https://ria.ru/20211126/shakhta-1760845728.html

В шахте в Кузбассе нашли не шахтера, а спасателя

В шахте в Кузбассе нашли не шахтера, а спасателя - РИА Новости, 26.11.2021

В шахте в Кузбассе нашли не шахтера, а спасателя

Найденный в шахте "Листвяжная" выживший оказался не шахтером, а спасателем Александром Заковряшиным, заявил врио главы МЧС Александр Чуприян. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T11:38

2021-11-26T11:38

2021-11-26T12:46

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

происшествия

кемеровская область

белово

следственный комитет россии (ск рф)

сдс-уголь

александр чуприян

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Найденный в шахте "Листвяжная" выживший оказался не шахтером, а спасателем Александром Заковряшиным, заявил врио главы МЧС Александр Чуприян."Был обнаружен спасатель Заковряшин", — сказал он.Ранее помощника командира взвода горноспасателей считали погибшим. "Я по-другому расценить не могу, как какое-то чудо. Но все же чудо делают наши люди — горноспасатели, люди с Кузбасса. Поэтому пожелаем ему здоровья", — добавил Чуприян.Как отметил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, мужчина находится в состоянии средней тяжести. Его нашли в сознании, он смог выбраться на поверхность шахты и подать сигнал о помощи. Врачи утверждают, что угрозы для жизни спасателя нет.Заковряшин — медик, который оказывал пострадавшим первую помощь. Ему 51 год, он работает в МЧС с 2011-го.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва.Ранее сообщалось о 52 погибших — 46 шахтерах и шести сотрудниках МЧС, еще 49 человек находятся в больницах — 38 рабочих и 11 горноспасателей.Причиной ЧП, предварительно, стал взрыв метана.В регионе объявили трехдневный траур.СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производствах, повлекшее по неосторожности смерть людей (часть 3 статьи 217 УК), по нему задержали директора шахты, его заместителя и начальника участка, им грозит до семи лет тюрьмы. Помимо этого, расследуется дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 293 УК). Задержаны два инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора, которые проверяли шахту неделю назад. Им также грозит до семи лет лишения свободы.По словам вдовы одного из погибших горняков, за десять дней до трагедии шахтеры сами тушили пожар на предприятии."Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семьям погибших.Телефон горячей линии 8 800 775-17-17.

https://ria.ru/20211126/rodstvenniki-1760813839.html

https://ria.ru/20211126/shakhta-1760822493.html

кемеровская область

белово

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемеровская область, белово, следственный комитет россии (ск рф), сдс-уголь, александр чуприян