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В ВОЗ выдвинули гипотезу происхождения омикрон-штамма коронавируса

В ВОЗ выдвинули гипотезу происхождения омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 27.11.2021

В ВОЗ выдвинули гипотезу происхождения омикрон-штамма коронавируса

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове в разговоре с газетой Financial... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T19:40

2021-11-27T19:40

2021-11-27T23:57

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ЛОНДОН, 27 ноя — РИА Новости. Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове в разговоре с газетой Financial Times озвучила версию возникновения варианта коронавируса "омикрон"."Она (Ван Керкхове) сказала, что неизвестно, откуда взялся этот штамм, но согласно одной из рассматриваемых гипотез, он мог произойти от зараженного пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог полностью излечиться от вируса и в организме которого вирус размножался в течение значительного времени", — пишет издание.Представитель ВОЗ из-за появления нового штамма также призвала "не клеймить" государства, которые сообщают о новых вариантах, и реагировать сбалансированно. Ван Керкхове считает, что нужно пристальнее наблюдать за штаммами, в том числе "омикроном", проводить больше тестов и секвенирование таким образом, чтобы покрыть больше стран."Нужен взвешенный подход к рискам. Штамм "дельта" никуда не ушел, по всему миру от него умирают люди. Нельзя забывать о том, сколько людей заражены им", — напомнила она.Ван Керкхове также считает, что выявление "омикрона" можно было бы сравнить с выявлением коронавируса в 2019-2020 годах в Китае. Представитель ВОЗ не указала данные о числе зараженных новым штаммом.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в Ботсване и ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211127/koronavirus-1761036000.html

https://ria.ru/20211127/shtamm-1761058218.html

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в мире, юар, китай, воз, коронавирус covid-19