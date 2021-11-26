https://ria.ru/20211126/voz-1760969257.html

ВОЗ оценила новый штамм COVID-19 как вызывающий беспокойство

ВОЗ оценила новый штамм COVID-19 как вызывающий беспокойство - РИА Новости, 26.11.2021

ВОЗ оценила новый штамм COVID-19 как вызывающий беспокойство

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T19:57

2021-11-26T19:57

2021-11-26T23:36

распространение коронавируса

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здоровье - общество

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швейцария

коронавирус covid-19

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ЦЮРИХ, 26 ноя — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство, сообщается в заявлении Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии.Есть вероятность, что прежние вакцины будут менее эффективны против этого штамма, уточнили в ведомстве. По словам специалистов, он более трансмиссивный, чем "дельта", который до этого был доминирующим во всем мире.Новому штамму присвоили название "омикрон"."Потребуется несколько недель, чтобы понять, что означает этот штамм и как он может повлиять на диагностику, лечение и вакцины", — говорится в заявлении ВОЗ.Ранее ученые из Британии предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из них указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, сейчас зарегистрированы 22 случая. По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения этого штамма.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

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воз, здоровье - общество, в мире, юар, швейцария, коронавирус covid-19