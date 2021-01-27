Милла Йовович: став матерью, нечасто играю в компьютерные игры
08:00 27.01.2021 (обновлено: 08:04 27.01.2021)
© AFP 2020 / Christophe SimonАктриса Милла Йовович на красной дорожке премьеры фильма "Сибил" в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Милла Йовович продолжает спасать мир — на этот раз в фэнтезийном боевике "Охотник на монстров". Она сыграла лейтенанта Артемис, главу отряда элитных бойцов в параллельном мире, населенном удивительными существами.
Перед релизом картины звезда "Пятого элемента" дала интервью РИА Новости — рассказала, какой фильм впечатлил ее в детстве, как она училась ловкости для новой роли, что думает об актерской карьере дочери Эвер и какие компьютерные игры предпочитает.
— Вы очень убедительны в образе сильной независимой женщины. Чувствуете из-за этого ответственность перед зрителями?
— Когда я росла, в девяностые, в кино было совсем мало сильных героинь-женщин — разве что Сигурни Уивер в "Чужом" или Линда Хэмилтон в "Терминаторе". Первый просмотр "Чужого" стал для меня поворотным моментом. Я сразу захотела быть похожей на персонажа Уивер — Эллен Рипли, путешествовать в космосе, сражаться с инопланетянами, спасать мир. Меня невероятно впечатлило, что женщина на такое способна.
© 20th Century Fox, Brandywine Productions (1979) Кадр из фильма "Чужой"
© 20th Century Fox, Brandywine Productions (1979)
Кадр из фильма "Чужой"
Так что, играя в "Пятом элементе", я осуществляла давнюю мечту. Мне нравилось тренироваться, выполнять трюки, путешествовать по вселенным. Тогда я поняла: именно такие истории мне интересны.
© Orion Pictures (1984)
Хэмилтон в фильме "Терминатор"
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Хэмилтон в фильме "Терминатор"
© Orion Pictures (1984)
© Gaumont (1997)
Сцена из фильма "Пятый элемент"
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Сцена из фильма "Пятый элемент"
© Gaumont (1997)
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Хэмилтон в фильме "Терминатор"
© Orion Pictures (1984)
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Сцена из фильма "Пятый элемент"
© Gaumont (1997)
— Вы считаете, сейчас подходящее время для сильных героинь, которые могут стать ролевыми моделями для девушек по всему миру?
— Сейчас, на самом деле, гораздо больше таких персонажей. Классно, что в кино есть примеры, которые показывают, как женщины сильны и чего могут добиться: спасти мир, быть отличными бойцами. А уж что они выносят, когда рожают ребенка!
В истории полно примеров, когда мужчины занижали нашу роль. В некоторых странах ситуация не изменилась. Поэтому радует, что у современных женщин в фильмах и медиа есть примеры Women power, на которые можно равняться.
© Warner Bros. (2020)Кадр из фильма "Чудо-женщина 1984"
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Кадр из фильма "Чудо-женщина 1984"
© Warner Bros. (2020)
© Marvel Studios Inc. (2019)Кадр из фильма "Капитан Марвел"
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Кадр из фильма "Капитан Марвел"
© Marvel Studios Inc. (2019)
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Кадр из фильма "Чудо-женщина 1984"
© Warner Bros. (2020)
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Кадр из фильма "Капитан Марвел"
© Marvel Studios Inc. (2019)
— Теперь вы точно знаете разницу между борьбой с зомби (в "Обители зла") и монстрами (в "Охотнике на монстров"). В чем отличие?
— Для меня разница в основном была в процессе подготовки к съемкам. Ведь на площадке ты просто сражаешься с чем-то, чего не видишь до показа фильма.
Подготовка к "Охотнику на монстров" для меня — очень личная история. Я играю капитана рейнджеров США (занимаются оперативной разведкой. — Прим. ред.). А это одна из элитных частей армии, и туда очень трудно попасть. Женщин там можно сосчитать по пальцам.
© Capcom Company (2020)Кадр из фильма "Охотник на монстров"
© Capcom Company (2020)
Кадр из фильма "Охотник на монстров"
Во время тренировок (под командованием военного консультанта картины. — Прим. ред.) я познакомилась с одной из них. Она рассказала, через что прошла, чтобы попасть в отряд. Меня поразили ее физическая форма и душевная сила.
Было очень интересно играть такого персонажа — невероятно ловкого и профессионального, но остающегося человеком.
— Пока готовились, нашли общее между собой и персонажем Артемис?
— Я пыталась перенять военный менталитет, образ мыслей, научиться выносливости, чтобы убедить себя: да, я могу сыграть такую женщину. Начала тренировки за семь месяцев до старта съемок, занималась пять дней в неделю. И все же сомневалась, что смогу хотя бы подойти к пониманию того, через что проходят рейнджеры. И уж тем более — показать это зрителям.
— У Артемис очень удобный для боев гардероб. Или кажется, что удобный. Как вам было сниматься в такой одежде?
— Да, броня покрывала почти полностью. Мы снимали в Южной Африке. Там очень жарко днем и холодно ночью. Все актеры страдали в этом военном облачении. Зато не требовалось много грима: мы все постоянно были потные и грязные.
© Capcom Company (2020)Кадр из фильма "Охотник на монстров"
© Capcom Company (2020)
Кадр из фильма "Охотник на монстров"
— А сами играли в компьютерную игру Monster Hunter?
— Да, в подготовительный к съемкам период. Это классно! Как мать, я не часто играю в компьютерные игры, а тут появилась возможность. Забавно говорить старшей дочери Эвер — а ей тогда было десять лет: "Я играю, потому что это часть моей работы. Готовлюсь к роли!"
© AFP 2020 / Getty Images / Kevin WinterМилла Йовович с супругом Полом У. С. Андерсоном и дочерью Эвер Габо Андерсон на премьере фильма "Обитель зла: Последняя глава" в Лос-Анджелесе
Милла Йовович с супругом Полом У. С. Андерсоном и дочерью Эвер Габо Андерсон на премьере фильма "Обитель зла: Последняя глава" в Лос-Анджелесе
Игра, кстати, очень красивая. В ней есть все, она многогранна и погружает в новую экосистему. Иногда мне даже не хотелось охотиться на монстров — я просто бродила по этой вселенной. Всегда была фанатом фэнтези, экшна и с огромным наслаждением исследовала ту реальность.
— Вы строгая мама? Запрещаете дочкам играть в компьютерные игры, сидеть допоздна и есть вредную пищу?
— Иногда у нас случаются битвы. Старшие дочки — "совы", особенно Эвер, она часто сидит допоздна. С младшими проще придерживаться расписания. А с Эвер у нас договор: можно включать ТiТок или играть в игры на неделе, но она должна хорошо учиться в школе.
Я даю ей определенную свободу, не слишком контролирую. Разрешаю общаться поздним вечером с друзьями по видеосвязи или смотреть фильмы, но компьютерные игры стараюсь свести к минимуму.
А что до еды, то нам повезло: дети любят овощи! Так что мы не торгуемся — "сначала брокколи, а потом десерт".
— Вашей старшей дочери Эвер 13 лет. В этом возрасте вы играли в кино, занимались модельным бизнесом. Она тоже снялась в нескольких фильмах. Вы поддерживаете ее выбор карьеры?
— Конечно, поддерживаю. Считаю ли, что это лучший выбор, — другой вопрос. Но этим она хотела заниматься с пяти лет. И несколько раз доказывала, что ее намерения серьезны. Стала лучше учиться в школе, ходила на актерские курсы, тщательно готовилась к каждому прослушиванию.
© Columbia Pictures Corporation (1991)Йовович в фильме "Возвращение в Голубую лагуну"
© Columbia Pictures Corporation (1991)
Йовович в фильме "Возвращение в Голубую лагуну"
Эвер очень талантлива и естественно выглядит в кадре. Знает, чем хочет заниматься, что ее вдохновляет. Мне как матери это очень приятно.
— Фильм выходит в начале года. Вы даете себе новогодние обещания?
— Обычно нет. Для меня постановка задач — ежедневный процесс: глубже осознавать себя, обдумывать ошибки, воспитывать терпение к себе и другим.
Стараться стать лучше — главная цель, достичь ее непросто. Ты не можешь сказать себе: я просто буду есть здоровую пищу и заниматься спортом. Это путь проб и ошибок. Но важно помнить, что надо все-таки быть добрее к себе.