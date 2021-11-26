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https://ria.ru/20211126/shakhta-1760845728.html
В шахте в Кузбассе нашли не шахтера, а спасателя
В шахте в Кузбассе нашли не шахтера, а спасателя - РИА Новости, 26.11.2021
В шахте в Кузбассе нашли не шахтера, а спасателя
Найденный в шахте "Листвяжная" выживший оказался не шахтером, а спасателем Александром Заковряшиным, заявил врио главы МЧС Александр Чуприян. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T11:38
2021-11-26T12:46
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
происшествия
кемеровская область
белово
следственный комитет россии (ск рф)
сдс-уголь
александр чуприян
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Найденный в шахте "Листвяжная" выживший оказался не шахтером, а спасателем Александром Заковряшиным, заявил врио главы МЧС Александр Чуприян."Был обнаружен спасатель Заковряшин", — сказал он.Ранее помощника командира взвода горноспасателей считали погибшим. "Я по-другому расценить не могу, как какое-то чудо. Но все же чудо делают наши люди — горноспасатели, люди с Кузбасса. Поэтому пожелаем ему здоровья", — добавил Чуприян.Как отметил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, мужчина находится в состоянии средней тяжести. Его нашли в сознании, он смог выбраться на поверхность шахты и подать сигнал о помощи. Врачи утверждают, что угрозы для жизни спасателя нет.Заковряшин — медик, который оказывал пострадавшим первую помощь. Ему 51 год, он работает в МЧС с 2011-го.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва.Ранее сообщалось о 52 погибших — 46 шахтерах и шести сотрудниках МЧС, еще 49 человек находятся в больницах — 38 рабочих и 11 горноспасателей.Причиной ЧП, предварительно, стал взрыв метана.В регионе объявили трехдневный траур.СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производствах, повлекшее по неосторожности смерть людей (часть 3 статьи 217 УК), по нему задержали директора шахты, его заместителя и начальника участка, им грозит до семи лет тюрьмы. Помимо этого, расследуется дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 293 УК). Задержаны два инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора, которые проверяли шахту неделю назад. Им также грозит до семи лет лишения свободы.По словам вдовы одного из погибших горняков, за десять дней до трагедии шахтеры сами тушили пожар на предприятии."Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семьям погибших.Телефон горячей линии 8 800 775-17-17.
https://ria.ru/20211126/rodstvenniki-1760813839.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемеровская область, белово, следственный комитет россии (ск рф), сдс-уголь, александр чуприян
11:38 26.11.2021 (обновлено: 12:46 26.11.2021)
 
В шахте в Кузбассе нашли не шахтера, а спасателя

Найденный живым в шахте "Листвяжная" в Кузбассе оказался пропавшим спасателем

© РИА Новости / Александр КряжевАвтомобили МЧС РФ у шахты "Листвяжная"
Автомобили МЧС РФ у шахты Листвяжная - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Найденный в шахте "Листвяжная" выживший оказался не шахтером, а спасателем Александром Заковряшиным, заявил врио главы МЧС Александр Чуприян.
"Был обнаружен спасатель Заковряшин", — сказал он.
Ранее помощника командира взвода горноспасателей считали погибшим.
"Я по-другому расценить не могу, как какое-то чудо. Но все же чудо делают наши люди — горноспасатели, люди с Кузбасса. Поэтому пожелаем ему здоровья", — добавил Чуприян.
Как отметил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, мужчина находится в состоянии средней тяжести. Его нашли в сознании, он смог выбраться на поверхность шахты и подать сигнал о помощи. Врачи утверждают, что угрозы для жизни спасателя нет.
Заковряшин — медик, который оказывал пострадавшим первую помощь. Ему 51 год, он работает в МЧС с 2011-го.
Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
Вчера, 05:57
Родственники погибших в шахте "Листвяжная" направились на предприятие
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва.
Ранее сообщалось о 52 погибших — 46 шахтерах и шести сотрудниках МЧС, еще 49 человек находятся в больницах — 38 рабочих и 11 горноспасателей.
Причиной ЧП, предварительно, стал взрыв метана.
В регионе объявили трехдневный траур.
Сотрудник МЧС РФ выходит через КПП №1 шахты Листвяжная в городе Белово, где произошло задымление - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
Вчера, 09:15
В России могут ужесточить требования к промбезопасности после ЧП в Кузбассе
СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производствах, повлекшее по неосторожности смерть людей (часть 3 статьи 217 УК), по нему задержали директора шахты, его заместителя и начальника участка, им грозит до семи лет тюрьмы. Помимо этого, расследуется дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 293 УК). Задержаны два инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора, которые проверяли шахту неделю назад. Им также грозит до семи лет лишения свободы.
По словам вдовы одного из погибших горняков, за десять дней до трагедии шахтеры сами тушили пожар на предприятии.
"Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семьям погибших.
Телефон горячей линии 8 800 775-17-17.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

Родственники шахтеров стоят возле шахты Листвяжная в городе Белово, где произошло задымление
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте Листвяжная в городе Белово
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

Сотрудники военизированного горноспасательного отряда на шахте Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
4 из 9

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

Автомобили оперативных служб у шахты Листвяжная, где произошло задымление
5 из 9

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В больницах остаются 49 человек.

Медики у шахты Листвяжная, где произошло задымление
6 из 9

В больницах остаются 49 человек.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

Сотрудники полиции возле КПП №1 шахты Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
4 из 9

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
5 из 9

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
6 из 9

В больницах остаются 49 человек.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Авария на шахте "Листвяжная" в КузбассеПроисшествияКемеровская областьБеловоСледственный комитет России (СК РФ)СДС-УгольАлександр Чуприян
 
 
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