https://ria.ru/20211127/aukus-1761047432.html

Россия призвала AUKUS отказаться от проекта по атомным подлодкам

Россия призвала AUKUS отказаться от проекта по атомным подлодкам - РИА Новости, 27.11.2021

Россия призвала AUKUS отказаться от проекта по атомным подлодкам

Москва рассчитывает, что участники партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) откажутся от реализации проекта по атомным подлодкам (АПЛ), заявил... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T17:13

2021-11-27T17:13

2021-11-27T17:13

безопасность

сша

австралия

великобритания

михаил ульянов

россия

aukus

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Москва рассчитывает, что участники партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) откажутся от реализации проекта по атомным подлодкам (АПЛ), заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Рассчитываем, что в конечном счете здравый смысл возобладает, и по окончании 18 месяцев, которые участники AUKUS сами себе отвели на дополнительную проработку, они придут к выводу о необходимости свернуть реализацию проекта по атомным подводным лодкам с учётом мнения международного сообщества", - сказал Ульянов на сессии Совета управляющих МАГАТЭ по теме AUKUS. Его слова приводит МИД России.Он также заявил, что считает принципиально важным, чтобы гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гроссии регулярно информировал Совет управляющих – наверно, с помощью докладов, – о том, как разворачивается взаимодействие Агентства с "тройкой"."Необходимо обеспечить максимальную транспарентность и подотчетность. Государства-члены имеют право получать полную картину происходящего", - подчеркнул Ульянов.В середине сентября Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, стоимость которого составляла 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан потом назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".

https://ria.ru/20211106/aukus-1757856553.html

сша

австралия

великобритания

россия

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безопасность, сша, австралия, великобритания, михаил ульянов, россия, aukus