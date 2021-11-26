https://ria.ru/20211126/voyna-1760852091.html

Шойгу заявил об обострении ситуации с переписыванием истории Второй мировой

Шойгу заявил об обострении ситуации с переписыванием истории Второй мировой - РИА Новости, 26.11.2021

Шойгу заявил об обострении ситуации с переписыванием истории Второй мировой

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ситуация с сохранением исторической памяти о Второй мировой войне обостряется. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T12:09

2021-11-26T12:09

2021-11-26T12:09

в мире

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ситуация с сохранением исторической памяти о Второй мировой войне обостряется."Героизация нацизма, переписывание истории, умаление подвига советского народа и его вклада в победу над фашизмом - это то, с чем мы сталкиваемся все чаще и чаще. К сожалению, с каждым годом ситуация обостряется и требует самого пристального внимания", - сказал министр на Седьмой межведомственной научно-практической конференции "Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ" в пятницу.Он отметил, что работу по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне приходится вести в этих непростых условиях. "Для нас эта война всегда была, есть и останется Великой Отечественной", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20211111/veeteran-1758503178.html

россия

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2021

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в мире, сергей шойгу, россия