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Домашний плавленый сыр: нужны всего четыре ингредиента
Домашний плавленый сыр: нужны всего четыре ингредиента
Домашний плавленый сыр: нужны всего четыре ингредиента
Заменить покупной плавленый сыр можно домашним — для его приготовления понадобится минимум ингредиентов и полчаса времени. Простым и быстрым рецептом с РИА... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T18:35
2021-11-26T18:35
питание
еда
молочные продукты
рецепты
простые рецепты
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Заменить покупной плавленый сыр можно домашним — для его приготовления понадобится минимум ингредиентов и полчаса времени. Простым и быстрым рецептом с РИА Новости поделился повар Олег Васильев.Плавленый сыр — молочный продукт, получаемый в результате переработки обычного сыра или творога. Готовят его путем плавления при 75-90 градусах. В состав покупного продукта могут входить красители, консерванты, ароматизаторы, вкусовые добавки, в то время как в домашнем их нет.Ингредиенты:Приготовление:В отличие от покупного плавленого сыра, натуральный хранится не очень долго - не более недели.
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питание, еда, молочные продукты, рецепты, простые рецепты
18:35 26.11.2021
 

Домашний плавленый сыр: нужны всего четыре ингредиента

© Depositphotos / Haribol_108Бутерброд с плавленым сыром
Бутерброд с плавленым сыром - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Depositphotos / Haribol_108
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Заменить покупной плавленый сыр можно домашним — для его приготовления понадобится минимум ингредиентов и полчаса времени. Простым и быстрым рецептом с РИА Новости поделился повар Олег Васильев.
Плавленый сыр — молочный продукт, получаемый в результате переработки обычного сыра или творога. Готовят его путем плавления при 75-90 градусах. В состав покупного продукта могут входить красители, консерванты, ароматизаторы, вкусовые добавки, в то время как в домашнем их нет.

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.;
  • сливочное масло — 100 г;
  • творог — 400 г;
  • сода — 0,5 ч.л.

Приготовление:

  1. 1
    Положить в емкость творог и слегка размять вилкой.
  2. 2
    Добавить яйца и негашеную соду, затем размягченное масло.
  3. 3
    Поставить смесь на маленький огонь и плавить ее 15 минут, постоянно помешивая.
  4. 4
    Готовую массу посолить по вкусу, также можно добавить специи.
  5. 5
    Остудить сыр. Готово.
В отличие от покупного плавленого сыра, натуральный хранится не очень долго - не более недели.
Производство плавленого сыра - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября 2020, 02:08
Развеян популярный миф о плавленом сыре
 
ПитаниеЕдамолочные продуктыРецептыпростые рецепты
 
 
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