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Шойгу заявил об обострении ситуации с переписыванием истории Второй мировой
Шойгу заявил об обострении ситуации с переписыванием истории Второй мировой - РИА Новости, 26.11.2021
Шойгу заявил об обострении ситуации с переписыванием истории Второй мировой
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ситуация с сохранением исторической памяти о Второй мировой войне обостряется. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T12:09
2021-11-26T12:09
2021-11-26T12:09
в мире
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ситуация с сохранением исторической памяти о Второй мировой войне обостряется."Героизация нацизма, переписывание истории, умаление подвига советского народа и его вклада в победу над фашизмом - это то, с чем мы сталкиваемся все чаще и чаще. К сожалению, с каждым годом ситуация обостряется и требует самого пристального внимания", - сказал министр на Седьмой межведомственной научно-практической конференции "Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ" в пятницу.Он отметил, что работу по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне приходится вести в этих непростых условиях. "Для нас эта война всегда была, есть и останется Великой Отечественной", - подчеркнул министр.
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в мире, сергей шойгу, россия
Шойгу заявил об обострении ситуации с переписыванием истории Второй мировой
Глава Минобороны Шойгу: ситуация с переписыванием истории Второй мировой войны обостряется