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Распространение коронавируса
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В ВОЗ выдвинули гипотезу происхождения омикрон-штамма коронавируса
В ВОЗ выдвинули гипотезу происхождения омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 27.11.2021
В ВОЗ выдвинули гипотезу происхождения омикрон-штамма коронавируса
Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове в разговоре с газетой Financial... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T19:40
2021-11-27T23:57
распространение коронавируса
в мире
юар
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коронавирус covid-19
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ЛОНДОН, 27 ноя — РИА Новости. Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове в разговоре с газетой Financial Times озвучила версию возникновения варианта коронавируса "омикрон"."Она (Ван Керкхове) сказала, что неизвестно, откуда взялся этот штамм, но согласно одной из рассматриваемых гипотез, он мог произойти от зараженного пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог полностью излечиться от вируса и в организме которого вирус размножался в течение значительного времени", — пишет издание.Представитель ВОЗ из-за появления нового штамма также призвала "не клеймить" государства, которые сообщают о новых вариантах, и реагировать сбалансированно. Ван Керкхове считает, что нужно пристальнее наблюдать за штаммами, в том числе "омикроном", проводить больше тестов и секвенирование таким образом, чтобы покрыть больше стран."Нужен взвешенный подход к рискам. Штамм "дельта" никуда не ушел, по всему миру от него умирают люди. Нельзя забывать о том, сколько людей заражены им", — напомнила она.Ван Керкхове также считает, что выявление "омикрона" можно было бы сравнить с выявлением коронавируса в 2019-2020 годах в Китае. Представитель ВОЗ не указала данные о числе зараженных новым штаммом.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в Ботсване и ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ria.ru/20211127/koronavirus-1761036000.html
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в мире, юар, китай, воз, коронавирус covid-19
19:40 27.11.2021 (обновлено: 23:57 27.11.2021)
 
В ВОЗ выдвинули гипотезу происхождения омикрон-штамма коронавируса

Эксперт ВОЗ Ван Керхове выдвинула гипотезу происхождения штамма "омикрон"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЛОНДОН, 27 ноя — РИА Новости. Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове в разговоре с газетой Financial Times озвучила версию возникновения варианта коронавируса "омикрон".
"Она (Ван Керкхове) сказала, что неизвестно, откуда взялся этот штамм, но согласно одной из рассматриваемых гипотез, он мог произойти от зараженного пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог полностью излечиться от вируса и в организме которого вирус размножался в течение значительного времени", — пишет издание.
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Представитель ВОЗ из-за появления нового штамма также призвала "не клеймить" государства, которые сообщают о новых вариантах, и реагировать сбалансированно. Ван Керкхове считает, что нужно пристальнее наблюдать за штаммами, в том числе "омикроном", проводить больше тестов и секвенирование таким образом, чтобы покрыть больше стран.
"Нужен взвешенный подход к рискам. Штамм "дельта" никуда не ушел, по всему миру от него умирают люди. Нельзя забывать о том, сколько людей заражены им", — напомнила она.
Ван Керкхове также считает, что выявление "омикрона" можно было бы сравнить с выявлением коронавируса в 2019-2020 годах в Китае. Представитель ВОЗ не указала данные о числе зараженных новым штаммом.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в Ботсване и ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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