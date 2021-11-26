https://ria.ru/20211126/syr-1760952731.html

Домашний плавленый сыр: нужны всего четыре ингредиента

Домашний плавленый сыр: нужны всего четыре ингредиента

Домашний плавленый сыр: нужны всего четыре ингредиента

Заменить покупной плавленый сыр можно домашним — для его приготовления понадобится минимум ингредиентов и полчаса времени. Простым и быстрым рецептом с РИА... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T18:35

2021-11-26T18:35

2021-11-26T18:35

питание

еда

молочные продукты

рецепты

простые рецепты

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Заменить покупной плавленый сыр можно домашним — для его приготовления понадобится минимум ингредиентов и полчаса времени. Простым и быстрым рецептом с РИА Новости поделился повар Олег Васильев.Плавленый сыр — молочный продукт, получаемый в результате переработки обычного сыра или творога. Готовят его путем плавления при 75-90 градусах. В состав покупного продукта могут входить красители, консерванты, ароматизаторы, вкусовые добавки, в то время как в домашнем их нет.Ингредиенты:Приготовление:В отличие от покупного плавленого сыра, натуральный хранится не очень долго - не более недели.

https://ria.ru/20200904/cheez-1576714015.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

питание, еда, молочные продукты, рецепты, простые рецепты