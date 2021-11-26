19:57 26.11.2021 (обновлено: 23:36 26.11.2021)
ВОЗ оценила новый штамм COVID-19 как вызывающий беспокойство
ВОЗ оценила новый штамм COVID-19 как вызывающий беспокойство
ЦЮРИХ, 26 ноя — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство, сообщается в заявлении Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии.
"Недавно обнаруженный вариант коронавируса B.1.1.529 вызывает обеспокоенность. У него больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу", — говорится в сообщении.
Есть вероятность, что прежние вакцины будут менее эффективны против этого штамма, уточнили в ведомстве. По словам специалистов, он более трансмиссивный, чем "дельта", который до этого был доминирующим во всем мире.
Новому штамму присвоили название "омикрон".
"Потребуется несколько недель, чтобы понять, что означает этот штамм и как он может повлиять на диагностику, лечение и вакцины", — говорится в заявлении ВОЗ.
Ранее ученые из Британии предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из них указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.
Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, сейчас зарегистрированы 22 случая. По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения этого штамма.