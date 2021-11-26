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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20211126/vstrecha-1760919538.html
Путин объяснил важность встречи с Алиевым и Пашиняном
Путин объяснил важность встречи с Алиевым и Пашиняном - РИА Новости, 26.11.2021
Путин объяснил важность встречи с Алиевым и Пашиняном
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна за то, что они откликнулись на приглашение... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T16:40
2021-11-26T16:51
ситуация в нагорном карабахе
в мире
армения
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
никол пашинян
россия
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СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна за то, что они откликнулись на приглашение принять участие в трехсторонних переговорах в Сочи."Прежде всего хотел бы вас поблагодарить за то, что вы нашли возможным откликнуться на приглашение и приехать в Россию для того, чтобы подвести некоторые итоги той работы, которая была проведена за год", - сказал Путин, открывая встречу.Участники переговоров находились за большим овальным столом, Алиев сидел по правую руку от Путина, Пашинян - по левую.Спустя год после достижения договоренностей по Нагорному Карабаху никаких крупных боевых действий в регионе не было, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном."К сожалению, еще не все вопросы урегулированы. Я знаю и об инцидентах на границе, и о трагических инцидентах, когда с обеих сторон и люди гибнут, и получают ранения. Это все вещи, которые требуют особого внимания с нашей стороны. Собственно говоря, ради этого мы, в том числе, сегодня собрались, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Но в целом за год сделано немало. Во-первых, никаких крупномасштабных боевых действий не происходит, что уже само по себе очень хорошо", - сказал Путин.Ранее сообщалось, что участники переговоров планируют наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе. Перед трехсторонней встречей Путин провел отдельную беседу с президентом Азербайджана.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20211126/otnosheniya-1760749012.html
https://ria.ru/20211126/otnosheniya-1760729240.html
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в мире, армения, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, россия
16:40 26.11.2021 (обновлено: 16:51 26.11.2021)
 
Путин объяснил важность встречи с Алиевым и Пашиняном

Президент Путин: трехсторонняя встреча необходима, чтобы избежать инцидентов в Карабахе

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна за то, что они откликнулись на приглашение принять участие в трехсторонних переговорах в Сочи.
"Прежде всего хотел бы вас поблагодарить за то, что вы нашли возможным откликнуться на приглашение и приехать в Россию для того, чтобы подвести некоторые итоги той работы, которая была проведена за год", - сказал Путин, открывая встречу.
Президент РФ Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
00:25
Межгосударственные отношения России и Армении
Участники переговоров находились за большим овальным столом, Алиев сидел по правую руку от Путина, Пашинян - по левую.
Спустя год после достижения договоренностей по Нагорному Карабаху никаких крупных боевых действий в регионе не было, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

"К сожалению, еще не все вопросы урегулированы. Я знаю и об инцидентах на границе, и о трагических инцидентах, когда с обеих сторон и люди гибнут, и получают ранения. Это все вещи, которые требуют особого внимания с нашей стороны. Собственно говоря, ради этого мы, в том числе, сегодня собрались, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Но в целом за год сделано немало. Во-первых, никаких крупномасштабных боевых действий не происходит, что уже само по себе очень хорошо", - сказал Путин.
Ранее сообщалось, что участники переговоров планируют наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе. Перед трехсторонней встречей Путин провел отдельную беседу с президентом Азербайджана.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
06:28
Межгосударственные отношения России и Азербайджана
 
Ситуация в Нагорном КарабахеВ миреАрменияАзербайджанВладимир ПутинИльхам АлиевНикол ПашинянРоссия
 
 
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