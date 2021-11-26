https://ria.ru/20211126/peregovory-1760961049.html

Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна продлились три часа

Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна продлились три часа - РИА Новости, 26.11.2021

Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна продлились три часа

Трехсторонние переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьера Армении Никола Пашиняна в Сочи завершились, они... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T19:17

2021-11-26T19:17

2021-11-26T19:20

в мире

сочи

армения

азербайджан

владимир путин

дмитрий песков

ильхам алиев

никол пашинян

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Трехсторонние переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьера Армении Никола Пашиняна в Сочи завершились, они продлились около трех часов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да, трехсторонняя встреча завершилась", - сказал он.В ходе переговоров стороны, в частности, обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта и пути ее урегулирования, а также оценили то, что было сделано за прошедший год для ее стабилизации. Переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении были приурочены к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе и проходили по инициативе российской стороны.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211126/svyazi-1760920322.html

сочи

армения

азербайджан

россия

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в мире, сочи, армения, азербайджан, владимир путин, дмитрий песков, ильхам алиев, никол пашинян, россия