16:40 26.11.2021 (обновлено: 16:51 26.11.2021)
Путин объяснил важность встречи с Алиевым и Пашиняном
Президент Путин: трехсторонняя встреча необходима, чтобы избежать инцидентов в Карабахе
СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна за то, что они откликнулись на приглашение принять участие в трехсторонних переговорах в Сочи.
"Прежде всего хотел бы вас поблагодарить за то, что вы нашли возможным откликнуться на приглашение и приехать в Россию для того, чтобы подвести некоторые итоги той работы, которая была проведена за год", - сказал Путин, открывая встречу.
Участники переговоров находились за большим овальным столом, Алиев сидел по правую руку от Путина, Пашинян - по левую.
Спустя год после достижения договоренностей по Нагорному Карабаху никаких крупных боевых действий в регионе не было, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.
"К сожалению, еще не все вопросы урегулированы. Я знаю и об инцидентах на границе, и о трагических инцидентах, когда с обеих сторон и люди гибнут, и получают ранения. Это все вещи, которые требуют особого внимания с нашей стороны. Собственно говоря, ради этого мы, в том числе, сегодня собрались, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Но в целом за год сделано немало. Во-первых, никаких крупномасштабных боевых действий не происходит, что уже само по себе очень хорошо", - сказал Путин.
"К сожалению, еще не все вопросы урегулированы. Я знаю и об инцидентах на границе, и о трагических инцидентах, когда с обеих сторон и люди гибнут, и получают ранения. Это все вещи, которые требуют особого внимания с нашей стороны. Собственно говоря, ради этого мы, в том числе, сегодня собрались, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Но в целом за год сделано немало. Во-первых, никаких крупномасштабных боевых действий не происходит, что уже само по себе очень хорошо", - сказал Путин.
Ранее сообщалось, что участники переговоров планируют наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе. Перед трехсторонней встречей Путин провел отдельную беседу с президентом Азербайджана.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.