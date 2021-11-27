Россия призвала AUKUS отказаться от проекта по атомным подлодкам
Постпред России в Вене Ульянов призвал AUKUS отказаться от проекта по атомным подлодкам
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Москва рассчитывает, что участники партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) откажутся от реализации проекта по атомным подлодкам (АПЛ), заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Рассчитываем, что в конечном счете здравый смысл возобладает, и по окончании 18 месяцев, которые участники AUKUS сами себе отвели на дополнительную проработку, они придут к выводу о необходимости свернуть реализацию проекта по атомным подводным лодкам с учётом мнения международного сообщества", - сказал Ульянов на сессии Совета управляющих МАГАТЭ по теме AUKUS. Его слова приводит МИД России.
Он также заявил, что считает принципиально важным, чтобы гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гроссии регулярно информировал Совет управляющих – наверно, с помощью докладов, – о том, как разворачивается взаимодействие Агентства с "тройкой".
"Необходимо обеспечить максимальную транспарентность и подотчетность. Государства-члены имеют право получать полную картину происходящего", - подчеркнул Ульянов.
В середине сентября Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, стоимость которого составляла 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан потом назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".