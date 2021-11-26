Путин начал встречу с Пашиняном
Президент России Путин начал встречу с премьером Армении Пашиняном в Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном после завершения переговоров в трехстороннем формате при участие лидера Азербайджана, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Переговоры лидеров трех стран продлились около 3 часов. Перед ними Путин отдельно встретился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.
В ходе трехсторонних переговоров стороны, в частности, обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта и пути ее урегулирования, а также оценили то, что было сделано за прошедший год для ее стабилизации. Переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении были приурочены к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе и проходили по инициативе российской стороны.
На вопрос, началась ли встреча Путина и Пашиняна Песков ответил утвердительно: "да".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.