https://ria.ru/20211126/syr-1760952731.html
Домашний плавленый сыр: нужны всего четыре ингредиента
Домашний плавленый сыр: нужны всего четыре ингредиента
Домашний плавленый сыр: нужны всего четыре ингредиента
Заменить покупной плавленый сыр можно домашним — для его приготовления понадобится минимум ингредиентов и полчаса времени. Простым и быстрым рецептом с РИА... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T18:35
2021-11-26T18:35
2021-11-26T18:35
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Заменить покупной плавленый сыр можно домашним — для его приготовления понадобится минимум ингредиентов и полчаса времени. Простым и быстрым рецептом с РИА Новости поделился повар Олег Васильев.Плавленый сыр — молочный продукт, получаемый в результате переработки обычного сыра или творога. Готовят его путем плавления при 75-90 градусах. В состав покупного продукта могут входить красители, консерванты, ароматизаторы, вкусовые добавки, в то время как в домашнем их нет.Ингредиенты:Приготовление:В отличие от покупного плавленого сыра, натуральный хранится не очень долго - не более недели.
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питание, еда, молочные продукты, рецепты, простые рецепты
Заменить покупной плавленый сыр можно домашним — для его приготовления понадобится минимум ингредиентов и полчаса времени. Простым и быстрым рецептом с РИА Новости поделился повар Олег Васильев.
Плавленый сыр — молочный продукт, получаемый в результате переработки обычного сыра или творога. Готовят его путем плавления при 75-90 градусах. В состав покупного продукта могут входить красители, консерванты, ароматизаторы, вкусовые добавки, в то время как в домашнем их нет.
Ингредиенты:
—яйца — 2 шт.;
—сливочное масло — 100 г;
—творог — 400 г;
—сода — 0,5 ч.л.
Приготовление:
1Положить в емкость творог и слегка размять вилкой.
2Добавить яйца и негашеную соду, затем размягченное масло.
3Поставить смесь на маленький огонь и плавить ее 15 минут, постоянно помешивая.
4Готовую массу посолить по вкусу, также можно добавить специи.
5Остудить сыр. Готово.
В отличие от покупного плавленого сыра, натуральный хранится не очень долго - не более недели.