"Честно, когда впервые прочел сценарий, меня одолели сомнения. Я даже подумал: "Они что там, с ума все посходили?" Но мой агент ответил: "Прочти еще раз и не забывай, что снимает Тарантино", — признавался актер.

После Вальц сотрудничал с Романом Полански, Терри Гиллиамом, Вуди Алленом, Тимом Бертоном. И конечно, всем запомнился его злодей Франц Оберхаузер в бондиане.

Актер Кристоф Вальц на церемонии закрытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
3 из 10

Соотечественник Шварценеггера, Кристофер Вальц, известен в основном отрицательными ролями. В 1970-х он много снимался в детективных телесериалах и фильмах (у Кшиштофа Занусси "Жизнь за жизнь"), был известен в Европе.

В Голливуде его прославил Тарантино. За роль жестокого немецкого полковника в "Бесславных ублюдках" Вальц получил "Золотой глобус", "Оскар", премию BAFTA и другие награды.

"Честно, когда впервые прочел сценарий, меня одолели сомнения. Я даже подумал: "Они что там, с ума все посходили?" Но мой агент ответил: "Прочти еще раз и не забывай, что снимает Тарантино", — признавался актер.

После Вальц сотрудничал с Романом Полански, Терри Гиллиамом, Вуди Алленом, Тимом Бертоном. И конечно, всем запомнился его злодей Франц Оберхаузер в бондиане.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Joel Ryan

Еще один актер-злодей из бондианы — датчанин Мадс Миккельсен. Впрочем, до голливудской экранизации "Казино Рояль" он работал у культовых соотечественников: в "Дилере" Николаса Виндинга Рефна, "После свадьбы" Сюзанны Бир.

Но именно после роли колоритного и запоминающегося противника Бонда, Ле Шифра, на Миккельсена обратили внимание большие студии.

"Сниматься было забавно, потому что мы оба (с Крейгом. — Прим. ред.) пришли из инди-кино и раньше не участвовали в таких масштабных проектах. Но Мартин Кэмпбелл, режиссер, дал нам некоторую свободу — и мы просто оторвались", — вспоминал Миккельсен.

Позже он участвовал в популярном сериале "Ганнибал", сыграл в боевике Пола Андерсона "Мушкетеры", появился в блокбастерах "Доктор Стрэндж", "Изгой-один. Звездные войны: Истории", а вскоре заменит Джонни Деппа во франшизе "Фантастические твари: Тайны Дамблдора".

Впрочем, его работа принесла "Оскар" датскому фильму "Еще по одной" Томаса Винтерберга, а не голливудским картинам.

Член жюри 69-го Каннского кинофестиваля актер Мадс Миккельсен во время церемонии закрытия Каннского кинофестиваля. 22 мая 2016
4 из 10

Еще один актер-злодей из бондианы — датчанин Мадс Миккельсен. Впрочем, до голливудской экранизации "Казино Рояль" он работал у культовых соотечественников: в "Дилере" Николаса Виндинга Рефна, "После свадьбы" Сюзанны Бир.

Но именно после роли колоритного и запоминающегося противника Бонда, Ле Шифра, на Миккельсена обратили внимание большие студии.

"Сниматься было забавно, потому что мы оба (с Крейгом. — Прим. ред.) пришли из инди-кино и раньше не участвовали в таких масштабных проектах. Но Мартин Кэмпбелл, режиссер, дал нам некоторую свободу — и мы просто оторвались", — вспоминал Миккельсен.

Позже он участвовал в популярном сериале "Ганнибал", сыграл в боевике Пола Андерсона "Мушкетеры", появился в блокбастерах "Доктор Стрэндж", "Изгой-один. Звездные войны: Истории", а вскоре заменит Джонни Деппа во франшизе "Фантастические твари: Тайны Дамблдора".

Впрочем, его работа принесла "Оскар" датскому фильму "Еще по одной" Томаса Винтерберга, а не голливудским картинам.

© AP Photo / Joel Ryan
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Девушка Бонда из того же "Казино Рояль" — француженка Ева Грин. Ее актерскую кинокарьеру можно назвать необычной: дебютировала в "Мечтателях" Бернардо Бертолуччи, добившись известности в Европе. А второй фильм, исторический эпос Ридли Скотта "Царство небесное" принес уже мировую славу.

Затем Грин стала одной из самых запоминающихся девушек Бонда — Веспер Линд. Хотя актриса от роли отказывалась.

"Я была немного глупой и наивной,— признавалась она потом. — Я тогда сказала: "О, девушка Бонда? И что это за легкомысленная девица?" Они держали сюжет в секрете, только через девять месяцев, когда мне дали сценарий, я поняла, какая это содержательная роль. Это сильный персонаж с характером".

После Грин появилась в фантастической сказке "Золотой компас", трагикомедии "Мрачные тени" Тима Бертона, второй части "Города греха", картинах "Дом странных детей мисс Перегрин" и "Дамбо". На очереди психологический триллер с Марком Стронгом.

Актриса Ева Грин
5 из 10

Девушка Бонда из того же "Казино Рояль" — француженка Ева Грин. Ее актерскую кинокарьеру можно назвать необычной: дебютировала в "Мечтателях" Бернардо Бертолуччи, добившись известности в Европе. А второй фильм, исторический эпос Ридли Скотта "Царство небесное" принес уже мировую славу.

Затем Грин стала одной из самых запоминающихся девушек Бонда — Веспер Линд. Хотя актриса от роли отказывалась.

"Я была немного глупой и наивной,— признавалась она потом. — Я тогда сказала: "О, девушка Бонда? И что это за легкомысленная девица?" Они держали сюжет в секрете, только через девять месяцев, когда мне дали сценарий, я поняла, какая это содержательная роль. Это сильный персонаж с характером".

После Грин появилась в фантастической сказке "Золотой компас", трагикомедии "Мрачные тени" Тима Бертона, второй части "Города греха", картинах "Дом странных детей мисс Перегрин" и "Дамбо". На очереди психологический триллер с Марком Стронгом.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© AFP 2021 / Alberto Pizzoli

"Красавица и чудовище" — так называли Монику Беллуччи с Венсаном Касселем. Европейские актеры, прославившиеся в Италии и Франции, быстро покорили Голливуд своей харизмой.

Беллуччи начинала как модель, потом снималась в Италии, а ее первой и сразу успешной картиной на английском стал "Дракула" Фрэнсиса Форда Копполы в 1992-м.

Теперь в портфолио актрисы франшизы "Матрица", "Астерикс и Обеликс", фэнтези "Братья Гримм", комедийный боевик "Пристрели их", бондиана "007: Спектр".

С Касселем она познакомилась на съемках фильма "Квартира". Его первый заметный проект — "Двенадцать друзей Оушена". Затем последовали "Этот неловкий момент", "Черный лебедь", "Джейсон Борн", "Под водой", "Мир Дикого Запада". По популярности Кассель не уступает экс-супруге.

Итальянская киноактриса и фотомодель Моника Беллуччи и французский актер Венсан Кассель. 2008 год
6 из 10

"Красавица и чудовище" — так называли Монику Беллуччи с Венсаном Касселем. Европейские актеры, прославившиеся в Италии и Франции, быстро покорили Голливуд своей харизмой.

Беллуччи начинала как модель, потом снималась в Италии, а ее первой и сразу успешной картиной на английском стал "Дракула" Фрэнсиса Форда Копполы в 1992-м.

Теперь в портфолио актрисы франшизы "Матрица", "Астерикс и Обеликс", фэнтези "Братья Гримм", комедийный боевик "Пристрели их", бондиана "007: Спектр".

С Касселем она познакомилась на съемках фильма "Квартира". Его первый заметный проект — "Двенадцать друзей Оушена". Затем последовали "Этот неловкий момент", "Черный лебедь", "Джейсон Борн", "Под водой", "Мир Дикого Запада". По популярности Кассель не уступает экс-супруге.

© AFP 2021 / Alberto Pizzoli
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Еще одна иностранная пара в Голливуде — Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Крус хотела делать карьеру балерины, но посмотрела фильм "Свяжи меня!" Педро Альмодовара и пошла в актрисы. В конце концов стала музой мастера.

До этого снималась в испанских сериалах и фильмах. Потом — "Кокаин" с Деппом, "Выбор капитана Корелли" с Кейджем, "Ванильное небо" с Крузом.

Интересно, что Пенелопа до сих пор говорит с сильным испанским акцентом.

Чего не скажешь о ее супруге Бардеме, с которым она работала на нескольких картинах. Хотя он в 1997-м отказался от проекта у Джона Малковича, потому что плохо владел английским. Прославился благодаря фильму Джулиана Шнабеля "Пока не наступит ночь", где сыграл поэта Рейнальдо Аренаса.

"Подтянув английский, Бардем снялся у братьев Коэн, Вуди Аллена, Алехандро Иньярриту, Ридли Скотта. А недавно появился в "Дюне" Дени Вильнева.

Актеры Пенелопа Крус и Хавьер Бардем на фотосессии фильма иранского режиссера Асгара Фархади Все знают
7 из 10

Еще одна иностранная пара в Голливуде — Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Крус хотела делать карьеру балерины, но посмотрела фильм "Свяжи меня!" Педро Альмодовара и пошла в актрисы. В конце концов стала музой мастера.

До этого снималась в испанских сериалах и фильмах. Потом — "Кокаин" с Деппом, "Выбор капитана Корелли" с Кейджем, "Ванильное небо" с Крузом.

Интересно, что Пенелопа до сих пор говорит с сильным испанским акцентом.

Чего не скажешь о ее супруге Бардеме, с которым она работала на нескольких картинах. Хотя он в 1997-м отказался от проекта у Джона Малковича, потому что плохо владел английским. Прославился благодаря фильму Джулиана Шнабеля "Пока не наступит ночь", где сыграл поэта Рейнальдо Аренаса.

"Подтянув английский, Бардем снялся у братьев Коэн, Вуди Аллена, Алехандро Иньярриту, Ридли Скотта. А недавно появился в "Дюне" Дени Вильнева.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Invision/Rich Fury

"Наша" Милла известна в Голливуде прежде всего ролями в экшенах и фантастических боевиках. Начинала как модель, проводила долгие часы в очередях на кастинги в фильмы. И в 1996-м со второй попытки получила роль в "Пятом элементе" Люка Бессона. А через пару лет снялась у него же в блокбастере про Жанну Д’Арк.

"Я хотела путешествовать в космосе, сражаться с инопланетянами, спасать мир, — объясняла актриса РИА Новости. — Играя в "Пятом элементе", я осуществляла давнюю мечту. Мне нравилось тренироваться, выполнять трюки, путешествовать по вселенным. Тогда я поняла: именно такие истории мне интересны".

Параллельно занималась музыкой: гастролировала с группой Plastic Has Memory. Но продолжила экшен-приключения на большом экране во франшизе "Обитель зла", "Ультрафиолете".

А однажды снялась и в российской картине — "Выкрутасы" с Иваном Ургантом и Константином Хабенским.

Милла Йовович на мировой премьере Обитель зла: Последняя глава в Лос-Анджелесе, США
8 из 10

"Наша" Милла известна в Голливуде прежде всего ролями в экшенах и фантастических боевиках. Начинала как модель, проводила долгие часы в очередях на кастинги в фильмы. И в 1996-м со второй попытки получила роль в "Пятом элементе" Люка Бессона. А через пару лет снялась у него же в блокбастере про Жанну Д’Арк.

"Я хотела путешествовать в космосе, сражаться с инопланетянами, спасать мир, — объясняла актриса РИА Новости. — Играя в "Пятом элементе", я осуществляла давнюю мечту. Мне нравилось тренироваться, выполнять трюки, путешествовать по вселенным. Тогда я поняла: именно такие истории мне интересны".

Параллельно занималась музыкой: гастролировала с группой Plastic Has Memory. Но продолжила экшен-приключения на большом экране во франшизе "Обитель зла", "Ультрафиолете".

А однажды снялась и в российской картине — "Выкрутасы" с Иваном Ургантом и Константином Хабенским.

© AP Photo / Invision/Rich Fury
© AP Photo / Rebecca Blackwell

"Чудо-женщина" Галь Гадот до Голливуда была моделью, победила на конкурсе "Мисс Израиль", служила в армии фитнес-инструктором и не думала о кино.

Потом снялась в одной из частей "Форсажа" и взялась за кинокарьеру.

На экране она появляется в основном в образе воительниц ("Чудо-женщина") или разведчиц ("Шпионы по соседству"). Но скоро выйдет триллер Кеннета Брана "Смерть на Ниле", где Галь изменила амплуа.

Актриса Галь Гадот
9 из 10

"Чудо-женщина" Галь Гадот до Голливуда была моделью, победила на конкурсе "Мисс Израиль", служила в армии фитнес-инструктором и не думала о кино.

Потом снялась в одной из частей "Форсажа" и взялась за кинокарьеру.

На экране она появляется в основном в образе воительниц ("Чудо-женщина") или разведчиц ("Шпионы по соседству"). Но скоро выйдет триллер Кеннета Брана "Смерть на Ниле", где Галь изменила амплуа.

© AP Photo / Rebecca Blackwell
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Юрий Колокольников уже довольно известный на Западе актер. Знаковой ролью для него стал одичалый Стир в "Игре престолов".

"У любого человека, попадающего на такую большую площадку, как "Игра престолов", будут особые впечатления", — говорил он РИА Новости.

Затем его стали приглашать в голливудские блокбастеры. Колокольников снимался у Нолана в "Доводе", в боевиках "Перевозчик", "Телохранитель киллера".

Но его мечта — сыграть в картине по комиксам.

Первая церемония вручения кинематографической премии Восток - Запад. Золотая арка
10 из 10

Юрий Колокольников уже довольно известный на Западе актер. Знаковой ролью для него стал одичалый Стир в "Игре престолов".

"У любого человека, попадающего на такую большую площадку, как "Игра престолов", будут особые впечатления", — говорил он РИА Новости.

Затем его стали приглашать в голливудские блокбастеры. Колокольников снимался у Нолана в "Доводе", в боевиках "Перевозчик", "Телохранитель киллера".

Но его мечта — сыграть в картине по комиксам.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
 
КультураМоника БеллуччиКвентин ТарантиноЕва ГринМадс МиккельсенКеннет БранаЛюпита НионгоФрэнсис Форд КопполаГаль ГадотДжонни ДеппТом КрузНиколас КейджЛюк БессонАрнольд ШварценеггерБрюс ЛиРидли СкоттЗнаменитостиКино и сериалыТим БертонВуди Аллен (Стюарт Конигсберг)Кристофер НоланИгра престолов (сериал)Юрий Колокольников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:46Кулеба заявил, что Украина ведет "очень активный диалог" о покупке оружия
02:23В США десятки человек разграбили магазин электроники
02:18ООН признала Украину одним из лидеров по вымиранию населения
02:17Специалист по подготовке водителей развенчал главные страхи новичков
02:08Названы признаки дефицита железа после COVID-19
01:39Пушков высмеял Гордона, нецензурно высказавшегося о Зеленском
01:38Захарова прокомментировала слова папы Римского о "кладбище" мигрантов
01:20Четвертый вывозной рейс с мигрантами на борту вылетел из Минска в Эрбиль
01:16Эксперт рассказала, как распознать качественный шоколад
01:13Израиль закроет границы из-за омикрон-штамма коронавируса
01:05Главврач больницы Филатова заявил, что антиваксеры не хотят знать правду
00:58Блинкен оценил скорость обнаружения нового омикрон-штамма учеными ЮАР
00:44В Индии мертвый политик победил на местных выборах, сообщили СМИ
00:10У православных начинается Рождественский пост
00:02В Москве отстранили епископа из-за видео с "ударом" священника
00:01В России встречают "Праздник огней" - Хануку
23:58В Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
23:49Эксперт рассказал об оттоке иностранцев из ЮАР из-за омикрон-штамма
23:41В Чехии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
23:20В Сербии экоактивисты перекрыли несколько трасс из-за планов добычи лития
Лента новостейМолния
Кулеба заявил, что Украина ведет "очень активный диалог" о покупке оружияВ США десятки человек разграбили магазин электроникиООН признала Украину одним из лидеров по вымиранию населенияСпециалист по подготовке водителей развенчал главные страхи новичковНазваны признаки дефицита железа после COVID-19Пушков высмеял Гордона, нецензурно высказавшегося о ЗеленскомЗахарова прокомментировала слова папы Римского о "кладбище" мигрантовЧетвертый вывозной рейс с мигрантами на борту вылетел из Минска в ЭрбильЭксперт рассказала, как распознать качественный шоколадИзраиль закроет границы из-за омикрон-штамма коронавирусаГлавврач больницы Филатова заявил, что антиваксеры не хотят знать правдуБлинкен оценил скорость обнаружения нового омикрон-штамма учеными ЮАРВ Индии мертвый политик победил на местных выборах, сообщили СМИУ православных начинается Рождественский постВ Москве отстранили епископа из-за видео с "ударом" священникаВ России встречают "Праздник огней" - ХанукуВ Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаЭксперт рассказал об оттоке иностранцев из ЮАР из-за омикрон-штаммаВ Чехии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаВ Сербии экоактивисты перекрыли несколько трасс из-за планов добычи лития