Генсек НАТО заявил о танках и беспилотниках на границе России с Украиной
Генсек НАТО Столтенберг заявил о танках и беспилотниках на границе России с Украиной
© AP Photo / Gregorio BorgiaГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Gregorio Borgia
БРЮССЕЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. НАТО наблюдает необычное сосредоточение российских сил у границ с Украиной, включая танки, артиллерию и беспилотники, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в преддверии встречи глав МИД блока в Риге 30 ноября и 1 декабря. Он отметил, что министры в Риге будут обсуждать ситуацию в этом регионе.
"Уже второй раз за этот год наблюдается крупное и необычное сосредоточение российских сил в данном регионе. В их число входят такие тяжелые средства как танки, артиллерия, бронетанковые подразделения, беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы, а также войсковые соединения в боевой готовности. Это ничем не вызванное наращивание военной мощи, оно повышает напряженность и риски. Россия должна продемонстрировать прозрачность для снижения напряженности", - сказал он.
22 ноября, 11:05Американское СМИ сообщило о российском "плане атаки" Украины
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Россия также не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.