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Путин, Пашинян и Алиев начали переговоры в Сочи
Путин, Пашинян и Алиев начали переговоры в Сочи - РИА Новости, 26.11.2021
Путин, Пашинян и Алиев начали переговоры в Сочи
Трехсторонние переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьера Армении Никола Пашиняна начались в Сочи, передает РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T16:27
2021-11-26T17:46
сочи
в мире
армения
азербайджан
москва
нагорно-карабахская республика
владимир путин
ильхам алиев
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СОЧИ, 26 ноя — РИА Новости. Трехсторонние переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьера Армении Никола Пашиняна начались в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сообщалось, что они планируют наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе.Перед трехсторонней встречей Путин провел отдельную беседу с президентом Азербайджана."Прежде всего хотел бы вас поблагодарить за то, что вы нашли возможным откликнуться на приглашение и приехать в Россию для того, чтобы подвести некоторые итоги той работы, которая была проведена за год", — сказал российский лидер, открывая встречу.Участники переговоров находились за большим овальным столом, Алиев сидел по правую руку от Путина, Пашинян —по левую.Во время переговоров Баку рассчитывает получить карту минных полей на территориях, перешедших под их контроль, подписать мирный договор, в котором бы признавалась территориальная целостность страны, провести делимитацию и демаркацию границы, обсудить открытие коридора в Нахичевань и создание коммуникаций в регионе.Армения, в свою очередь, хочет вернуть своих пленных и требует вывода войск с приграничной территории, которую считает своей. По словам Пашиняна, из-за майского проникновения азербайджанских войск Баку контролирует 41 квадратный километр территории соседнего государства.Ереван также не возражает открыть коммуникации для связи Азербайджана с Нахичеванью, но против "коридоров" — в таком случае на дороге должны стоять пункты пограничного и таможенного контроля, но тогда суверенитет страны над дорогой выходит неполным. Кроме того, страна требует охранять армянское культурное наследие на карабахских территориях, подконтрольных Баку.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20211125/armeniya-1760804363.html
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армения
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Путин, Пашинян и Алиев проводят встречу в Сочи
В Сочи прошла трехсторонняя встреча Путина, Пашиняна и Алиева
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сочи, в мире, армения, азербайджан, москва, нагорно-карабахская республика, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, россия
16:27 26.11.2021 (обновлено: 17:46 26.11.2021)
 
Путин, Пашинян и Алиев начали переговоры в Сочи

В Сочи начались трехсторонние переговоры президентов Путина и Алиева с премьером Пашиняном

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СОЧИ, 26 ноя — РИА Новости. Трехсторонние переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьера Армении Никола Пашиняна начались в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что они планируют наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе.
Перед трехсторонней встречей Путин провел отдельную беседу с президентом Азербайджана.
"Прежде всего хотел бы вас поблагодарить за то, что вы нашли возможным откликнуться на приглашение и приехать в Россию для того, чтобы подвести некоторые итоги той работы, которая была проведена за год", — сказал российский лидер, открывая встречу.
Участники переговоров находились за большим овальным столом, Алиев сидел по правую руку от Путина, Пашинян —по левую.
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Во время переговоров Баку рассчитывает получить карту минных полей на территориях, перешедших под их контроль, подписать мирный договор, в котором бы признавалась территориальная целостность страны, провести делимитацию и демаркацию границы, обсудить открытие коридора в Нахичевань и создание коммуникаций в регионе.
Армения, в свою очередь, хочет вернуть своих пленных и требует вывода войск с приграничной территории, которую считает своей. По словам Пашиняна, из-за майского проникновения азербайджанских войск Баку контролирует 41 квадратный километр территории соседнего государства.
Ереван также не возражает открыть коммуникации для связи Азербайджана с Нахичеванью, но против "коридоров" — в таком случае на дороге должны стоять пункты пограничного и таможенного контроля, но тогда суверенитет страны над дорогой выходит неполным. Кроме того, страна требует охранять армянское культурное наследие на карабахских территориях, подконтрольных Баку.
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СочиВ миреАрменияАзербайджанМоскваНагорно-Карабахская РеспубликаВладимир ПутинИльхам АлиевНикол ПашинянРоссия
 
 
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