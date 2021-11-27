Иностранцы в Голливуде: как туда попали Шварценеггер, Йовович, Беллуччи

© Warner Bros. Pictures Co. (1973)

Брюс Ли родился 27 ноября в Гонконге. Маленький Дракон, как его звали в семье, занимался танцами, боксом, кунг-фу. Перебравшись в США, снимался в сериалах, где показывал приемы боевых искусств.

Главные роли ему предлагали только в Гонконге. И лишь после успеха фильма "Большой босс" Брюс появился в голливудских картинах.

Его боевое наследие актуально до сих пор: даже Тарантино включил сцену с Брюсом (его играл Майк Мо) и Брэдом Питтом в ленту "Однажды… в Голливуде". Этот эпизод стал чуть ли не самым обсуждаемым в фильме.