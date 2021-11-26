https://ria.ru/20211126/vstrecha-1760919538.html

Путин объяснил важность встречи с Алиевым и Пашиняном

Путин объяснил важность встречи с Алиевым и Пашиняном - РИА Новости, 26.11.2021

Путин объяснил важность встречи с Алиевым и Пашиняном

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна за то, что они откликнулись на приглашение... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T16:40

2021-11-26T16:40

2021-11-26T16:51

ситуация в нагорном карабахе

в мире

армения

азербайджан

владимир путин

ильхам алиев

никол пашинян

россия

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СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна за то, что они откликнулись на приглашение принять участие в трехсторонних переговорах в Сочи."Прежде всего хотел бы вас поблагодарить за то, что вы нашли возможным откликнуться на приглашение и приехать в Россию для того, чтобы подвести некоторые итоги той работы, которая была проведена за год", - сказал Путин, открывая встречу.Участники переговоров находились за большим овальным столом, Алиев сидел по правую руку от Путина, Пашинян - по левую.Спустя год после достижения договоренностей по Нагорному Карабаху никаких крупных боевых действий в регионе не было, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном."К сожалению, еще не все вопросы урегулированы. Я знаю и об инцидентах на границе, и о трагических инцидентах, когда с обеих сторон и люди гибнут, и получают ранения. Это все вещи, которые требуют особого внимания с нашей стороны. Собственно говоря, ради этого мы, в том числе, сегодня собрались, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Но в целом за год сделано немало. Во-первых, никаких крупномасштабных боевых действий не происходит, что уже само по себе очень хорошо", - сказал Путин.Ранее сообщалось, что участники переговоров планируют наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе. Перед трехсторонней встречей Путин провел отдельную беседу с президентом Азербайджана.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211126/otnosheniya-1760749012.html

https://ria.ru/20211126/otnosheniya-1760729240.html

армения

азербайджан

россия

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в мире, армения, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, россия