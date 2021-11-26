https://ria.ru/20211126/putin-1760922773.html

Алиев и Пашинян заинтересованы в нормализации обстановки, заявил Путин

Алиев и Пашинян заинтересованы в нормализации обстановки, заявил Путин - РИА Новости, 26.11.2021

Алиев и Пашинян заинтересованы в нормализации обстановки, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил о заинтересованности со стороны и Армении, и Азербайджана в нормализации обстановки на границе и развития ситуации в... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T16:53

2021-11-26T16:53

2021-11-26T17:51

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

армения

азербайджан

в мире

владимир путин

ильхам алиев

никол пашинян

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СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о заинтересованности со стороны и Армении, и Азербайджана в нормализации обстановки на границе и развития ситуации в позитивном ключе.Трехсторонние переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьера Армении Никола Пашиняна проходят в Сочи.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211126/aliev-1760920757.html

армения

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, армения, азербайджан, в мире, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян