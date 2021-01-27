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https://ria.ru/20210127/jovovich-1593663244.html
Милла Йовович: став матерью, нечасто играю в компьютерные игры
Милла Йовович: став матерью, нечасто играю в компьютерные игры
Милла Йовович продолжает спасать мир — на этот раз в фэнтезийном боевике "Охотник на монстров". Она сыграла лейтенанта Артемис, главу отряда элитных бойцов в... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T08:00
2021-01-27T08:04
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сигурни уивер
милла йовович
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Милла Йовович продолжает спасать мир — на этот раз в фэнтезийном боевике "Охотник на монстров". Она сыграла лейтенанта Артемис, главу отряда элитных бойцов в параллельном мире, населенном удивительными существами.Перед релизом картины звезда "Пятого элемента" дала интервью РИА Новости — рассказала, какой фильм впечатлил ее в детстве, как она училась ловкости для новой роли, что думает об актерской карьере дочери Эвер и какие компьютерные игры предпочитает.— Вы очень убедительны в образе сильной независимой женщины. Чувствуете из-за этого ответственность перед зрителями?— Когда я росла, в девяностые, в кино было совсем мало сильных героинь-женщин — разве что Сигурни Уивер в "Чужом" или Линда Хэмилтон в "Терминаторе". Первый просмотр "Чужого" стал для меня поворотным моментом. Я сразу захотела быть похожей на персонажа Уивер — Эллен Рипли, путешествовать в космосе, сражаться с инопланетянами, спасать мир. Меня невероятно впечатлило, что женщина на такое способна. Так что, играя в "Пятом элементе", я осуществляла давнюю мечту. Мне нравилось тренироваться, выполнять трюки, путешествовать по вселенным. Тогда я поняла: именно такие истории мне интересны.— Вы считаете, сейчас подходящее время для сильных героинь, которые могут стать ролевыми моделями для девушек по всему миру?— Сейчас, на самом деле, гораздо больше таких персонажей. Классно, что в кино есть примеры, которые показывают, как женщины сильны и чего могут добиться: спасти мир, быть отличными бойцами. А уж что они выносят, когда рожают ребенка! В истории полно примеров, когда мужчины занижали нашу роль. В некоторых странах ситуация не изменилась. Поэтому радует, что у современных женщин в фильмах и медиа есть примеры Women power, на которые можно равняться.— Теперь вы точно знаете разницу между борьбой с зомби (в "Обители зла") и монстрами (в "Охотнике на монстров"). В чем отличие?— Для меня разница в основном была в процессе подготовки к съемкам. Ведь на площадке ты просто сражаешься с чем-то, чего не видишь до показа фильма.Подготовка к "Охотнику на монстров" для меня — очень личная история. Я играю капитана рейнджеров США (занимаются оперативной разведкой. — Прим. ред.). А это одна из элитных частей армии, и туда очень трудно попасть. Женщин там можно сосчитать по пальцам.Во время тренировок (под командованием военного консультанта картины. — Прим. ред.) я познакомилась с одной из них. Она рассказала, через что прошла, чтобы попасть в отряд. Меня поразили ее физическая форма и душевная сила. Было очень интересно играть такого персонажа — невероятно ловкого и профессионального, но остающегося человеком.— Пока готовились, нашли общее между собой и персонажем Артемис?— Я пыталась перенять военный менталитет, образ мыслей, научиться выносливости, чтобы убедить себя: да, я могу сыграть такую женщину. Начала тренировки за семь месяцев до старта съемок, занималась пять дней в неделю. И все же сомневалась, что смогу хотя бы подойти к пониманию того, через что проходят рейнджеры. И уж тем более — показать это зрителям. — У Артемис очень удобный для боев гардероб. Или кажется, что удобный. Как вам было сниматься в такой одежде? — Да, броня покрывала почти полностью. Мы снимали в Южной Африке. Там очень жарко днем и холодно ночью. Все актеры страдали в этом военном облачении. Зато не требовалось много грима: мы все постоянно были потные и грязные.— А сами играли в компьютерную игру Monster Hunter?— Да, в подготовительный к съемкам период. Это классно! Как мать, я не часто играю в компьютерные игры, а тут появилась возможность. Забавно говорить старшей дочери Эвер — а ей тогда было десять лет: "Я играю, потому что это часть моей работы. Готовлюсь к роли!"Игра, кстати, очень красивая. В ней есть все, она многогранна и погружает в новую экосистему. Иногда мне даже не хотелось охотиться на монстров — я просто бродила по этой вселенной. Всегда была фанатом фэнтези, экшна и с огромным наслаждением исследовала ту реальность.— Вы строгая мама? Запрещаете дочкам играть в компьютерные игры, сидеть допоздна и есть вредную пищу?— Иногда у нас случаются битвы. Старшие дочки — "совы", особенно Эвер, она часто сидит допоздна. С младшими проще придерживаться расписания. А с Эвер у нас договор: можно включать ТiТок или играть в игры на неделе, но она должна хорошо учиться в школе.Я даю ей определенную свободу, не слишком контролирую. Разрешаю общаться поздним вечером с друзьями по видеосвязи или смотреть фильмы, но компьютерные игры стараюсь свести к минимуму.А что до еды, то нам повезло: дети любят овощи! Так что мы не торгуемся — "сначала брокколи, а потом десерт".— Вашей старшей дочери Эвер 13 лет. В этом возрасте вы играли в кино, занимались модельным бизнесом. Она тоже снялась в нескольких фильмах. Вы поддерживаете ее выбор карьеры?— Конечно, поддерживаю. Считаю ли, что это лучший выбор, — другой вопрос. Но этим она хотела заниматься с пяти лет. И несколько раз доказывала, что ее намерения серьезны. Стала лучше учиться в школе, ходила на актерские курсы, тщательно готовилась к каждому прослушиванию.Эвер очень талантлива и естественно выглядит в кадре. Знает, чем хочет заниматься, что ее вдохновляет. Мне как матери это очень приятно.— Фильм выходит в начале года. Вы даете себе новогодние обещания?— Обычно нет. Для меня постановка задач — ежедневный процесс: глубже осознавать себя, обдумывать ошибки, воспитывать терпение к себе и другим.Стараться стать лучше — главная цель, достичь ее непросто. Ты не можешь сказать себе: я просто буду есть здоровую пищу и заниматься спортом. Это путь проб и ошибок. Но важно помнить, что надо все-таки быть добрее к себе.
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звезды, кино и сериалы, знаменитости, сигурни уивер, милла йовович, сша

Милла Йовович: став матерью, нечасто играю в компьютерные игры

08:00 27.01.2021 (обновлено: 08:04 27.01.2021)
 
© AFP 2020 / Christophe SimonАктриса Милла Йовович на красной дорожке премьеры фильма "Сибил" в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Актриса Милла Йовович на красной дорожке премьеры фильма Сибил в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© AFP 2020 / Christophe Simon
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Милла Йовович продолжает спасать мир — на этот раз в фэнтезийном боевике "Охотник на монстров". Она сыграла лейтенанта Артемис, главу отряда элитных бойцов в параллельном мире, населенном удивительными существами.
Перед релизом картины звезда "Пятого элемента" дала интервью РИА Новости — рассказала, какой фильм впечатлил ее в детстве, как она училась ловкости для новой роли, что думает об актерской карьере дочери Эвер и какие компьютерные игры предпочитает.
— Вы очень убедительны в образе сильной независимой женщины. Чувствуете из-за этого ответственность перед зрителями?
— Когда я росла, в девяностые, в кино было совсем мало сильных героинь-женщин — разве что Сигурни Уивер в "Чужом" или Линда Хэмилтон в "Терминаторе". Первый просмотр "Чужого" стал для меня поворотным моментом. Я сразу захотела быть похожей на персонажа Уивер — Эллен Рипли, путешествовать в космосе, сражаться с инопланетянами, спасать мир. Меня невероятно впечатлило, что женщина на такое способна.
© 20th Century Fox, Brandywine Productions (1979) Кадр из фильма "Чужой"
Кадр из фильма Чужой - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© 20th Century Fox, Brandywine Productions (1979)
Кадр из фильма "Чужой"
Так что, играя в "Пятом элементе", я осуществляла давнюю мечту. Мне нравилось тренироваться, выполнять трюки, путешествовать по вселенным. Тогда я поняла: именно такие истории мне интересны.
© Orion Pictures (1984)

Хэмилтон в фильме "Терминатор"

Кадр из фильма Терминатор
1 из 2

Хэмилтон в фильме "Терминатор"

© Orion Pictures (1984)
© Gaumont (1997)

Сцена из фильма "Пятый элемент"

Кадр из фильма Пятый элемент
2 из 2

Сцена из фильма "Пятый элемент"

© Gaumont (1997)
1 из 2

Хэмилтон в фильме "Терминатор"

© Orion Pictures (1984)
2 из 2

Сцена из фильма "Пятый элемент"

© Gaumont (1997)
— Вы считаете, сейчас подходящее время для сильных героинь, которые могут стать ролевыми моделями для девушек по всему миру?
— Сейчас, на самом деле, гораздо больше таких персонажей. Классно, что в кино есть примеры, которые показывают, как женщины сильны и чего могут добиться: спасти мир, быть отличными бойцами. А уж что они выносят, когда рожают ребенка!
В истории полно примеров, когда мужчины занижали нашу роль. В некоторых странах ситуация не изменилась. Поэтому радует, что у современных женщин в фильмах и медиа есть примеры Women power, на которые можно равняться.
© Warner Bros. (2020)Кадр из фильма "Чудо-женщина 1984"
Кадр из фильма Чудо-женщина 1984
1 из 2
Кадр из фильма "Чудо-женщина 1984"
© Warner Bros. (2020)
© Marvel Studios Inc. (2019)Кадр из фильма "Капитан Марвел"
Кадр из фильма Капитан Марвел
2 из 2
Кадр из фильма "Капитан Марвел"
© Marvel Studios Inc. (2019)
1 из 2
Кадр из фильма "Чудо-женщина 1984"
© Warner Bros. (2020)
2 из 2
Кадр из фильма "Капитан Марвел"
© Marvel Studios Inc. (2019)
— Теперь вы точно знаете разницу между борьбой с зомби (в "Обители зла") и монстрами (в "Охотнике на монстров"). В чем отличие?
— Для меня разница в основном была в процессе подготовки к съемкам. Ведь на площадке ты просто сражаешься с чем-то, чего не видишь до показа фильма.
Подготовка к "Охотнику на монстров" для меня — очень личная история. Я играю капитана рейнджеров США (занимаются оперативной разведкой. — Прим. ред.). А это одна из элитных частей армии, и туда очень трудно попасть. Женщин там можно сосчитать по пальцам.
© Capcom Company (2020)Кадр из фильма "Охотник на монстров"
Кадр из фильма Охотник на монстров - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Capcom Company (2020)
Кадр из фильма "Охотник на монстров"
Во время тренировок (под командованием военного консультанта картины. — Прим. ред.) я познакомилась с одной из них. Она рассказала, через что прошла, чтобы попасть в отряд. Меня поразили ее физическая форма и душевная сила.
Было очень интересно играть такого персонажа — невероятно ловкого и профессионального, но остающегося человеком.
— Пока готовились, нашли общее между собой и персонажем Артемис?
— Я пыталась перенять военный менталитет, образ мыслей, научиться выносливости, чтобы убедить себя: да, я могу сыграть такую женщину. Начала тренировки за семь месяцев до старта съемок, занималась пять дней в неделю. И все же сомневалась, что смогу хотя бы подойти к пониманию того, через что проходят рейнджеры. И уж тем более — показать это зрителям.
— У Артемис очень удобный для боев гардероб. Или кажется, что удобный. Как вам было сниматься в такой одежде?
— Да, броня покрывала почти полностью. Мы снимали в Южной Африке. Там очень жарко днем и холодно ночью. Все актеры страдали в этом военном облачении. Зато не требовалось много грима: мы все постоянно были потные и грязные.
© Capcom Company (2020)Кадр из фильма "Охотник на монстров"
Кадр из фильма Охотник на монстров - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Capcom Company (2020)
Кадр из фильма "Охотник на монстров"
— А сами играли в компьютерную игру Monster Hunter?
— Да, в подготовительный к съемкам период. Это классно! Как мать, я не часто играю в компьютерные игры, а тут появилась возможность. Забавно говорить старшей дочери Эвер — а ей тогда было десять лет: "Я играю, потому что это часть моей работы. Готовлюсь к роли!"
© AFP 2020 / Getty Images / Kevin WinterМилла Йовович с супругом Полом У. С. Андерсоном и дочерью Эвер Габо Андерсон на премьере фильма "Обитель зла: Последняя глава" в Лос-Анджелесе
Милла Йовович с супругом Полом У. С. Андерсоном и дочерью Эвер Габо Андерсон на премьере фильма Обитель зла: Последняя глава в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© AFP 2020 / Getty Images / Kevin Winter
Милла Йовович с супругом Полом У. С. Андерсоном и дочерью Эвер Габо Андерсон на премьере фильма "Обитель зла: Последняя глава" в Лос-Анджелесе
Игра, кстати, очень красивая. В ней есть все, она многогранна и погружает в новую экосистему. Иногда мне даже не хотелось охотиться на монстров — я просто бродила по этой вселенной. Всегда была фанатом фэнтези, экшна и с огромным наслаждением исследовала ту реальность.
Вы строгая мама? Запрещаете дочкам играть в компьютерные игры, сидеть допоздна и есть вредную пищу?
— Иногда у нас случаются битвы. Старшие дочки — "совы", особенно Эвер, она часто сидит допоздна. С младшими проще придерживаться расписания. А с Эвер у нас договор: можно включать ТiТок или играть в игры на неделе, но она должна хорошо учиться в школе.
Я даю ей определенную свободу, не слишком контролирую. Разрешаю общаться поздним вечером с друзьями по видеосвязи или смотреть фильмы, но компьютерные игры стараюсь свести к минимуму.
А что до еды, то нам повезло: дети любят овощи! Так что мы не торгуемся — "сначала брокколи, а потом десерт".
Вашей старшей дочери Эвер 13 лет. В этом возрасте вы играли в кино, занимались модельным бизнесом. Она тоже снялась в нескольких фильмах. Вы поддерживаете ее выбор карьеры?
— Конечно, поддерживаю. Считаю ли, что это лучший выбор, — другой вопрос. Но этим она хотела заниматься с пяти лет. И несколько раз доказывала, что ее намерения серьезны. Стала лучше учиться в школе, ходила на актерские курсы, тщательно готовилась к каждому прослушиванию.
© Columbia Pictures Corporation (1991)Йовович в фильме "Возвращение в Голубую лагуну"
Кадр из фильма Возвращение в Голубую лагуну - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Columbia Pictures Corporation (1991)
Йовович в фильме "Возвращение в Голубую лагуну"
Эвер очень талантлива и естественно выглядит в кадре. Знает, чем хочет заниматься, что ее вдохновляет. Мне как матери это очень приятно.
— Фильм выходит в начале года. Вы даете себе новогодние обещания?
— Обычно нет. Для меня постановка задач — ежедневный процесс: глубже осознавать себя, обдумывать ошибки, воспитывать терпение к себе и другим.
Стараться стать лучше — главная цель, достичь ее непросто. Ты не можешь сказать себе: я просто буду есть здоровую пищу и заниматься спортом. Это путь проб и ошибок. Но важно помнить, что надо все-таки быть добрее к себе.
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